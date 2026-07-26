Di chuyển qua kênh đào Suez khiến tàu dầu tốn kém thế nào

Khi hai tuyến xuất khẩu dầu mỏ quan trọng là eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb cùng bị gián đoạn, nhiều tàu dầu phải chuyển hướng sang kênh đào Suez của Ai Cập.

Tàu di chuyển qua kênh đào Suez của Ai Cập. Ảnh: Reuters.

Dù trước đây từng sử dụng kênh đào Suez để xuất khẩu dầu mỏ, từ nhiều thập kỷ trở lại đây, Saudi Arabia không còn coi kênh đào Suez là tuyến xuất khẩu chính.

Khác với thập niên 1970-1980, khi những khách hàng mua dầu mỏ lớn nhất của Saudi Arabia chủ yếu là các nước châu Âu và Mỹ, phần lớn khách hàng của Saudi Arabia hiện nay lại tập trung ở châu Á.

Để đưa dầu đến châu Á thông qua kênh đào Suez, các tàu chở dầu của Saudi Arabia sẽ phải đi vòng quanh toàn bộ lục địa châu Phi, khiến thời gian hành trình kéo dài thêm khoảng một tháng.

Theo dữ liệu vận tải biển của Kpler và LSEG, nếu di chuyển qua eo biển Bab el-Mandeb, tàu chở dầu chỉ mất khoảng 19 ngày để đi từ cảng Yanbu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ đến Đài Loan (Trung Quốc).

Trong khi đó, nếu đi qua kênh đào Suez, Địa Trung Hải, eo biển Gibraltar, rồi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở Nam Phi, hành trình này sẽ kéo dài tới 48 ngày.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của LSEG, riêng chi phí nhiên liệu cho chặng hành trình kéo dài thêm khoảng một tháng này sẽ tăng từ 1,26 triệu USD lên 2,87 triệu USD , nghĩa là tăng hơn 200%. Ngoài ra, việc đi qua kênh đào Suez còn phát sinh khoảng 1 triệu USD phí quá cảnh, theo LSEG.

Saudi Arabia đã chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu từ Vịnh Ba Tư sang Biển Đỏ, sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào tàu thuyền trên Biển Đỏ trong tuần qua khiến tuyến đường qua eo biển Bab el-Mandeb cũng không còn an toàn, buộc Riyadh phải chuyển sang xuất khẩu qua kênh đào Suez.

Theo Energy Aspects, các tàu chở dầu cỡ lớn khi đi qua kênh đào Suez còn phải di chuyển trong tình trạng không được đầy tải do các quy định hạn chế trọng lượng tàu đi qua kênh đào. Sau khi đã di chuyển qua, tàu mới được bổ sung lượng dầu còn thiếu tại Địa Trung Hải.

Để thực hiện được yêu cầu này, Saudi Arabia có thể chuyển một phần dầu sang đường ống Sumed. Đây là tuyến đường ống vận chuyển dầu dài 320 km nối cảng dầu Ain Sokhna trên Biển Đỏ với cảng Sidi Kerir trên bờ Địa Trung Hải. Sau khi tàu dầu đã đi qua kênh đào Suez, tàu có thể lấy thêm dầu thông qua đường ống Sumed để đầy tải, rồi tiếp tục hành trình đến cảng đích.

Đường ống Sumed có công suất vận chuyển tối đa 2,5 triệu thùng dầu mỗi ngày, trong tổng lượng xuất khẩu của Saudi Arabia vào khoảng 7 triệu thùng/ngày.

Hiện tại, việc các tàu dầu giao dịch với Saudi Arabia phải chuyển hướng di chuyển sang kênh đào Suez đang khiến các tàu này gặp nhiều bất lợi về thời gian và chi phí di chuyển, mất thêm khoản phí quá cảnh, cũng như phải tuân thủ quy trình phức tạp hơn về tải trọng tàu dầu.