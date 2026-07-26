Trung Quốc ban hành cảnh báo màu cam khi bão Noul đổ bộ

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Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão Noul tại cảng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 25/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cũng đã gia hạn cảnh báo đỏ về mưa dông và cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực phòng ngừa và ứng phó với các thảm họa như lũ quét và sạt lở đất.
Trung Quốc có có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ, được mã hóa bằng màu sắc, trong đó màu đỏ là mức cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh.
Trước đó, để phòng ngừa rủi ro do bão Noul gây ra, nhà chức trách Trung Quốc đã sơ tán hơn 340.000 người ở tỉnh Quảng Đông. 12 thành phố trên toàn tỉnh đã tạm đóng cửa trường học, hoạt động sản xuất và kinh doanh. Toàn bộ dịch vụ tàu hỏa tại tỉnh này cũng sẽ tạm ngừng trong ngày 26/7.
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Đường phố Hong Kong vắng vẻ do bão. Ảnh: Lê Anh/PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)
Trong khi đó, Hong Kong (Trung Quốc) cũng thông báo hủy ít nhất 49 chuyến bay và hoãn 238 chuyến bay trong ngày 25/7. Dự kiến, nhiều chuyến bay khác trong ngày 26/7 cũng sẽ bị hoãn hoặc hủy. Giới chức địa phương cho biết đã mở 28 nơi trú ẩn tạm thời để hỗ trợ những người có nhu cầu.
Các nhà khoa học cảnh báo cường độ và tần suất xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan toàn cầu sẽ gia tăng khi hành tinh tiếp tục ấm lên do khí thải từ nhiên liệu hóa thạch.
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The Climate Book - Thunberg đã viết cuốn sách này với niềm tin mãnh liệt của tuổi trẻ và tính bộc trực của một nhà hoạt động, điều giúp cuốn sách trở nên tươi mới. Thông qua đó, Greta đã chia sẻ nhiều câu chuyện riêng về việc cô nhìn thấy thế giới đã bị xói mòn như thế nào, màu xanh cỏ cây dần bị mai một ra sao và đã bao lâu con người không nhận thức được điều đó.
Cuốn sách được tờ The Guardian đánh giá là một lời kêu gọi mạnh mẽ nhưng chưa có sức nặng về giải pháp cho các vấn đề khí hậu.