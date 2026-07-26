New York hưởng lợi ra sao sau mùa World Cup

Sau khi World Cup 2026 khép lại, New York bắt đầu đánh giá những lợi ích kinh tế, xã hội và kinh nghiệm tổ chức mà giải đấu mang lại sau hàng loạt khoản đầu tư.

Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani và Thống đốc bang New York Kathy Hochul tham dự sự kiện ra mắt khu fanzone chính thức của World Cup 2026 hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

New York là một trong những thành phố tâm điểm của kỳ World Cup năm nay. Dù không sân vận động đăng cai nào nằm trên địa bàn thành phố, sân MetLife chỉ cách thành phố 8 km và là nơi diễn ra năm trận đấu vòng bảng và ba trận đấu loại trực tiếp, bao gồm trận chung kết.

Trước giải đấu, ban tổ chức cam kết giải đấu sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thành phố. Dù vậy, các dữ liệu đến nay vẫn chưa đủ để chứng minh nhận định này.

“Nếu không có World Cup, New York vẫn có lượng du khách khổng lồ. Một số du khách thậm chí không đến vào mùa World Cup do giá thành cao hơn và đông đúc hơn. Chúng ta chỉ đang thay cam bằng chuối”, tiến sĩ Mark Rosentraub, giám đốc Trung tâm Địa điểm thể thao và Phát triển bất động sản Michigan, nói với New York Post.

Tại New York, bà Virginia Maloney, lãnh đạo ủy ban về phát triển kinh tế của hội đồng thành phố, sẽ dẫn đầu cuộc điều tra đánh giá tác động về kinh tế của World Cup với thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

“Trước hết, tôi muốn chắc chắn rằng chúng ta đã thu hồi được chi phí bỏ ra. Tôi không tự tin về điều này”, Politico dẫn lời bà Maloney tuyên bố.

Hiệu ứng World Cup

Vị ủy viên hội đồng thành phố chỉ ra những dữ liệu đến nay đang đưa ra những tín hiệu trái chiều về doanh thu khách sạn mùa World Cup. Tỷ lệ đặt phòng ban đầu tương đối thấp nhưng dần hồi phục khi các trận đấu gần diễn ra.

Dù vậy, chưa thể khẳng định đà phục hồi này đến từ sức hút của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh hay nhờ vào các sự kiện khác diễn ra trong thành phố - như lễ kỷ niệm quốc khánh 4/7 hay chức vô địch giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) của New York Knicks.

Theo dữ liệu của công ty thông tin bất động sản CoStar, lượng đặt phòng tại New York khi trận mở màn giữa Brazil và Morocco diễn ra tăng 3% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, con số này lại giảm nhẹ xuống mức thấp hơn cùng kỳ trong các trận đấu khác. Dù vậy, giá phòng và doanh thu tăng trung bình tới 30% trong những ngày diễn ra trận đấu.

Cổ động viên Tây Ban Nha ăn mừng tại Quảng trường Thời đại, New York, sau trận chung kết, ngày 19/7. Ảnh: Reuters.

“Điều không thể phủ nhận là các quán bar và nhà hàng tại New York đã ghi nhận nhiều hoạt động hơn hẳn, mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho người dân New York”, bà Maloney nói.

Người hâm mộ tới New York thưởng thức bóng đá thấy ví tiền của mình mỏng đi nhanh chóng. Sân vận động MetLife kín chỗ ngay từ năm trận đấu vòng bảng. Chỉ trong vòng bảng, dịch vụ xe buýt đưa đón chính thức của sân vận động bán được 69.179 vé, thu về khoảng 1,4 triệu USD .

Ông Lasry cho biết trận đấu mở màn giữa Brazil và Morocco đã lập kỷ lục về doanh thu đồ ăn thức uống trong trận đấu kể từ trận chung kết bóng bầu dục Mỹ Super Bowl năm 2014.

Ủy ban Đăng cai New York - New Jersey hồi năm 2025 từng công bố nghiên cứu dự báo lợi ích kinh tế đối với New York và New Jersey nhờ World Cup là khoảng 3,3 tỷ USD , bao gồm 432 triệu USD đổ trực tiếp vào ngân sách bang và các địa phương. Ông Alex Lasry, Người đứng đầu Ủy ban này, cho rằng chỉ sau vòng bảng, lợi ích kinh tế trực tiếp đã lên đến 1,2 tỷ USD .

Những giá trị lâu dài với New York

Một số người khác có góc nhìn bi quan hơn. Ông Alexander Budzier, chuyên gia tại Trường Kinh doanh Saïd tại Đại học Oxford, cho rằng các sự kiện thể thao lớn thường không đem lại hiệu quả kinh tế về lâu dài, theo BBC. Nhiều du khách thường tránh dịp này để tránh cảnh đông đúc, trong khi cơ hội việc làm thường chỉ tăng trong nhóm thu nhập thấp.

Dữ liệu chính thức cho thấy các quán bar và nhà hàng tại Mỹ tăng cường tuyển dụng trước sự kiện, nhưng sự bùng nổ này không kéo dài.

Theo ông Budzier, tác động tích cực lâu dài quan trọng nhất là các dự án cơ sở hạ tầng mới. Tuy nhiên, kỳ World Cup lần này chủ yếu sử dụng các sân vận động, khách sạn hay hệ thống giao thông sẵn có. “Sẽ không có lợi ích kinh tế đến từ phát triển cơ sở hạ tầng”, ông nói.

Trong khi đó, nhiều khoản đầu tư được lấy từ tiền thuế của người dân Mỹ - từ chi phí an ninh hay đầu tư cơ sở hạ tầng để phù hợp với các tiêu chuẩn của FIFA. Hồi đầu tháng 6, Politico cho biết hai bang New York và New Jersey chi tổng cộng 503 triệu USD cho các sự kiện lớn vào mùa hè này, trong đó phần lớn số tiền dành cho World Cup.

Sân vận động MetLife, nơi đăng cai trận chung kết World Cup năm nay. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, lợi ích đối với New York không chỉ nằm ở vấn đề kinh tế. World Cup đã đưa bóng đá gần hơn với người Mỹ, giúp các gia đình, bạn bè và cả những người xa lạ trở nên gần gũi nhau hơn. Đây cũng là sự kiện giúp người Mỹ tự hào và đoàn kết hơn giữa những tranh cãi và chia rẽ.

Theo ông Michael Edwards, giáo sư quản lý thể thao tại Đại học bang North Carolina, lợi ích kinh tế không rõ ràng không có nghĩa sự kiện đó không nên diễn ra.

“Nếu chỉ nhìn về mặt tài chính, ít có bằng chứng cho thấy các sự kiện này có thể tự trang trải kinh phí. Tuy vậy điều này không có nghĩa các sự kiện không nên diễn ra. Có những lợi ích không chỉ nằm ở mặt tài chính”, ông Edwards phân tích.

Bà Maloney cũng cho rằng đây có thể là bài học quý báu nếu New York mong muốn đăng cai các sự kiện lớn khác trong tương lai.

“Đây có thể trở thành cẩm nang hướng dẫn để bạn không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi khi đăng cai sự kiện lớn”, bà đánh giá.