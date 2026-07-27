Tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz, Mỹ hé lộ tín hiệu với Iran

Một tàu chở dầu được cho là phát nổ sau khi trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz, trong khi Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đang tạo "không gian" để đàm phán với Iran tiếp diễn.

Tàu chở dầu phát nổ ở Hormuz



Truyền thông Iran đưa tin một tàu chở dầu đã phát nổ sau khi trúng thủy lôi khi di chuyển qua eo biển Hormuz.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết con tàu đã va phải thủy lôi sau khi rời khỏi tuyến hàng hải được Tehran phê chuẩn tại tuyến đường thủy chiến lược này.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam (Oman) ngày 21/7. Ảnh: Reuters.

Đến nay, giới chức Iran vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Theo các hãng truyền thông Iran, nguyên nhân được cho là tàu chở dầu đã đi chệch khỏi tuyến hành trình do lực lượng vũ trang Iran quy định, dẫn đến việc trúng thủy lôi.

Các bản tin cũng nhắc lại rằng Iran trước đây nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền nếu không tuân thủ tuyến hàng hải do Tehran công bố sẽ phải tự chịu mọi hậu quả phát sinh.

Trước đó, mỗi khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chặn giữ hoặc tấn công một số tàu trên eo biển Hormuz, lực lượng này đều khẳng định mọi tàu thuyền muốn đi qua khu vực phải phối hợp đầy đủ với giới chức Iran và chỉ được lưu thông trên các hành lang hàng hải do Tehran chỉ định, theo Al Jazeera.

Giá dầu giảm hơn 5% sau khi Mỹ tạm dừng không kích Iran

Giá dầu thế giới giảm hơn 5% sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào Iran sau hai tuần giao tranh, làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao có thể chấm dứt xung đột trong khu vực.

Theo Reuters, giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 5,58 USD , tương đương 5,77%, xuống còn 91,20 USD /thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 4,91 USD , tương đương 5,5%, xuống còn 84,40 USD /thùng.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc: Ông Trump đang tạo "không gian" cho đàm phán với Iran

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết Tổng thống Donald Trump đang dành cơ hội để các cuộc đàm phán với Iran tiếp tục diễn ra trong thời gian các cuộc không kích tạm lắng vào cuối tuần này.

"Điều Tổng thống đang làm lúc này, như chúng ta đã thấy từ trước đến nay, là tạo không gian cho các cuộc đàm phán. Đối thoại vẫn đang diễn ra ở mọi cấp độ, từ các cuộc trao đổi mang tính kỹ thuật cho tới những cuộc tiếp xúc cấp cao nhất", ông Waltz phát biểu trong chương trình của NBC ngày 26/7.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz. Ảnh: Reuters.

Trong một cuộc phỏng vấn khác với chương trình Fox News Sunday, ông Waltz cho biết các nỗ lực ngoại giao đã được đẩy mạnh, đặc biệt trong vài ngày gần đây.

Tuy nhiên, trên NBC, ông cũng nhắc lại cảnh báo của Tổng thống Trump rằng quân đội Mỹ vẫn trong trạng thái "sẵn sàng chiến đấu", đồng thời nhấn mạnh Nhà Trắng chưa loại trừ bất kỳ phương án nào trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.

Theo ông Waltz, những bất đồng nội bộ trong bộ máy lãnh đạo Iran là một trong những yếu tố khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp.

Liên quan đến năng lực quân sự của Mỹ, CNN trước đó đưa tin trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 24/7 về khả năng leo thang đáng kể của xung đột, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, đã bày tỏ lo ngại về lượng dự trữ đạn dược của Washington, cùng nhiều hệ lụy tiềm tàng khác.

Iran tuyên bố phá huỷ lá chắn Patriot của Mỹ Tehran tuyên bố mở đợt tấn công Nasr-2 vào các mục tiêu Mỹ ở Jordan, Iraq, Kuwait và Bahrain, phá hủy hệ thống Patriot. Video cho thấy tên lửa nghi là PAC-2 Patriot lao xuống đất.

Trả lời NBC, ông Waltz dường như thừa nhận kho dự trữ vũ khí của Mỹ đã bị tiêu hao đáng kể, đồng thời cho rằng nguyên nhân xuất phát từ các gói viện trợ quân sự dành cho Ukraine cũng như tình trạng mà chính quyền Trump tiếp quản từ người tiền nhiệm.

Khi được người dẫn chương trình Kristen Welker hỏi liệu có thừa nhận kho dự trữ quân sự của Mỹ đã suy giảm hay không, ông Waltz khẳng định quân đội Mỹ "vẫn có đầy đủ mọi năng lực cần thiết để tiến hành chiến dịch này một cách hiệu quả".

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.