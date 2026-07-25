Iran có đêm bình yên đầu tiên sau hai tuần căng thẳng

Iran cho biết nước này không ghi nhận cuộc không kích nào trong đêm 24 rạng sáng 25/7, sau chuỗi 13 đêm liên tiếp hứng chịu các đợt tấn công từ Mỹ.

Đêm qua, tiếng bom đã tạm ngừng rơi trên bầu trời Iran. Ảnh: Quân đội Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran, Hossein Kermanpour, xác nhận quốc gia này vừa được trải qua "một đêm bình yên", trong khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng không đưa ra tuyên bố về các cuộc không kích mới, theo Al Jazeera.

Hiện chưa rõ có phải vì CENTCOM đã không tiến hành hành động quân sự chống lại Iran hay không.

Giao tranh thời gian qua giữa Mỹ và Iran đã để lại thiệt hại nặng nề. Theo Bộ Y tế Iran, cuộc xung đột đã làm hơn 3.400 người thiệt mạng tại nước này. Phía Mỹ ghi nhận 18 quân nhân tử trận, còn Israel có 24 dân thường thiệt mạng. Ngoài ra, một số dân thường tại các quốc gia khác trong khu vực cũng tử vong.

Tại mặt trận Lebanon, giao tranh kéo dài đã khiến hơn 4.000 người dân và 38 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Hôm 25/7 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump vẫn đe dọa sẽ gia tăng các đợt tập kích quân sự vào Iran. Ông đã họp với các cố vấn hàng đầu và dàn lãnh đạo cấp cao trong nội các để cân nhắc việc đẩy mạnh chiến dịch này.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính sách của Mỹ đối với Iran đứng trước bước ngoặt lớn, sau khi thỏa thuận ngừng bắn mong manh cùng bản ghi nhớ đàm phán phi hạt nhân hóa dài hạn giữa hai nước hoàn toàn sụp đổ.

Dù Nhà Trắng chưa tiết lộ liệu Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng hay chưa, ông cho biết quân đội Mỹ sẵn sàng giáng trả mạnh hơn nếu nhận lệnh, đồng thời khẳng định vẫn để ngỏ khả năng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao.

Ở chiều ngược lại, Iran cho thấy họ vẫn còn dư địa ứng phó khi lực lượng đồng minh Houthi tại Yemen tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia và đe dọa eo biển Bab al-Mandeb - tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Ấn Độ Dương. Chỉ trong một tuần, 3 tàu chở hàng của Saudi Arabia đã bị trúng đạn, buộc Riyadh phải tiến hành các đợt không kích đáp trả vào cảng Hodeidah.

Xung đột gia tăng trong tuần khi lực lượng đồng minh của Iran tại Yemen tập kích các tàu thuyền đi qua điểm thắt chiến lược trên Biển Đỏ, đẩy giá dầu vượt mốc 100 USD /thùng lần đầu tiên sau hai tháng vào hôm thứ Năm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định không thể giải quyết cuộc xung đột đang leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi bằng biện pháp quân sự, sau khi hai bên liên tiếp tung đòn đáp trả.

Trả lời phỏng vấn báo Iran Daily, ông Araghchi nhấn mạnh "không có giải pháp quân sự cho vấn đề Yemen, eo biển Bab al-Mandeb hay các bất ổn khu vực khác", đồng thời kêu gọi các bên quay lại bàn đối thoại.

Lãnh đạo ngành ngoại giao Iran cũng bác bỏ cáo buộc Tehran đứng sau căng thẳng hiện tại, cho rằng những diễn biến tại eo biển Bab al-Mandeb bắt nguồn từ mâu thuẫn lịch sử lâu đời giữa Yemen, Saudi Arabia và các nước trong khu vực.

Iran tuyên bố phá huỷ lá chắn Patriot của Mỹ Tehran tuyên bố mở đợt tấn công Nasr-2 vào các mục tiêu Mỹ ở Jordan, Iraq, Kuwait và Bahrain, phá hủy hệ thống Patriot. Video cho thấy tên lửa nghi là PAC-2 Patriot lao xuống đất.