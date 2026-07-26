Đức: Xe tải lao vào đám đông, 16 người thương vong

Ít nhất một người thiệt mạng và 15 người khác bị thương sau khi một xe tải nhỏ đâm vào đám đông tại khu vực công viên Tiergarten, trung tâm thủ đô Berlin tối 25/7.

Hiện trường vụ việc đâm xe công viên Tiergarten. Cảnh sát đưa người bị thương tới bệnh viện và cho biết nhiều người bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Reuters.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, vụ việc xảy ra bên lề Lễ hội Tự hào của cộng đồng LGBT (Christopher Street Day - CSD), buộc ban tổ chức phải chấm dứt sự kiện trước thời hạn và sơ tán hàng trăm nghìn người tham dự.

Theo thông tin ban đầu do cảnh sát Berlin công bố, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ (giờ địa phương) tại khu vực đường Ahornsteig, phía Nam công viên Tiergarten, không xa Quảng trường Potsdamer Platz và Cổng Brandenburg.

Một xe chở hàng cỡ nhỏ màu trắng đã chạy vào khu vực đông người, đâm trúng và cán qua một số người trước khi va vào một thân cây. Người điều khiển phương tiện sau đó rời khỏi xe và bỏ trốn khỏi hiện trường theo hướng chưa xác định.

Người phát ngôn cảnh sát Berlin Florian Nath xác nhận ít nhất một người đã thiệt mạng và 15 người khác đang được điều trị do bị thương. Nhiều nạn nhân trong số đó được xác định là bị thương rất nặng. Các lực lượng cứu hộ đã tiến hành sơ cứu tại hiện trường trước khi chuyển những người bị thương tới các bệnh viện trong thành phố.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát Berlin triển khai một chiến dịch quy mô lớn tại khu vực Tiergarten. Hàng loạt xe cảnh sát, xe cứu thương và phương tiện của lực lượng cứu hỏa được điều động tới hiện trường.

Trực thăng cảnh sát quần thảo phía trên khu vực, trong khi các đơn vị nghiệp vụ tiến hành phong tỏa, chiếu sáng và rà soát khu vực nằm giữa Quảng trường Potsdamer Platz và phía Nam đường hầm Tiergarten để tìm kiếm dấu vết.

Cảnh sát Berlin cho biết đang khẩn trương truy tìm các đối tượng tình nghi. Tuy nhiên, tính đến rạng sáng 26/7, nhà chức trách chưa công bố thông tin về việc bắt giữ nghi phạm. Cũng chưa thể xác định trên xe chỉ có một người hay có thêm những đối tượng khác liên quan đến vụ việc.

Ban tổ chức CSD Berlin đã lập tức thông báo hủy chương trình, yêu cầu người tham dự bình tĩnh, trật tự rời khỏi khu vực. Những người có mặt được khuyến cáo không di chuyển về phía Tượng đài Chiến thắng Siegessäule và công viên Tiergarten mà rời địa điểm tổ chức theo hướng Nhà ga Trung tâm Berlin.

Thông báo chấm dứt sự kiện được đưa ra khi chương trình biểu diễn nghệ thuật cuối ngày đang diễn ra tại khu vực Cổng Brandenburg. Ban tổ chức cho biết quyết định này được thực hiện do xuất hiện một “tình huống nghiêm trọng”, đồng thời liên tục phát thông điệp bằng tiếng Đức và tiếng Anh yêu cầu người tham dự rời khỏi hiện trường một cách bình tĩnh.

Các tuyến đường xung quanh Tiergarten, Lennéstraße, Siegessäule và Cổng Brandenburg bị phong tỏa trên diện rộng. Cảnh sát cũng đề nghị người dân tránh xa khu vực và các phương tiện giao thông lựa chọn lộ trình thay thế để tạo điều kiện cho lực lượng cứu hộ và điều tra làm nhiệm vụ.

Hiện nguyên nhân và động cơ của vụ việc vẫn chưa được làm rõ. Cảnh sát chưa kết luận đây là một vụ tấn công có chủ ý, hành động cực đoan nhằm vào cộng đồng LGBT hay một vụ tai nạn giao thông. Diễn biến cụ thể trước khi chiếc xe đi vào khu vực có đông người cũng đang được điều tra.

CSD là một trong những sự kiện thường niên lớn nhất tại Berlin, được tổ chức nhằm thúc đẩy quyền bình đẳng và phản đối tình trạng phân biệt đối xử đối với cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới và các nhóm thiểu số về giới. Sự kiện năm 2026 là kỳ CSD Berlin lần thứ 48, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/7. Hàng trăm nghìn người từ Đức và nhiều nước đã tham gia sự kiện.

Trước khi xảy ra vụ đâm xe, các hoạt động chính của CSD Berlin được đánh giá diễn ra tương đối hòa bình, dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát quy mô lớn. Vụ việc tại Tiergarten đã phủ bóng lên một trong những sự kiện cộng đồng lớn nhất trong năm tại thủ đô nước Đức và đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về động cơ, phương thức gây án cũng như các biện pháp bảo đảm an ninh đối với những sự kiện tập trung đông người.

Cảnh sát Berlin cho biết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sau khi có kết quả điều tra ban đầu, đồng thời đề nghị công chúng không lan truyền những thông tin, hình ảnh chưa được xác minh trên mạng xã hội.