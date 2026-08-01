Đối ngoại-quốc phòng-an ninh phối hợp chặt chẽ bảo vệ lợi ích quốc gia

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 đặt mục tiêu cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, nâng cao hiệu quả hội nhập, thu hút nguồn lực và mở rộng không gian phát triển đất nước.

Sáng 1/8 tại Hà Nội, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới” đã chính thức khai mạc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, các Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Hội nghị diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau hơn 80 năm thành lập nước và 40 năm đổi mới. Với việc lần đầu tiên Nghị quyết Đại hội Đảng xác định ngoại giao, đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, đối ngoại không đơn thuần là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành cấu phần năng lực tổng hợp quốc gia, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Do đó, Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt, vượt ra khỏi khuôn khổ hội nghị của ngành ngoại giao, là dịp quan trọng để trao đổi về công tác đối ngoại của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nhân dân.

Cột mốc chiến lược của ngành đối ngoại

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung bày tỏ vinh dự và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, chào mừng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến tham dự Hội nghị.

Bộ trưởng nhấn mạnh, Hội nghị diễn ra ở thời điểm có ý nghĩa quan trọng sau khi Đại hội Đảng lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp được tổ chức thành công. Đảng và Nhà nước đã đề ra đường lối, chủ trương quan trọng có ý nghĩa lịch sử để thực hiện các mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước, trong đó có việc xác định đối ngoại và hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.

Đồng thời là Hội nghị đầu tiên diễn ra trong bối cảnh đất nước đang triển khai tích cực, toàn diện việc hoàn thiện hệ thống chính trị, đổi mới mô hình phát triển, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…, trong đó có việc kiện toàn bộ máy đối ngoại.

Trên tinh thần “hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả”, Hội nghị sẽ tập trung đánh giá tình hình thế giới, khu vực, kết quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và làm rõ ba vấn đề nền tảng về nhận thức: hiểu đúng đường lối và nhiệm vụ phát triển của đất nước, trong đó có hai mục tiêu 100 năm; hiểu đúng vị trí, nhiệm vụ của đối ngoại, hội nhập quốc tế; hiểu đúng và quán triệt những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo lớn của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về đối ngoại trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu khai mạc tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Trần Huấn.

Nhìn lại chặng đường từ sau Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết công tác đối ngoại tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, một số có ý nghĩa lịch sử. Đối ngoại đã góp phần cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối của Đảng, tham mưu xử lý các vấn đề mới, phức tạp; phát huy những phương pháp, cách thức; đối ngoại song phương và đa phương được triển khai đồng bộ; ngoại giao phục vụ phát triển, đối ngoại đa phương, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, lãnh sự và bảo hộ công dân có nhiều góp thiết thực.

Việc sắp xếp lực lượng đối ngoại có bước chuyển quan trọng, nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên cũng còn những hạn chế cần khắc phục với tinh thần cầu thị, trách nhiệm và xây dựng như việc khai thác một số khuôn khổ quan hệ; việc chuyển hóa chủ trương, cam kết thành dự án, chương trình; năng lực nghiên cứu, dự báo, dữ liệu, công cụ số…

Về phương hướng thời gian tới, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết Hội nghị sẽ tập trung trao đổi năm nhóm nhiệm vụ lớn: tăng cường nhận thức và thống nhất hành động trong hệ thống các cơ quan đối ngoại; đổi mới nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược; nâng cao hiệu quả triển khai các nhiệm vụ đối ngoại; đẩy mạnh xây dựng Đảng, xây dựng ngành và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong triển khai công tác.

Toàn cảnh Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Trần Huấn.

Đối ngoại, quốc phòng, an ninh phối hợp chặt chẽ

Trong phiên khai mạc sáng 1/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trình bày tham luận về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIV.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó dự báo, cần tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ và hội nhập quốc tế toàn diện, hiệu quả, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Ông cho biết Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục quán triệt quan điểm "hai kiên định", "hai đẩy mạnh", "hai ngăn ngừa", kiên định chính sách quốc phòng "bốn không", đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng nhằm giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các bộ, ngành, địa phương trong tham mưu chiến lược, nghiên cứu dự báo, xử lý các vấn đề đối ngoại liên quan đến chủ quyền và lợi ích quốc gia, tổ chức hoạt động đối ngoại cấp cao, triển khai đối ngoại quốc phòng, xây dựng nguồn nhân lực và hoàn thiện thể chế về đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang trình bày tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn.

Trong khi đó, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cho biết công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua đã góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ năm 2025 đến nay, Bộ Công an đã ký kết 73 điều ước, thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực an ninh, trật tự; mở rộng hợp tác với các đối tác nước ngoài; triển khai nhiều sáng kiến phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và tổ chức thành công lễ mở ký Công ước Hà Nội với số lượng quốc gia tham gia ở mức kỷ lục.

Theo Bộ trưởng, lực lượng Công an cũng đã tham mưu nhiều nội dung phục vụ đàm phán các hiệp định quốc tế, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, củng cố "vành đai an ninh từ xa" và chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở cấp độ cao hơn.

Định hướng thời gian tới, Bộ Công an sẽ tập trung bảo đảm an ninh từ sớm, từ xa; nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn; đồng thời thúc đẩy xây dựng các quy tắc về quản trị trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chia sẻ dữ liệu trong ASEAN.

Hai Bộ trưởng đều khẳng định công tác đối ngoại chỉ thực sự hiệu quả khi tạo được những đóng góp thiết thực đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Trần Huấn.

Tại phiên khai mạc, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành cũng đã có bài phát biểu, nhấn mạnh những kết quả đối ngoại từ sau Hội nghị Ngoại giao 32, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành ngoại giao với các ngành và đề xuất phương hướng, biện pháp thực hiện thành công các nhiệm vụ đối ngoại của Đại hội Đảng XIV.