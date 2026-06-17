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Thế giới

Hé lộ diễn biến trước vụ rơi máy bay ném bom B-52 của Mỹ

  • Thứ tư, 17/6/2026 16:28 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Chiếc B-52 Stratofortress của Mỹ gặp nạn trong chuyến bay thử nghiệm tại bang California đã thực hiện một cú ngoặt gấp trước khi lao xuống mặt đất với tốc độ hạ độ cao bất thường.

Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay AirNav Systems cho thấy chiếc máy bay ném bom B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ gặp nạn cách đây 2 ngày trong chuyến bay thử nghiệm tại bang California đã thực hiện một cú ngoặt gấp trước khi lao xuống mặt đất với tốc độ hạ độ cao bất thường, trong khi nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Theo dữ liệu này, máy bay chỉ hoạt động trên không trong khoảng 3 phút 15 giây trước khi rơi. Ngay sau khi cất cánh, chiếc B-52 đã chuyển hướng về phía Đông Bắc và gần như hoàn thành một vòng quay 180 độ trước khi rơi xuống khu vực một đường băng khác. Hệ thống theo dõi ghi nhận máy bay hạ độ cao với tốc độ khoảng 5.056 feet/phút (1.541 m/phút), gần gấp 10 lần mức thông thường khi chuẩn bị hạ cánh.

Chiếc B-52 gặp nạn ngày 15/6 tại Căn cứ Không quân Edwards khi đang tham gia một nhiệm vụ thử nghiệm định kỳ thuộc chương trình hiện đại hóa nhằm kéo dài thời gian hoạt động của dòng máy bay ném bom chiến lược này đến ít nhất năm 2050. Toàn bộ 8 người trên máy bay đã thiệt mạng, song danh tính các nạn nhân hiện vẫn chưa được công bố.

Hiện trường máy bay ném bom B-52 rơi, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng Oanh tạc cơ B-52 gặp nạn khi cất cánh từ căn cứ Edwards tại California. Giới chức Mỹ cho biết cả 8 người trên máy bay thiệt mạng.

Giới chức tại Căn cứ Không quân Edwards cho biết quá trình điều tra nguyên nhân vụ tai nạn có thể kéo dài tới 6 tháng. Các nhà điều tra sẽ tập trung xem xét hệ thống điều khiển bay, động cơ cũng như tình trạng kỹ thuật của chiếc máy bay vốn đã được đưa vào khai thác từ hàng chục năm trước.

Đại tá James Hayes, Phó Chỉ huy phi đội thử nghiệm 412, cho biết chiếc B-52 gặp nạn đang tham gia một chương trình hiện đại hóa radar của Không quân Mỹ. Theo kế hoạch, phi đội gồm 76 chiếc B-52 của Không quân Mỹ sẽ tiếp tục được nâng cấp với các hệ thống radar, động cơ, thiết bị điện tử hàng không và vũ khí mới nhằm duy trì khả năng tác chiến cùng với máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới B-21 Raider.

B-52 là máy bay ném bom tầm xa được đưa vào biên chế từ năm 1955, có khả năng mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Dòng máy bay này đã tham gia nhiều chiến dịch quân sự của Mỹ.

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ rơi, 8 người thiệt mạng

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã gặp nạn vào thứ Hai, ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards trên sa mạc Mojave, Nam California.

34:2053 hôm qua

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https://baotintuc.vn/the-gioi/he-lo-dien-bien-truoc-vu-roi-may-bay-nem-bom-b52-cua-my-20260617142712268.htm

Lê Hải (TTXVN)

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