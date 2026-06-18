Phá cửa máy bay cháy giải cứu người trên cao tốc Mỹ

Các đoạn video ghi lại tại hiện trường cho thấy những người đi đường đã phải phá cửa buồng lái, cứu hành khách khỏi máy bay bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc Mỹ.

Lực lượng cứu hỏa làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ máy bay rơi ở thành phố Laredo, bang Texas (Mỹ), ngày 16/6. Ảnh: Sở Cảnh sát Laredo/Reuters.

Một chiếc máy bay rơi xuống đường cao tốc ở thành phố Laredo (Mỹ), khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico, vào khoảng 22h ngày 16/6 theo giờ địa phương, rồi bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến một người thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do sự cố kỹ thuật.

Cảnh sát cho biết chiếc máy bay thương mại chở 6 người đã gặp nạn và rơi xuống tuyến cao tốc Loop 20.

Video được các nhân chứng có mặt tại hiện trường chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy chiếc máy bay nằm nghiêng bên đường trong khi lửa bùng lên dữ dội. Trước đó, máy bay đã đâm vào dải phân cách. Nhiều nhân chứng đã rời khỏi phương tiện của mình để hỗ trợ cứu những người sống sót.

Một số người đã sử dụng búa tạ và xẻng để đập vỡ cửa kính buồng lái nhằm giải cứu những người mắc kẹt bên trong. Một người khác hỗ trợ bằng cách giữ cửa máy bay mở. Lực lượng cứu hộ sau đó đã khống chế được đám cháy.

Nhà chức trách hiện chưa xác định được người thiệt mạng là hành khách trên máy bay hay người ở dưới mặt đất.

Hình ảnh từ camera hành trình của một xe ôtô di chuyển trên đường lúc sự việc xảy ra cho thấy chiếc máy bay lao dọc theo tuyến cao tốc, húc đổ một cột đèn trước khi dừng lại gần Sân bay Quốc tế Laredo. Tại hiện trường, phần đuôi máy bay bị tách rời khỏi thân.

Trong quá trình cứu hộ, ở một số thời điểm, các nhân viên cứu hộ ho dữ dội và buộc phải tạm lùi khỏi thân máy bay do khói quá dày đặc.

"Tôi có cảm giác như đang xem một cảnh phim. Tôi thực sự bị sốc khi chứng kiến vụ việc. Điều khiến tôi lo lắng nhất là ngọn lửa. Tôi sợ rằng chiếc máy bay có thể phát nổ bất cứ lúc nào", cô Zayra Garza, người chứng kiến vụ tai nạn, khi đang lái xe đưa đồng nghiệp về nhà, cho biết.

Theo trang theo dõi hàng không FlightAware, chiếc máy bay gặp nạn là mẫu Cessna Citation Latitude hai động cơ phản lực. Máy bay cất cánh từ Sân bay Quốc tế Los Cabos ở Mexico lúc 18h19. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến máy bay rơi khi đang tiếp cận Sân bay Quốc tế Laredo.

Công ty NetJets xác nhận chiếc máy bay gặp nạn thuộc đội bay của hãng và cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

NetJets là công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett. Công ty này hoạt động theo mô hình cho phép khách hàng mua một phần quyền sở hữu đối với các máy bay phản lực tư nhân.

Phá cửa buồng lái, cứu hành khách khỏi máy bay bốc cháy ở Mỹ Một chiếc máy bay rơi xuống đường cao tốc ở thành phố Laredo (Mỹ), khu vực gần biên giới Mỹ - Mexico, vào khoảng 22h ngày 16/6 theo giờ địa phương, rồi bốc cháy dữ dội.