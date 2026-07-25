Tổng thống Trump cảnh báo Trung Quốc và Nga không được cung cấp vũ khí cho Iran

Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng sẽ "rất bất lợi" nếu Trung Quốc hoặc Liên bang Nga cung cấp vũ khí cho Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN.

Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng sẽ "rất bất lợi" nếu Trung Quốc hoặc Liên bang Nga cung cấp vũ khí cho Iran, đồng thời cho biết ông tin rằng lãnh đạo hai nước đều đã cam kết sẽ không làm như vậy.

Tổng thống Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định trong cuộc gặp gần đây giữa hai nhà lãnh đạo tại Bắc Kinh rằng Trung Quốc sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Iran, kể cả thông qua các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: "Chủ tịch Tập Cận Bình, trong cuộc gặp gần đây của chúng tôi tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đã nói với tôi rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào ông ấy cũng sẽ không cung cấp hoặc bán vũ khí cho Cộng hòa Hồi giáo Iran. Cam kết đó cũng bao gồm các công ty Trung Quốc. Với mối quan hệ giữa chúng tôi, tôi tin vào lời ông ấy. Hơn nữa, tôi cũng đang dành cho ông ấy những ưu đãi rất lớn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã đưa ra cam kết tương tự, bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine.

Theo Tổng thống Trump, người đồng cấp Liên bang Nga đã nói với ông rằng Moskva sẽ không bán vũ khí cho Tehran.

Tổng thống Trump viết: "Ông ấy hiểu rằng tôi không bán vũ khí trực tiếp cho Ukraine mà bán cho các nước NATO. Họ trả đầy đủ chi phí, còn việc các vũ khí đó được phân phối như thế nào thì tôi không hề biết”.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhận định: "Vì vậy, theo quan điểm của tôi, hai quốc gia lớn thường được nhắc đến khi nói về Iran hiện không tham gia vào việc này. Nếu họ làm như vậy thì điều đó sẽ rất bất lợi đối với chính họ và chắc chắn không phục vụ lợi ích của họ”.

Sau đó, theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25/7, khi phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết ông tin tưởng cả Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin sẽ thực hiện đúng cam kết không cung cấp vũ khí cho Iran.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa phát biểu của ông và nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth, người từng cho rằng Trung Quốc và Liên bang Nga đang "tiếp sức" cho Iran, ông Trump trả lời: "Tôi không biết liệu có thể nói họ đang 'tiếp sức' hay không".

Tổng thống Trump nhắc lại rằng cả ông Tập Cận Bình và ông Putin đều đã cam kết với mình sẽ không cung cấp vũ khí cho Iran.

Tổng thống Trump nói: "Tôi có thể nói rằng Chủ tịch Tập đã khẳng định sẽ không tham gia. Tổng thống Putin cũng nói điều tương tự. Tôi nghĩ tôi tin họ”.

Tổng thống Mỹ cũng cho rằng cả hai nhà lãnh đạo đều có lý do để thực hiện đúng cam kết của mình và kết luận: "Tôi không nghĩ họ muốn làm tôi thất vọng”.