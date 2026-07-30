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Thế giới

Elon Musk nhận tin vui từ Lầu Năm Góc

  • Thứ năm, 30/7/2026 13:25 (GMT+7)
  • 50 phút trước

Lực lượng Không gian Mỹ trao cho SpaceX của Elon Musk hợp đồng 1,6 tỷ USD thực hiện 18 vụ phóng Falcon 9, tiếp tục củng cố vị thế của công ty trong các dự án quốc phòng.

Tên lửa SpaceX Falcon 9 được phóng lên, mang theo 23 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo Trái đất vào năm 2024. Ảnh: Reuters.

Theo thông báo ngày 29/7, các vệ tinh được đưa lên từ tên lửa Falcon 9 của SpaceX sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và hỗ trợ xác định mục tiêu trên không phục vụ quân đội Mỹ.

18 nhiệm vụ được giao cho SpaceX thông qua hai gói thầu thuộc chương trình mua sắm dịch vụ phóng chủ lực của Lực lượng Không gian Mỹ. Đây là chương trình quy tụ nhiều doanh nghiệp vũ trụ hàng đầu như SpaceX, United Launch Alliance (ULA), Blue Origin và các nhà cung cấp khác cạnh tranh để giành các hợp đồng phóng vệ tinh quốc phòng có giá trị lớn.

Tính từ đầu năm, SpaceX đã nhận ít nhất 7 tỷ USD hợp đồng từ Lầu Năm Góc, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump thúc đẩy chương trình lá chắn phòng thủ tên lửa Vòm Vàng với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 185 tỷ USD trong nhiều năm. Dự án này được đánh giá sẽ phụ thuộc đáng kể vào năng lực phóng tên lửa và hệ thống vệ tinh của SpaceX.

Trước đó vào tháng 5, công ty của tỷ phú Elon Musk cũng giành các hợp đồng trị giá 6,5 tỷ USD từ Lực lượng Không gian Mỹ. Trong đó, 4,16 tỷ USD được dành để phát triển mạng lưới vệ tinh theo dõi các mục tiêu di chuyển trên không, còn 2,29 tỷ USD được trao chỉ ba ngày sau đó để triển khai hệ thống vệ tinh truyền thông, cho phép truyền dữ liệu gần như theo thời gian thực giữa các cảm biến cảnh báo, theo dõi tên lửa và các hệ thống đánh chặn.

SpaceX thắng lớn với chuyến bay 'Số 13 may mắn' Tầng đẩy Super Heavy vận hành ổn định khi rời bệ phóng, tàu Starship hoàn thành cú đáp biển có kiểm soát xuống Ấn Độ Dương và giải phóng thành công 20 vệ tinh Starlink.

Theo ông Eric Zarybnisky, quan chức phụ trách mua sắm của Lực lượng Không gian Mỹ, hợp đồng mới là kết quả của quy trình đấu thầu chỉ kéo dài hai tháng - tốc độ được mô tả là "chưa từng có tiền lệ".

Trong nhiều năm qua, cơ quan này liên tục đẩy nhanh tiến độ mua sắm tàu vũ trụ và dịch vụ phóng từ khu vực tư nhân nhằm tăng cường năng lực triển khai các chương trình không gian.

Hiện SpaceX vẫn bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua giành hợp đồng quốc phòng. Tuy nhiên, một số nghị sĩ Mỹ gần đây bày tỏ lo ngại Lầu Năm Góc đang phụ thuộc quá nhiều vào một nhà cung cấp duy nhất. Đáp lại, giới chức Lực lượng Không gian khẳng định mục tiêu của họ là thúc đẩy cạnh tranh và mở rộng hệ sinh thái công nghiệp vũ trụ của Mỹ.

Trong khi đó, các đối thủ chính của SpaceX vẫn đang đối mặt nhiều khó khăn về kỹ thuật.

United Launch Alliance (ULA) - liên doanh giữa Boeing và Lockheed Martin, đồng thời là đối tác lâu năm của Lầu Năm Góc - đang bị điều tra sau sự cố liên quan đến hệ thống tách tầng đẩy của tên lửa Vulcan, dòng tên lửa đã được chứng nhận thực hiện các sứ mệnh phóng vệ tinh quân sự.

Blue Origin, công ty vũ trụ của tỷ phú Jeff Bezos, cũng đang điều tra nguyên nhân khiến tên lửa New Glenn bất ngờ phát nổ trên bệ phóng hồi tháng 5 trước chuyến bay thử thứ tư. Là một phần của chương trình phóng vệ tinh quân sự của Lực lượng Không gian Mỹ, New Glenn sẽ phải tạm dừng hoạt động ít nhất đến cuối năm nay.

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Phương Linh

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  • Elon Musk

    Elon Musk

    Elon Reeve Musk là một nhà kinh doanh, nhà đầu tư, kỹ sư, nhà phát minh và nhà phát minh. Ông là người sáng lập, Giám đốc điều hành và CTO của SpaceX (công ty thuộc lĩnh vực hàng không vũ trụ); đồng sáng lập, nhà đầu tư, Giám đốc điều hành, và kiến ​​trúc sản phẩm của công ty Tesla (công ty về xe điện và các sản phẩm năng lượng pin); đồng chủ tịch OpenAI; và người sáng lập và Giám đốc điều hành của Neuralink. Musk cũng là đồng sáng lập và cựu chủ tịch của SolarCity, đồng sáng lập Zip2, và là người sáng lập ra X.com, tiền thân của PayPal.

    Bạn có biết: Musk từng phát biểu rằng ông muốn "được chết ở sao Hỏa nhưng không phải bằng cách đâm vào nó".

    • Ngày sinh: 28/6/1971
    • Nơi sinh: Nam Phi
    • Quốc tịch: Nam Phi, Canada, Mỹ
    • Vợ: Justine Musk, Talulah Riley (đều đã li dị)
    • Con: 6
    • Chiều cao: 1.88m

  • Jeff Bezos

    Jeff Bezos

    Jeffrey Bezos là sáng lập viên, chủ tịch và CEO của Amazon.com, một trang web rao bán các loại sách và sau này mở rộng ra nhiều sản phẩm đa dạng. Theo danh sách Forbes 400 vừa được công bố ngày 4/10/2018, với giá trị tài sản ròng đạt khoảng 160 tỷ USD, Bezos đã vượt qua Bill Gates trở thành người giàu nhất thế giới.

    • Ngày sinh: 14/1/1964
    • Nơi sinh: Albuquerque, New Mexico, Mỹ
    • Tài sản: 160 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: MacKenzie Bezos (1993)
    • Con: 4

  • Boeing

    Boeing

    Boeing là một tập đoàn đa quốc gia của Mỹ chuyên thiết kế, sản xuất và bán máy bay, cánh quạt, tên lửa, vệ tinh và tên lửa trên toàn thế giới. Boeing là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất toàn cầu; đây là nhà thầu quốc phòng lớn thứ năm trên thế giới dựa trên doanh thu năm 2017.

    • Thành lập: 15/7/1916
    • Trụ sở chính: Chicago, Illinois, Mỹ
    • Sáng lập: William Boeing

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

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