WSJ: Bahrain và Kuwait lần đầu không kích lãnh thổ Iran

Wall Street Journal (WSJ) ngày 24/7 dẫn các nguồn thạo tin rằng Bahrain và Kuwait đã bí mật điều máy bay chiến đấu tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công cảng ở Yemen Theo RT, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích cảng Hodeidah của Yemen. Động thái diễn ra sau khi lực lượng Houthi tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Đây là lần đầu tiên hai quốc gia này trực tiếp đáp trả Tehran bằng hành động quân sự.

Các cuộc không kích diễn ra vào đầu tháng này nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự, trong đó có các kho chứa máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Iran.

Trong nhiều tuần qua, Iran tập trung các đòn trả đũa nhằm vào Bahrain và Kuwait, hai quốc gia vùng Vịnh đều đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Theo nguồn tin, dù chỉ sở hữu lực lượng không quân quy mô nhỏ với các máy bay chiến đấu do Mỹ và châu Âu sản xuất, Bahrain và Kuwait không muốn tiếp tục để Iran tấn công mà không đáp trả.

Sau khi bài báo được đăng tải, Đại sứ Kuwait tại Mỹ Al-Zain Al-Sabah bác bỏ thông tin nước này tấn công Iran.

"Nhà nước Kuwait không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào nhằm vào Iran, cũng không cho phép sử dụng lãnh thổ của mình để tấn công chống lại bất kỳ quốc gia láng giềng nào", ông khẳng định.

Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Bahrain chưa phản hồi đề nghị bình luận.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho biết Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã hỗ trợ cung cấp thông tin tình báo về mục tiêu và triển khai lực lượng không quân bảo vệ cho các đợt tấn công của Bahrain và Kuwait.

Theo WSJ, UAE đã tham gia xung đột từ rất sớm, thực hiện hàng chục cuộc không kích nhằm vào Iran ngay từ đầu chiến sự và tiếp tục cả sau khi lệnh ngừng bắn được công bố hồi tháng 4. Trong những tuần gần đây, Iran nhìn chung tránh tấn công trực tiếp UAE, nhưng đầu tháng này đã nhằm vào hai tàu chở dầu của nước này.

UAE chưa bình luận về thông tin trên. Abu Dhabi nhiều lần tuyên bố ủng hộ việc hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực, trong đó có việc khôi phục hoàn toàn hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải huyết mạch đối với xuất khẩu dầu mỏ của vùng Vịnh.

Bộ Ngoại giao UAE lên án các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait và Bahrain, đồng thời khẳng định "đoàn kết hoàn toàn" với hai nước và ủng hộ mọi biện pháp nhằm bảo đảm an ninh, ổn định cho hai nước này.