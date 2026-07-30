Ông Obama có động thái hiếm trước bầu cử giữa kỳ Mỹ

Ba tháng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, ông Barack Obama thực hiện một trong những động thái ủng hộ đầu tiên khi xuất hiện cùng ứng viên Dân chủ Josh Turek trong video bóng rổ.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: Reuters.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, người thuộc đảng Dân chủ duy nhất giành chiến thắng tại bang Iowa trong các cuộc bầu cử tổng thống suốt 25 năm qua, vừa thực hiện một trong những động thái ủng hộ đầu tiên cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ bằng một video mang đậm dấu ấn bóng rổ, Seattle Times cho biết.

Video được ghi hình tại một nhà thi đấu ở Chicago, nơi ông Obama và ông Turek cùng chơi bóng rổ - môn thể thao gắn liền với hình ảnh của cựu tổng thống Mỹ trong nhiều năm qua. Ông Turek là cựu vận động viên bóng rổ xe lăn, từng hai lần giành HCV Paralympic cùng đội tuyển Mỹ, hiện là nghị sĩ bang Iowa và được đảng Dân chủ kỳ vọng giành lại một ghế Thượng viện sau hơn một thập kỷ.

Đây là một trong số rất ít lần ông Obama công khai tham gia vận động cho bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh chỉ còn khoảng ba tháng nữa cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu. Trước đó, hồi tháng 5, ông chỉ xuất hiện trong một sự kiện tranh cử cùng James Talarico, ứng viên Thượng viện của đảng Dân chủ tại bang Texas.

Trong đoạn video được công bố ngày 29/7, ông Obama và ông Turek vừa ném bóng vừa trò chuyện về chiến dịch tranh cử. Khi được hỏi tình hình vận động đang diễn ra thế nào, ông Turek cho biết cử tri ở cả thành thị lẫn nông thôn đều "đã sẵn sàng cho sự thay đổi".

Đáp lại, ông Obama nói Iowa luôn giữ vị trí đặc biệt trong sự nghiệp chính trị của mình, đồng thời nhắc lại chiến thắng mang tính bước ngoặt tại bang này trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ năm 2008 trước bà Hillary Clinton.

"Tôi cũng biết đôi chút về cách chiến thắng ở Iowa", ông Obama nói với nụ cười.

Ông Obama từng giành chiến thắng tại Iowa trong các cuộc bầu cử tổng thống năm 2008 và 2012. Tuy nhiên, bang này đã chuyển mạnh sang ủng hộ đảng Cộng hòa kể từ năm 2016, khi ông Donald Trump thắng với cách biệt gần 10 điểm phần trăm và tiếp tục duy trì ưu thế trong các cuộc bầu cử năm 2020 cũng như 2024.

Dù vậy, đảng Dân chủ vẫn coi Iowa là một trong những cơ hội lớn để giành thêm ghế Thượng viện, trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp của bang được cho là chịu tác động từ các chính sách thuế quan trong nhiệm kỳ hai của ông Trump, theo New York Times.

Cuộc đua năm nay diễn ra sau khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Joni Ernst quyết định không tái tranh cử. Ông Turek sẽ đối đầu Hạ nghị sĩ Ashley Hinson, ứng viên Cộng hòa nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Trump.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy hai ứng viên đang bám đuổi sát sao. Ông Turek xây dựng hình ảnh một chính trị gia Dân chủ theo đường lối ôn hòa, nhấn mạnh thành tích hợp tác lưỡng đảng trong thời gian làm việc tại cơ quan lập pháp bang Iowa.

Video cũng cho thấy những khoảnh khắc thoải mái giữa hai người trên sân bóng. Ông Obama thừa nhận mình đã để thua đối thủ trong trò chơi ném bóng và dành lời khen cho ông Turek là "người luôn biết cách chiến thắng".

Đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau. Năm 2016, khi còn là tổng thống, ông Obama từng mời ông Turek cùng đội tuyển bóng rổ xe lăn nam Mỹ tới Nhà Trắng để chúc mừng chức vô địch Paralympic tại Rio de Janeiro.