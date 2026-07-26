Iran tạm ngừng đáp trả khi Mỹ dừng không kích

Iran cho biết đã tạm dừng các đợt đáp trả sau khi Mỹ không tiến hành không kích trong hai đêm liên tiếp, song cảnh báo xung đột có thể leo thang nếu Washington nối lại tấn công.

Hình ảnh trực thăng quân sự và binh lính Mỹ đang hoạt động tại một địa điểm được xác định là Biển Arab được CENTCOM công bố ngày 25/7. Ảnh: Reuters.

Sau hai đêm liên tiếp không ghi nhận các cuộc không kích mới của Mỹ, Iran tuyên bố đã tạm dừng các hoạt động đáp trả, đồng thời cho rằng Washington đang bộc lộ dấu hiệu thiếu nhất quán về chiến lược trong cuộc xung đột.

"Iran dừng các cuộc tấn công sau khi Mỹ ngừng không kích trong hai đêm vừa qua. Chiến lược của chúng tôi hoàn toàn mang tính đáp trả, vì vậy các chiến dịch trả đũa cũng đã được tạm dừng", người phát ngôn quân đội Iran Amir Akraminia phát biểu ngày 26/7, theo Iranintl.

Ông Akraminia cho rằng các quan chức Mỹ đang thể hiện những quan điểm thiếu thống nhất, thể hiện qua các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Người phát ngôn quân đội Iran đồng thời cảnh báo nếu Washington nối lại các cuộc không kích, xung đột có nguy cơ tiếp tục lan rộng. Theo ông, phạm vi giao tranh hiện đã vượt khỏi Vịnh Ba Tư và mở rộng tới khu vực eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ chiến lược nối Biển Đỏ với vịnh Aden.

Giới chức Iran những ngày qua liên tục mô tả việc Mỹ tạm ngừng không kích là một kết quả có lợi cho Tehran.

Một người phát ngôn quân đội Iran cho rằng Washington không đạt được các mục tiêu đề ra, bao gồm việc làm suy yếu năng lực phòng thủ của Iran hay buộc Tehran mở lại eo biển Hormuz. Theo quan chức này, Mỹ đang đối mặt với tình trạng "mệt mỏi trong quá trình hoạch định chiến lược".

Các tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin Phó tổng thống JD Vance và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine đã bày tỏ lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang trong cuộc họp tại Nhà Trắng hôm 24/7.

Trong khi đó, quân đội Mỹ chưa công bố bất kỳ đợt không kích mới nào trong hai đêm liên tiếp, chấm dứt chuỗi gần hai tuần tiến hành các cuộc tấn công hằng đêm nhằm vào Iran.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Mỹ cũng xác nhận với CNN rằng các chiến dịch quân sự hiện được tạm hoãn.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Iran và Oman đã có hai ngày làm việc tại Tehran để thảo luận về việc quản lý hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết ngày 26/7, theo Al Jazeera.

Trong thông điệp đăng trên Telegram, ông Baghaei cho biết hai bên đã trao đổi quan điểm về các nguyên tắc chung cũng như cơ chế vận hành nhằm bảo đảm hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz diễn ra an toàn, đồng thời tôn trọng quyền chủ quyền của hai quốc gia ven biển.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đánh giá các cuộc thảo luận diễn ra mang tính xây dựng và đã đạt được những bước tiến nhất định.

Ông cũng khẳng định tình trạng lưu thông qua eo biển Hormuz hiện chưa có thay đổi, bất chấp những căng thẳng gần đây trong khu vực.

Theo ông Baghaei, phái đoàn Oman đã kết thúc chuyến thăm Tehran, song các cuộc tham vấn ở cả cấp kỹ thuật và chính trị giữa hai nước vẫn sẽ tiếp tục trong thời gian tới.