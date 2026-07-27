Hơn 700.000 người sơ tán vì bão mạnh nhất năm ở Trung Quốc

Sau khi đổ bộ Quảng Đông và quét qua Hong Kong, bão Noul tiếp tục gây mưa lớn, buộc hơn 700.000 người sơ tán. Trung Quốc phát cảnh báo đỏ về nguy cơ lũ quét.

Giới chức Trung Quốc cho biết bão Noul sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to trên diện rộng ở miền Nam nước này trong hai ngày tới, sau khi quét qua tỉnh Quảng Đông và đặc khu Hong Kong với gió giật mạnh rồi đổ bộ vào đất liền ngày 26/7, theo Reuters.

Bão Noul áp sát, giàn giáo cao tầng đổ sập ở Hong Kong Giàn giáo tại một tòa nhà cao tầng đang xây dựng ở Hong Kong đổ sập khi bão Noul tiến gần miền Nam Trung Quốc ngày 25/7. Trong khi đó, một người đi đường cũng bị cổng kim loại hất trúng nhưng không bị thương nặng.

Cơn bão khiến hơn 700.000 người tại Quảng Đông phải sơ tán, nhà chức trách đã ban hành cảnh báo cao nhất về nguy cơ lũ quét tại nhiều địa phương. Hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết Noul là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc tính đến thời điểm này trong năm.

Bộ Thủy lợi Trung Quốc và Cục Khí tượng Trung Quốc đã đồng thời phát đi cảnh báo đỏ - mức cao nhất - đối với nguy cơ lũ quét. Từ tối 26/7 đến tối 27/7, lũ quét được dự báo có thể xảy ra tại một số khu vực thuộc các tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Cam Túc và khu vực đông nam Tân Cương.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân theo dõi sát diễn biến thời tiết, cập nhật thông tin cảnh báo theo thời gian thực, đồng thời chủ động sơ tán và triển khai các biện pháp phòng tránh rủi ro khi cần thiết.

Theo giới chức tỉnh Quảng Đông, bão Noul - cơn bão nhiệt đới thứ 12 của năm và là cơn bão thứ ba ảnh hưởng đến Trung Quốc trong tháng này - đã đổ bộ vào huyện Huệ Đông lúc khoảng 3h50 sáng 26/7 (giờ địa phương).

Đài truyền hình trung ương CCTV cho biết bão Noul, có tên gọi mang ý nghĩa "ánh bình minh hoặc hoàng hôn" trong tiếng Hàn, sẽ tiếp tục gây gió mạnh và mưa lớn khi di chuyển sâu vào đất liền. Mưa được dự báo kéo dài đến hết ngày 28/7, trong đó một số khu vực như tỉnh Phúc Kiến có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Nhà chức trách cũng yêu cầu chính quyền các địa phương tăng cường giám sát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, bao gồm vùng núi, lưu vực sông, công trường xây dựng, thung lũng và các cây cầu.

Mưa lớn sau bão Noul khiến cây đổ và biển báo công trình thiệt hại tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 26/7. Ảnh: Reuters.

Đài quan sát khí tượng Hong Kong cho biết bão Noul đang suy yếu khi tiến sâu vào đất liền. Tuy vậy, gió mạnh từ hướng tây nam vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều khu vực của đặc khu tài chính này. Đến tối 26/7, toàn bộ các tín hiệu cảnh báo bão tại Hong Kong đã được dỡ bỏ.

Trong đêm, tâm bão từng di chuyển cách Hong Kong chưa đầy 80 km.

Giới chức sân bay Hong Kong cho biết các chuyến bay đã bắt đầu được khôi phục dần từ chiều 26/7, sau khi hoạt động hàng không gần như bị đình trệ trong hơn 12 giờ do ảnh hưởng của bão.