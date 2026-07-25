Cháy rừng lịch sử ở châu Âu, Trung Quốc sơ tán khẩn vì bão Noul

Thảm họa cháy rừng tồi tệ trong lịch sử châu Âu đang tàn phá khốc liệt khu vực phía tây nam châu lục, buộc hơn 200.000 người phải bỏ lại nhà cửa.

Hôm 25/7, chính quyền Pháp phải khẩn cấp sơ tán hàng nghìn dân vùng ngoại ô Bordeaux - thành phố lớn thứ 6 cả nước. Trước đó một ngày, tàu thuyền cũng được huy động để giải cứu du khách và người dân tại bán đảo du lịch Cap Ferret.

Các lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt một đám cháy rừng đang lan rộng tại Pháp và Tây Ban Nha. Ảnh: EPA, Reuters.

Tổng cộng, hơn 141.000 người dân tại khu vực Tây Nam nước Pháp đã phải sơ tán khỏi cháy rừng. Để tiếp viện cho lực lượng cứu hỏa, khoảng 500 binh sĩ bổ sung sẽ sớm được điều động đến hiện trường.

Cách đó hàng trăm km, chính quyền Tây Ban Nha tuyên bố các vụ cháy rừng bùng phát gần Madrid - bị kích động bởi gió mạnh và nhiệt độ thiêu đốt - là thảm họa thiên tai nghiêm trọng nhất trong lịch sử khu vực này.

Khoảng 63.000 người đã phải sơ tán hoặc được yêu cầu ở yên trong nhà. Trong đó, hơn 1.000 người cao tuổi và người khuyết tật đã được di dời an toàn khỏi các cơ sở bảo trợ xã hội.

"Ai nấy đều rất hoảng loạn. Chúng tôi chỉ kịp vội vã gom đồ rời đi", Vivien Molina, 19 tuổi, chia sẻ với Reuters khi đang kẹt giữa dòng xe ùn tắc rời Saint-Aubin-de-Médoc. Cô cùng gia đình chia làm hai ô tô hướng về L'Espar để tránh các tuyến đường đang quá tải.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez thăm trung tâm điều hành của lực lượng cứu hỏa tại làng Cenicientos, Madrid. Ảnh: EPA.

Tại thị trấn Saint-Jean-d'Illac lân cận, Olivia Correia Pereira, 51 tuổi, không giấu nổi sự bất an: "Dù lửa chưa tới, rời nhà đi khiến tôi sợ mình sẽ không bao giờ được trở về nữa. Kỷ niệm là tất cả, nhưng giờ có nguy cơ mất trắng".

Việc sơ tán cũng đặc biệt khó khăn với các viện dưỡng lão. Nhân viên chăm sóc Anais Daussy cho biết việc bị đánh thức lúc 2h sáng gây xáo trộn lớn cho các cụ già, nhất là những người không còn khả năng tự lập, khiến công tác hỗ trợ y tế trở nên vô cùng phức tạp.

Cơ quan chức năng cho biết khoảng 40 trong tổng số 1.000 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy tại Cap Ferret đã bị thương. Đáng chú ý, trong tuần này, 3 lính cứu hỏa tại Pháp và Italy đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Châu Âu trong 'chảo lửa' cháy rừng, 200.000 phải rời bỏ nhà cửa Nhiều quốc gia châu Âu đang vật lộn với các vụ cháy rừng quy mô lớn, buộc hàng trăm nghìn người phải khẩn cấp sơ tán. Trong đó, Pháp và Tây Ban Nha là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trung Quốc khẩn cấp sơ tán hơn 20.000 dân ứng phó bão Noul

Trong diễn biến khác, cùng ngày, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão đổ bộ vùng ven biển từ Hồng Kông đến Quảng Đông từ tối 25/7 đến sáng 26/7 với sức gió cực đại 130 km/h, bão Noul khiến miền Nam Trung Quốc phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp ở mức cao. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc duy trì cảnh báo bão màu cam, cảnh báo mưa lớn dông lốc diện rộng tại Quảng Đông và Phúc Kiến.

Sơ tán người dân tại một khu vực ngập lụt ở Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Hiện tỉnh Quảng Đông đã khẩn cấp di dời hơn 20.000 người dân, gọi toàn bộ tàu thuyền về cảng trú ẩn. Ngành đường sắt khu vực cũng tạm dừng nhiều chuyến tàu từ ngày 25/7 và dự kiến ngừng hoàn toàn trong ngày 26/7, đồng thời các trường học tại Triều Châu đã dừng mọi hoạt động tập trung.

Quảng Đông (Trung Quốc) đã khẩn cấp di dời hơn 20.000 người dân, gọi toàn bộ tàu thuyền về cảng trú ẩn.

Ngành đường sắt khu vực cũng tạm dừng nhiều chuyến tàu từ ngày 25/7 và dự kiến ngừng hoàn toàn trong ngày 26/7, đồng thời các trường học tại Triều Châu đã dừng mọi hoạt động tập trung.