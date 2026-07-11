Hành khách bị hút qua cửa sổ máy bay ở Hy Lạp

Một hành khách đã bị hút một phần cơ thể qua cửa sổ máy bay của hãng hàng không Ryanair, ngay sau khi máy bay cất cánh từ thành phố Thessaloniki (Hy Lạp) ngày 10/7.

Máy bay của hãng hàng không Ryanair tại sân bay Thessaloniki, Hy Lạp. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, sự cố buộc máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Ryanair cho biết chiếc máy bay Boeing 737 dự kiến bay từ Thessaloniki đến sân bay Memmingen (Đức), nhưng đã quay trở lại điểm xuất phát ngay sau khi "một cửa sổ ở khoang hành khách bị bung".

"Máy bay đã hạ cánh an toàn và hành khách được đưa trở lại nhà ga", Ryanair cho biết. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến cửa sổ bị hư hỏng.

Theo trang Newsit, trong quá trình bay, hành khách đã nghe thấy một tiếng động lớn, sau đó cửa sổ máy bay bị hư hỏng. Mặt nạ dưỡng khí trên máy bay đã tự động bung ra, và phi hành đoàn quyết định cho máy bay quay trở lại Thessaloniki.

Lãnh sự quán Serbia cho biết hành khách liên quan trực tiếp tới sự cố mang quốc tịch Serbia, người này bị hút một phần cơ thể qua cửa sổ, nhưng may mắn đã được các hành khách khác giữ lại.

Ông Michalis Giannakos - lãnh đạo công đoàn y tế - cho biết nạn nhân đã nhập viện Đại học AHEPA ở Thessaloniki trong tình trạng sốc và bị bỏng do ma sát với luồng khí lạnh bên ngoài máy bay.

Truyền thông Serbia dẫn lời một hành khách nói với Đài phát thanh Radio Thessaloniki rằng đầu và vai của nạn nhân đã bị hút ra ngoài máy bay, những hành khách khác nhanh chóng kéo người này trở lại trong khoang. Đài truyền hình nhà nước Serbia cũng phát hình ảnh bên trong khoang máy bay với phần cửa sổ bị hư hỏng, mặt nạ dưỡng khí đã tự động rơi xuống từ trần khoang hành khách khi khoang máy bay bị giảm áp.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) xác nhận chiếc máy bay gặp sự cố thuộc dòng Boeing 737 NG, cửa sổ chiếc máy bay đã bị vỡ trong chuyến bay ngày 10/7. Hiện cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra.

Tập đoàn Boeing cho biết đang hỗ trợ cuộc điều tra. "Chúng tôi vẫn đang liên lạc và tiếp tục hỗ trợ khách hàng của mình là hãng hàng không Ryanair", hãng Boeing cho biết.

Cửa sổ máy bay bị hỏng sau một tiếng động lớn khiến mặt nạ dưỡng khí bung ra, buộc phi hành đoàn phải quay đầu về Thessaloniki. Ảnh: Athens News.

Truyền thông địa phương tại Hy Lạp đưa tin một bộ phận của động cơ đã văng ra và đập vỡ cửa sổ ngay sau khi máy bay cất cánh, khiến khoang hành khách bị giảm áp. Hai nguồn tin tại sân bay nắm được diễn biến vụ việc cũng xác nhận thông tin này với Reuters.

Theo một nguồn tin tiết lộ với Reuters, chính chiếc máy bay này cũng từng phải quay lại Thessaloniki trong chuyến bay đến Sarajevo (Bosnia và Herzegovina) tối 9/7 theo giờ địa phương, ngay sau khi cất cánh. Tuy nhiên, nguyên nhân của lần quay đầu này chưa được làm rõ.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra hồi năm 2018 trên một chiếc Boeing 737 NG khác. Khi đó, một cánh quạt trong động cơ của máy bay Boeing 737 NG thuộc hãng Southwest Airlines của Mỹ bị gãy, mảnh vỡ văng ra, khiến cửa sổ máy bay bị vỡ. Một hành khách 43 tuổi bị hút một phần cơ thể ra ngoài máy bay, dẫn đến tử vong.

Sau sự cố đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đã đề nghị Boeing thiết kế lại cấu trúc vỏ bao quanh quạt động cơ trên dòng 737 NG. Đến năm 2023, FAA ban hành quy định yêu cầu Boeing hoàn tất việc thiết kế lại trước tháng 7/2028.

Bà Tammie Jo Shults, nữ cơ trưởng điều khiển chuyến bay gặp sự cố của Southwest Airlines hồi năm 2018, nói với Reuters rằng, bà bất ngờ khi thấy có nhiều điểm tương đồng giữa hai vụ việc.

Thót tim cảnh hành khách bị hút khỏi máy bay ở Hy Lạp Một người đàn ông suýt bị hút ra khỏi cửa sổ trên chuyến bay của hãng hàng không Ryanair sau khi cửa sổ "bật ra" giữa lúc máy bay đang trên đường di chuyển từ Hy Lạp tới Đức.