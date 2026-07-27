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Thế giới

Xuất khẩu kim cương của cường quốc công nghệ giảm xuống mức thấp kỷ lục

  • Thứ hai, 27/7/2026 09:24 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Ngành công nghiệp kim cương của Israel đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất trong nhiều thập kỷ khi kim ngạch xuất khẩu tiếp tục giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Một nhà giao dịch đang kiểm tra một viên kim cương trong một buổi triển lãm tại sàn giao dịch kim cương Israel (IDE) ở Ramat Gan gần Tel Aviv (Israel) năm 2013. Ảnh: Reuters.

Theo số liệu của Văn phòng Kiểm soát Kim cương Israel, tổng kim ngạch xuất khẩu kim cương từ đầu năm 2026 đến hết tháng 6 chỉ đạt khoảng 2,4 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ khi ngành này bắt đầu được thống kê. Trong khi đó, vào năm 2015 - thời kỳ đỉnh cao của ngành - xuất khẩu kim cương đã qua chế tác của Israel đạt khoảng 7 tỷ USD.

Bà Natalie Gutman, Kiểm soát viên Kim cương Israel, cho biết quy mô giao dịch của ngành hiện chỉ còn khoảng một phần ba so với cách đây 10 năm và liên tục suy giảm từ năm 2022. Mặc dù vậy, Israel vẫn duy trì lợi thế trong chế tác các viên kim cương cỡ lớn, kim cương màu và mạng lưới khách hàng truyền thống trên thị trường quốc tế.

Theo giới chuyên gia, sự suy giảm của ngành xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có nhu cầu toàn cầu suy yếu, sự phát triển nhanh của thị trường kim cương nhân tạo với giá thành thấp hơn, sự nổi lên của Dubai như một trung tâm giao dịch kim cương quốc tế nhờ chính sách thuế ưu đãi, cùng với việc Trung Quốc giảm nhu cầu tiêu thụ.

Bên cạnh đó, mức thuế nhập khẩu 10% mà Mỹ mới áp dụng đối với kim cương nhập khẩu cũng tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp Israel, khi Mỹ từng chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của ngành.

Trong bối cảnh đó, Chính phủ Israel đang đàm phán với chính quyền Mỹ nhằm giảm mức thuế mới, đồng thời xem xét các biện pháp ưu đãi thuế để hỗ trợ ngành kim cương. Tuy nhiên, Chủ tịch Sàn giao dịch Kim cương Israel Nissim Zuaretz cho rằng chính sách thuế hiện nay khiến Israel kém cạnh tranh hơn so với Bỉ và Dubai, khiến nhiều doanh nghiệp chuyển hoạt động ra nước ngoài.

Ông cảnh báo nếu không có các biện pháp hỗ trợ kịp thời, ngành công nghiệp kim cương của Israel sẽ tiếp tục suy giảm và có nguy cơ đánh mất vị thế từng là một trong những trung tâm giao dịch kim cương hàng đầu thế giới.

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Đức Trung (P/v TTXVN tại Tel Aviv)

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