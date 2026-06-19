4 đời tổng thống Mỹ hội ngộ trong ngày trọng đại của ông Obama

Các cựu tổng thống Mỹ Joe Biden, Bill Clinton và George W. Bush đã tới tham dự lễ khai trương Trung tâm Tổng thống Obama, theo một báo cáo mới được công bố.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu trong lễ khánh thành Trung tâm Tổng thống Obama tại Chicago, Illinois (Mỹ) ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

Tờ Chicago Sun-Times ngày 18/6 dẫn nguồn tin am hiểu công tác tổ chức cho biết ba cựu tổng thống đã góp mặt tại buổi lễ đánh dấu sự kiện chính thức mở cửa trung tâm mang tên cựu Tổng thống Barack Obama.

Theo nguồn tin này, các cựu đệ nhất phu nhân Laura Bush, Hillary Clinton và Jill Biden cũng sẽ tham dự sự kiện.

Trung tâm Tổng thống Obama dự kiến mở cửa vào ngày 19/6. Lễ khai trương sẽ được tổ chức với quy mô lớn, quy tụ nhiều nghệ sĩ từng đoạt các giải thưởng danh giá trong làng giải trí Mỹ.

Bà Valerie Jarrett, Giám đốc điều hành Quỹ Obama, cho biết đây sẽ là một sự kiện đặc biệt với âm nhạc, các màn trình diễn nghệ thuật và thông điệp về hy vọng.

Các cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton, George W. Bush và Joe Biden cùng các phu nhân tham dự lễ khai trương Trung tâm Tổng thống Obama ngày 18/6. Ảnh: Reuters.

“Lễ khai trương sẽ mang đến bầu không khí truyền cảm hứng và niềm vui, với sự góp mặt của những nghệ sĩ tài năng. Chúng tôi hy vọng sự kiện sẽ truyền động lực để mọi người tin vào khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng của mình”, bà nói.

Danh sách nghệ sĩ biểu diễn tại buổi lễ gồm nhiều tên tuổi nổi tiếng như Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Christina Aguilera, John Legend, The Roots, Common, Jennifer Hudson, Marc Anthony, Tems cùng Bono và The Edge của ban nhạc U2.