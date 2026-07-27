Chiến lược mới của Trung Quốc trong cuộc đua chip với Mỹ

Khi mô hình AI ngày càng lớn, các hãng công nghệ Trung Quốc chuyển sang phát triển "supernode" để kết nối hàng nghìn chip, kỳ vọng thu hẹp khoảng cách với Mỹ.

Sự trỗi dậy của các siêu nút phản ánh tính chất ngày càng mô-đun hóa của hệ sinh thái máy chủ AI của Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Khi các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển với quy mô vượt 1.000 tỷ tham số, cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực điện toán AI cũng bước sang một giai đoạn mới. Thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh của từng con chip riêng lẻ, các công ty công nghệ đang chạy đua xây dựng những "siêu nút" (supernode) - hệ thống kết nối hàng trăm, thậm chí hàng nghìn chip để vận hành như một siêu máy tính thống nhất.

Tại Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới (WAIC) 2026 - sự kiện AI lớn nhất Trung Quốc - hàng loạt doanh nghiệp trong nước như Huawei hay Biren Technology đã trình làng các nền tảng phần cứng mới, hướng tới mục tiêu xây dựng những siêu nút có khả năng xử lý các mô hình AI thế hệ tiếp theo.

Theo các nhà phân tích của Morgan Stanley, sự xuất hiện dày đặc của các giải pháp supernode tại WAIC phản ánh một bước chuyển trong cuộc đua AI của Trung Quốc. Thay vì cạnh tranh về thông số của từng bộ xử lý, các doanh nghiệp giờ đây tập trung vào khả năng kết nối giữa các chip, chia sẻ bộ nhớ và độ ổn định của toàn hệ thống, theo SCMP.

Supernode là gì?

Theo ông Chen Daliang, Giám đốc điều hành Suanova - nhà cung cấp hạ tầng điện toán AI có trụ sở tại Thượng Hải - nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần ghép đủ số lượng GPU (bộ xử lý đồ họa) là có thể tạo thành một supernode. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ.

Một supernode thực thụ phải tích hợp đồng bộ năng lực tính toán, lưu trữ, kết nối mạng, hệ thống quản lý và nền tảng phần mềm, để toàn bộ cụm máy hoạt động như một thực thể thống nhất thay vì tập hợp rời rạc của nhiều bộ xử lý.

Nếu được thiết kế tối ưu, supernode có thể giúp nâng hiệu suất khai thác năng lực tính toán thêm hơn 50%, đồng thời tăng gấp đôi băng thông truyền dữ liệu trong hệ thống.

Để đạt được điều này, ngành công nghiệp hiện theo đuổi hai hướng kết nối chính.

Hướng thứ nhất là kết nối điện, với các kiến trúc mới giúp rút ngắn đường truyền tín hiệu giữa các chip.

Hướng thứ hai là kết nối quang học, trong đó nổi bật là công nghệ Near-Packaged Optics (NPO), đưa bộ phận truyền tín hiệu quang học đến gần chip xử lý hơn nhằm giảm tiêu thụ điện năng, rút ngắn khoảng cách truyền dữ liệu nhưng vẫn duy trì băng thông cao. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp mới dừng ở giai đoạn thử nghiệm đối với công nghệ này.

Một máy chủ siêu nút được giới thiệu cho khách tham quan tại Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới ở Thượng Hải (Trung Quốc) vào ngày 19/7. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Trung Quốc tăng tốc phát triển supernode

WAIC năm nay chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp Trung Quốc giới thiệu những hệ thống supernode mới.

Huawei lần đầu trưng bày Ascend Atlas 950 SuperPoD, được xem là hệ thống điện toán AI nội địa mạnh nhất Trung Quốc hiện nay, thể hiện tham vọng nâng cao năng lực hạ tầng AI bằng công nghệ do doanh nghiệp trong nước phát triển, theo Tân Hoa Xã. Nền tảng này sử dụng các tủ máy gồm 64 card AI làm đơn vị cơ bản và có thể mở rộng lên tới 8.192 card thông qua mạng tốc độ cao độc quyền Lingqu.

Trong khi đó, ZTE giới thiệu giải pháp supernode có khả năng hỗ trợ 16.384 GPU, tương thích với nhiều dòng chip AI do Trung Quốc phát triển.

Sugon trình diễn cụm siêu máy tính Sugon 8000 với quy mô lên tới 100.000 card AI, toàn bộ sử dụng chip nội địa.

Biren Technology cũng ra mắt supernode sử dụng công nghệ NPO với 1.024 card, còn MetaX và Enflame công bố những nguyên mẫu mới trong quá trình phát triển.

Theo ông Chen Daliang, khách hàng chính của các hệ thống này hiện là các đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu cấp quốc gia, thay vì doanh nghiệp tư nhân.

Trong khi đó, Alibaba đang phát triển supernode dựa trên chip AI Zhenwu M890. Doanh nghiệp cho biết mô hình Qwen3.8 vừa ra mắt đã được triển khai trên kiến trúc supernode này, trở thành mô hình AI đầu tiên của Trung Quốc có quy mô hơn 2.000 tỷ tham số vận hành trên hệ thống supernode nội địa.

Tencent cũng tiết lộ kế hoạch triển khai supernode ứng dụng công nghệ NPO vào quý IV/2026, trở thành doanh nghiệp công nghệ Trung Quốc đầu tiên công bố lộ trình cụ thể cho công nghệ này.

Theo Morgan Stanley, xu hướng phát triển supernode phản ánh sự chuyển dịch của hệ sinh thái máy chủ AI tại Trung Quốc sang mô hình chuyên môn hóa hơn. Các nhà sản xuất chip tập trung phát triển nền tảng tính toán và phần mềm, trong khi các nhà sản xuất thiết bị sẽ tích hợp máy chủ, hệ thống kết nối, nguồn điện và làm mát thành những cụm điện toán quy mô lớn.

"Lối đi mới" trước lệnh hạn chế của Mỹ

Trong bối cảnh Mỹ siết xuất khẩu các dòng GPU tiên tiến của Nvidia sang Trung Quốc, supernode được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp nước này tận dụng tối đa sức mạnh của chip nội địa bằng cách kết nối hàng nghìn bộ xử lý thành một hệ thống thống nhất.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng đây không phải giải pháp có thể triển khai trong thời gian ngắn.

Các siêu nút, bằng cách kết hợp sức mạnh của các chip riêng lẻ để huấn luyện các mô hình AI khổng lồ, được kỳ vọng sẽ giúp Trung Quốc vượt qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Theo Suanova, chỉ riêng chi phí thiết kế một hệ thống supernode đã có thể vượt 100 triệu nhân dân tệ (khoảng 14,8 triệu USD ), trong khi mỗi nguyên mẫu tiêu tốn tới 30 triệu nhân dân tệ. Quá trình tối ưu nền tảng điều phối mạng kéo dài khoảng 18 tháng, khiến nguy cơ công nghệ trở nên lỗi thời ngay khi hoàn thiện là rất lớn.

Bên cạnh đó, mật độ tính toán cực cao khiến các hệ thống này tiêu thụ lượng điện khổng lồ, buộc các trung tâm dữ liệu phải đầu tư mạnh vào nguồn điện và công nghệ làm mát.

Theo Huatai Securities, việc triển khai nguồn điện một chiều điện áp cao 800V HVDC cùng hệ thống làm mát bằng chất lỏng đang trở thành yêu cầu gần như bắt buộc đối với các siêu cụm AI thế hệ mới.

Dẫu vậy, không phải mọi ứng dụng AI đều cần tới một supernode.

Ông Chen Daliang cho biết mô hình dự báo thời tiết quy mô lớn có thể cần khoảng 2.000 card AI, nhưng một bệnh viện chỉ cần 4 GPU để phân tích hình ảnh y khoa hoặc khoảng 96 GPU để huấn luyện mô hình AI phục vụ nội bộ.

"Lớn hơn chưa chắc đã tốt hơn", ông Chen nhận định.