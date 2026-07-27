Núi của các vị thần được UNESCO vinh danh sau 12 năm chờ đợi

Sau 12 năm chờ đợi, Olympus - ngọn núi huyền thoại được coi là nơi ngự trị của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp cổ đại - đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục Di sản Thế giới.

Olympus là nơi có sự đa dạng sinh học độc đáo và là một trong những cảnh quan thần thoại trường tồn nhất thế giới. Nguồn ảnh: Bộ Môi trường và Năng lượng Hy Lạp.

Theo Guardian, núi Olympus nằm trong số hàng chục hồ sơ được Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO xem xét tại kỳ họp ở thành phố Busan (Hàn Quốc) vào ngày 26/7.

Từ thần thoại đến Di sản Thế giới

Trong thần thoại Hy Lạp, núi Olympus được xem là nơi ngự trị của thần Zeus - vị thần tối cao đứng đầu 12 vị thần Olympus. Ngọn núi cao 2.918 m này nằm trong danh sách dự kiến đề cử Di sản Thế giới của UNESCO từ năm 2014.

Trưởng phái đoàn Hy Lạp tại kỳ họp UNESCO ở Busan, ông Georgios Koumoutsakos, ca ngợi quyết định này sẽ góp phần bảo tồn di sản cho các thế hệ tương lai.

"Việc ghi danh một lần nữa khẳng định cam kết vững chắc của chúng tôi trong việc bảo tồn núi Olympus vì lợi ích của các thế hệ hôm nay và mai sau. Như thần thoại Hy Lạp đã nhắc nhở một cách đầy sâu sắc, tốt nhất con người nên giữ mối quan hệ hòa hảo với các vị thần", ông nói.

Olympus là ngọn núi cao nhất Hy Lạp với chiều cao cao 2.918 m so với mực nước biển. Ảnh: National Geographic.

Trước khi UNESCO công bố quyết định, Thị trưởng đô thị Dion-Olympus, ông Evangelos Geroliolios, nói rằng việc được ghi danh sẽ "đặt lên vai chúng tôi trách nhiệm lớn hơn trong việc bảo vệ môi trường địa phương", đặc biệt là hệ sinh thái với tính đa dạng sinh học phong phú ở Olympus.

Kỳ họp thường niên của Ủy ban Di sản Thế giới UNESCO, dự kiến kết thúc vào ngày 29/7, sẽ xem xét khoảng 30 hồ sơ đề cử. Những địa danh được thông qua sẽ trở thành một phần của Danh mục Di sản Thế giới, hiện gồm 1.248 di sản tại 170 quốc gia, được công nhận vì có giá trị nổi bật đối với nhân loại.

Việc được UNESCO ghi danh góp phần tăng cường công tác bảo tồn theo Công ước Di sản Thế giới, đồng thời giúp các di sản nhận được sự hỗ trợ về chuyên môn và tài chính từ tổ chức này.

Sau nhiều năm theo đuổi hồ sơ đề cử, các quan chức Hy Lạp cho biết quyết định được thông qua hôm 26/7 càng trở nên ý nghĩa hơn khi trước đó đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy việc xem xét có thể tiếp tục bị trì hoãn.

Trong dự thảo chương trình làm việc của kỳ họp tuần này, UNESCO từng cho biết hồ sơ đề cử núi Olympus sẽ được trả lại cho Hy Lạp để bổ sung thêm thông tin. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng việc ghi danh sẽ bị lùi lại. Tuy nhiên, những lo ngại đó đã không xảy ra khi hồ sơ cuối cùng nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của các thành viên ủy ban.

Nhiều địa điểm khác cũng được UNESCO ghi danh

Theo Euronews, cũng tại kỳ họp này, UNESCO đã quyết định ghi danh các bãi đổ bộ Normandy vào Danh mục Di sản Thế giới. Đây là địa điểm gắn với chiến dịch của quân Đồng minh nhằm giải phóng Tây Âu khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức trong Thế chiến II.

Du khách tham quan tượng đài Les Braves trên bãi biển Omaha ở Normandy. Ảnh: EPA.

Pháp đề cử 5 bãi đổ bộ lịch sử gồm Omaha, Utah, Sword, Gold và Juno - nơi hơn 150.000 binh sĩ Đồng minh đổ bộ lên bờ vào ngày 6/6/1944. Hồ sơ cũng bao gồm mũi Pointe du Hoc, một trong những mục tiêu trọng yếu của chiến dịch.

Đây là chiến dịch đổ bộ đường biển lớn nhất trong lịch sử, khiến khoảng 4.000 binh sĩ thiệt mạng. Chiến dịch này đã trở thành bước ngoặt quyết định trong cuộc chiến của châu Âu trước phát xít Đức.

Pháp lần đầu đề cử đoạn bờ biển dài 80 km này vào năm 2008.

Bình luận về quyết định của UNESCO, Đại diện thường trực của Pháp tại UNESCO, bà Ahlem Gharbi, cho rằng việc được ghi danh mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng quốc tế hiện nay.

Chủ tịch vùng Normandy, ông Hervé Morin, người nhiều năm vận động cho hồ sơ này, nhấn mạnh việc được đưa vào Danh mục Di sản Thế giới là "sự ghi nhận to lớn" đối với những người lính đã hy sinh rất nhiều để đánh bại chủ nghĩa phát xít Đức.

UNESCO cũng bổ sung vào Danh mục Di sản Thế giới các kinh đô cổ Asuka và Fujiwara của Nhật Bản.

Di tích cung điện Asuka (Nhật Bản). Ảnh: CC0-WikiCommons.

Bên cạnh đó, khu vực Boma-Badingilo ở Nam Sudan cũng được ghi danh. Đây là nơi diễn ra cuộc đại di cư sông Nile với khoảng 6 triệu con linh dương và nhiều loài động vật khác, được xem là cuộc di cư của động vật có vú trên cạn lớn nhất thế giới.

UNESCO còn bổ sung nhiều di sản mới vào Danh mục Di sản Thế giới. Trong đó có các nhà hát lịch sử ở vùng Marche (Italy), quần thể pháo đài hoàng gia Capet tại vùng Languedoc (Pháp), 13 công trình của kiến trúc sư Alvar Aalto ở Phần Lan, lâu đài Alamut (Iran), các đồn điền lịch sử (roças) tại São Tomé và Príncipe, quần thể kiến trúc hiện đại ở thủ đô Tashkent (Uzbekistan) và khu Waldsiedlung Zehlendorf ở Berlin (Đức).