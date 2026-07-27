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Thế giới

Ngoại trưởng Iran cảnh báo sẽ đáp trả vụ Ukraine tấn công tàu trên biển Caspi

  • Thứ hai, 27/7/2026 08:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố vụ Ukraine tấn công một tàu thương mại của Iran trên biển Caspi "không thể không bị đáp trả".

Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi phát biểu tại một hội nghị ở thành phố Rasht, miền Bắc Iran. Ảnh: THX/TTXVN.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Tehran và Kyiv gia tăng sau vụ việc khiến một thủy thủ Iran thiệt mạng.

Theo hãng tin Mehr News, trên mạng xã hội X sau các cuộc điện đàm với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 26/7, ông Araghchi cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh tấn công một tàu thương mại của Iran, khiến một thủy thủ thiệt mạng. Nhà ngoại giao Iran cho rằng đây là "sự vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên hợp quốc" và cáo buộc Israel đứng sau nhằm lôi kéo châu Âu vào cuộc xung đột.

Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh: "Những gì Ukraine đã làm không thể không bị đáp trả".

Theo Bộ Ngoại giao Iran, vụ tấn công xảy ra vào rạng sáng 25/7 khi lực lượng Ukraine nhằm vào một tàu mang cờ Iran đang di chuyển trên biển Caspi từ cảng Astrakhan của Nga tới cảng Anzali của Iran. Vụ tấn công làm một thủy thủ thiệt mạng, một người khác bị thương và phá hủy phần cầu tàu.

Ngay sau thời điểm xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại biện lâm thời Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này mô tả là cuộc tấn công quân sự nhằm vào tàu thương mại Iran.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia Iran (IRIB), Đại biện lâm thời Ukraine đã được mời đến làm việc với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Tổng Cục trưởng phụ trách khu vực Á-Âu Manouchehr Moradi. Tại cuộc làm việc, phía Iran lên án đây là hành động "mang tính tội phạm", đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, EU và cộng đồng quốc tế buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm về vụ việc.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov đã gửi lời chia buồn tới người đồng cấp Iran trước cái chết của thủy thủ trên tàu hàng Ana.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc" tới gia đình nạn nhân sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào tàu chở hàng khô Ana. Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Araghchi cảm ơn chính quyền vùng Astrakhan đã hỗ trợ thủy thủ đoàn sau vụ việc, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các hành động mà Tehran cho là "liều lĩnh" của Kyiv.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không trực tiếp đề cập tới con tàu mà Iran cáo buộc bị tấn công. Tuy nhiên, trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 25/7, ông cho biết Ukraine đã đạt được "những kết quả rất mạnh mẽ" trong các chiến dịch tấn công tầm xa trên biển Caspi.

Theo Tổng thống Zelensky, các cuộc tấn công này nhằm vào "những con tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran, cũng như một tàu chiến". Ông đồng thời khẳng định Kyiv sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp tấn công tầm xa nhằm đáp trả các hoạt động quân sự của Nga.

Đến nay, phía Ukraine chưa xác nhận cáo buộc của Iran rằng lực lượng nước này đã tấn công tàu thương mại mang cờ Iran, cũng như chưa bình luận về việc Tehran triệu Đại biện lâm thời Ukraine để phản đối vụ việc.

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Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

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