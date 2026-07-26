TT Ukraine tiết lộ vụ tấn công tàu liên quan Iran trên Biển Caspi

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã đạt được "những kết quả rất mạnh mẽ" trong các cuộc tấn công tầm xa trên Biển Caspi.

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Trong bài viết đăng trên nền tảng mạng xã hội X tối 25/7 kèm theo video, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt tầm xa để đáp trả các cuộc tấn công của Moscow.

Theo ông Zelensky, vào đêm hôm trước, các binh sĩ thuộc Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tấn công nhiều mục tiêu tại các khu vực khác nhau của Liên bang Nga và một lần nữa, nhà máy tại Kirov - nơi cung cấp các linh kiện cho những loại vũ khí mà Liên bang Nga sử dụng để tấn công Ukraine - đã bị đánh trúng.

Ông Zelensky nói rằng mục tiêu này nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.200 km, đồng thời cho biết thêm lực lượng Ukraine cũng đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại Tyumen, một cơ sở hậu cần tại Yekaterinburg, và một kho chứa nhiên liệu và chất bôi trơn tại Rostov-on-Don.

Đáng chú ý, Tổng thống Zelensky còn cho biết: “Chúng tôi cũng đạt được những kết quả rất đáng kể trong các cuộc tấn công tầm xa trên Biển Caspi, bao gồm các đòn đánh nhằm vào những con tàu được sử dụng để vận chuyển hàng hóa quân sự có liên quan đến Iran, cũng như một tàu chiến”.

Tuy nhiên, ông Zelensky không nêu tên cụ thể của con tàu mà phía Iran cáo buộc đã bị Ukraine tấn công.

Tehran gửi công hàm phản đối mạnh mẽ về điều mà nước này cho là cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại của Iran, đồng thời cảnh báo mọi hành động tấn công công dân và tài sản của Iran sẽ không bị bỏ qua.

Ngày 25/7, Iran đã triệu Đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran để phản đối điều mà nước này cáo buộc là một cuộc tấn công quân sự của Ukraine nhằm vào một tàu thương mại của Iran trên Biển Caspi, khiến một thủy thủ thiệt mạng và một người khác bị thương.

Theo Đài Truyền hình Quốc gia Iran (IRIB), Đại biện lâm thời Ukraine đã được triệu đến làm việc với ông Manouchehr Moradi, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao kiêm Tổng Cục trưởng phụ trách khu vực Á-Âu, sau điều mà Tehran mô tả là một cuộc tấn công "mang tính tội phạm" do quân đội Ukraine thực hiện nhằm vào con tàu trong đêm.

Ông Moradi đã chuyển tới phía Ukraine sự phản đối mạnh mẽ của Iran đối với điều mà ông gọi là hành động thù địch và mang tính tội phạm này.

Ông Moradi cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ kiên quyết bảo vệ an ninh quốc gia và các lợi ích của mình, đồng thời cảnh báo rằng mọi hành động xâm hại đến tính mạng và tài sản của công dân Iran "sẽ không thể không bị đáp trả."

Trước đó cũng trong ngày 25/7, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ sáng 26/7, Iran tuyên bố Ukraine đã tấn công một tàu thương mại của nước này trên Biển Caspi, lên án vụ việc là một hành động gây hấn, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và cộng đồng quốc tế buộc những người chịu trách nhiệm phải giải trình và chịu trách nhiệm.