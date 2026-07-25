Ông Trump cảnh báo: mở rộng tấn công Iran

Leo thang căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả Mỹ và Iran vẫn tiếp tục các động thái quân sự.



Mỹ tấn công Iran, triển vọng hạ nhiệt căng thẳng chưa rõ ràng

Theo Reuters, Mỹ tiếp tục phóng tên lửa tấn công nhiều mục tiêu trên khắp Iran trong đêm 24/7. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Tehran và lực lượng Houthi ở Yemen sẽ phải đối mặt với "biện pháp trừng phạt quân sự mạnh mẽ". Tuy nhiên, ông một lần nữa để ngỏ khả năng đạt được một thỏa thuận ngoại giao với Iran.

Hai tuần sau khi lệnh ngừng bắn sụp đổ, quân đội Iran cũng tiếp tục đáp trả bằng việc phóng tên lửa vào các căn cứ của Mỹ tại các nước Arab láng giềng, đồng thời cảnh báo có thể tấn công công trình dân sự đang được nhân sự Mỹ sử dụng tại Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chào theo nghi thức quân đội tại tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (WHCA) ở khách sạn Waldorf Astoria ở Washington D.C., Mỹ, ngày 24/7. Ảnh: Reuters.

Trong những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần đe dọa mở rộng danh sách mục tiêu tại Iran, bao gồm các nhà máy năng lượng và cầu đường, điều bộ binh để kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu trên đảo Kharg, cũng như không kích cơ sở hạt nhân ngầm sâu mang tên Núi Pickaxe.

Tuy nhiên, ngày 24/7, ông cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định về các đợt tấn công quy mô lớn mới.

"Chúng tôi đang đàm phán với họ. Tôi nghĩ họ đang rất nghiêm túc. Đây là thái độ nghiêm túc nhất mà chúng tôi từng thấy, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận", ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Được hỏi về chiến lược chấm dứt xung đột, ông Trump cho biết có hai lựa chọn: "Một là tiếp tục chiến dịch quân sự như hiện nay, thậm chí tăng cường hơn nữa để phá hủy mọi thứ họ có. Hai là đi đến một lựa chọn khôn ngoan hơn, đó là đạt được một thỏa thuận".

Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh: "Chúng tôi đã sẵn sàng hành động".

Những điều này nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng phù hợp với những gì nhiều quan chức Mỹ đã phát biểu trong thời gian qua, rằng Washington chuẩn bị sẵn sàng cho nhiều phương án, nhưng vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao hơn cả.

Khi được hỏi cụ thể những ai của Mỹ đang tham gia đàm phán với phía Iran, ông Trump cho biết có Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio, song không cung cấp thêm thông tin.

Ông tiếp tục khẳng định Iran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân và nói ông không vội ký kết thỏa thuận vào thời điểm này.

Theo ông Trump, phía Iran hiện cũng muốn đạt được thỏa thuận. Thách thức hiện nay vẫn là ngăn chặn căng thẳng leo thang thành một cuộc khủng hoảng quy mô lớn trong khu vực.

Đề cập đến các nhà đàm phán Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: “Họ muốn đạt được thỏa thuận, chỉ là tôi không nghĩ họ đang sẵn sàng vào lúc này. Đôi khi họ không muốn thừa nhận rằng họ cũng muốn đạt thỏa thuận. Họ muốn tỏ ra cứng rắn. Ngay lúc này, chúng tôi vẫn đang đối thoại với họ”.

Ông Trump bác bỏ những phát ngôn mà ông cho là mang tính leo thang của giới chức Iran thời gian gần đây. Thậm chí, ông cho rằng có thể sẽ không cần tiến hành cuộc tấn công "quy mô lớn" nhằm vào Iran như ông đã nhiều lần cảnh báo trong những ngày gần đây.

Iran tuyên bố sẽ đáp trả nếu binh sĩ Mỹ khiến người Iran thiệt mạng

Trong đêm 24/7, quân đội Iran tuyên bố tập kích vào hàng loạt căn cứ, cơ sở quân sự Mỹ ở Bahrain, Jordan và Kuwait, đáp trả những cuộc tấn công gần đây của Washington.

Bộ Quốc phòng Bahrain cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn các đợt không kích của Iran. Ở phía bắc, quân đội Jordan cho biết đã bắn hạ 7 tên lửa và 6 máy bay không người lái của Iran trong đêm 24/7. Tại Kuwait, quân đội nước này thông báo hệ thống phòng không đang "đánh chặn các mục tiêu thù địch" được phóng từ Iran trong đêm 24/7 theo giờ địa phương.

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim của Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm vào "3 kho lưu trữ đạn dược và trang thiết bị" tại căn cứ Al-Adairi ở Kuwait.

IRGC cũng tuyên bố tấn công tháp điều khiển của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ đặt tại Bahrain. Trước đó cùng ngày, theo Press TV của Iran, Tehran đã điều máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain và căn cứ không quân Al-Azraq tại Jordan.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya của Iran, Thiếu tướng Abdollahi, tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng, nếu người Iran tiếp tục thiệt mạng trong các động thái quân sự của Mỹ. Trả lời kênh Press TV, ông Abdollahi nói: "Với mỗi người Iran tử vong, một binh sĩ Mỹ sẽ phải trả giá".

Theo bình luận được kênh truyền hình Iran đăng tải, ông Abdollahi cũng cảnh báo Mỹ rằng: "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những tấm vé một chiều dành cho các ông".

Trong khi đó, theo Reuters, Pakistan đang tìm kiếm lộ trình để nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 5 tháng giữa hai bên. Thông tin do 3 nguồn thạo tin trong chính phủ Pakistan đưa ra. Động thái này được thúc đẩy sau một sáng kiến do Trung Quốc khởi xướng.

Các nguồn tin cho biết các cuộc trao đổi ban đầu đã diễn ra trong chuyến thăm Islamabad tuần này của Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni. Chuyến thăm đánh dấu lần thứ hai ông Momeni tới Pakistan trong vòng 10 ngày trở lại đây.

Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Pakistan, Thống chế Asim Munir, được Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đón tiếp khi đến Tehran trong khuôn khổ các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran, ngày 22/5. Ảnh: Reuters.

Theo thông cáo của chính phủ Pakistan, ông Momeni đã gặp các lãnh đạo chính phủ Pakistan và Tổng tư lệnh quân đội Asim Munir trong tuần này. Tuy nhiên, cả 3 nguồn tin đều cho biết những trở ngại đối với việc nối lại đàm phán Mỹ - Iran hiện vẫn rất lớn.

Theo 3 nguồn tin, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cũng đã trao đổi với các quan chức Trung Quốc về sáng kiến mới tại Trung Đông trong chuyến thăm Bắc Kinh diễn ra trong tuần trước.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh "ủng hộ nỗ lực hòa giải của Pakistan và các bên khác" nhằm giải quyết xung đột tại Trung Đông. Cơ quan này cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục "đóng vai trò tích cực nhằm sớm khôi phục hòa bình và ổn định tại Trung Đông".

Hôm 23/7, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trong khuôn khổ chiến dịch phong tỏa đường biển tại eo biển Bab al-Mandab trên Biển Đỏ. Động thái làm dấy lên nguy cơ xuất hiện thêm một điểm nghẽn đối với nguồn cung dầu toàn cầu, bên cạnh việc eo biển Hormuz cũng đang gần như bị phong tỏa.

Diễn biến leo thang này khiến nỗ lực làm trung gian ngoại giao của Pakistan trở nên khó khăn hơn. Một quan chức Pakistan cho biết việc chấm dứt đòn tấn công nhằm vào Saudi Arabia và những quốc gia vùng Vịnh hiện là điều kiện tiên quyết để nối lại đàm phán. Theo quan chức này, Pakistan đã truyền đạt thông điệp đó tới phía Iran.

Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công cảng ở Yemen Theo RT, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã không kích cảng Hodeidah của Yemen. Động thái diễn ra sau khi lực lượng Houthi tấn công các tàu thuyền trên Biển Đỏ.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.