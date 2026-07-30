Động đất ở Nhật Bản: 14 người chết, nhiều doanh nghiệp ngừng hoạt động

Giới chức địa phương cho biết, tính đến ngày 29/7, đã có 14 người thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản.

"Hiện vẫn còn những người đang chờ được giải cứu và đây là cuộc chạy đua với thời gian. Chúng tôi sẽ huy động toàn bộ lực lượng để cứu được nhiều người nhất có thể", Kyodo News dẫn lời Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói.

Hiện có khoảng 8.700 người vẫn trú tại các trung tâm sơ tán.

Khoảng 4.600 binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã được điều động ứng phó thảm họa.

Trong bối cảnh nhiệt độ tại Kumamoto vượt 35 độ C, cơ quan khí tượng cảnh báo người dân và lực lượng cứu hộ về nguy cơ say nắng, sốc nhiệt trong quá trình khắc phục hậu quả.

Các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ tại một nhà máy ở thành phố Yatsushiro, tỉnh Kumamoto (Nhật Bản) vào ngày 29/7. Ảnh: Kyodo.

Lực lượng cảnh sát cũng tăng cường hỗ trợ với khoảng 480 cảnh sát được điều động từ 11 tỉnh. Đội cứu hộ khẩn cấp chuyên ứng phó thiên tai của Cảnh sát Thủ đô Tokyo đã di chuyển bằng trực thăng tới hiện trường để tham gia tìm kiếm người mất tích.

Trong số các nạn nhân, có 3 người thiệt mạng sau vụ nổ tại trung tâm thương mại Aeon ở thị trấn Kashima. Chủ tịch Aeon Co., ông Akio Yoshida, cho biết vụ nổ tại trung tâm thương mại có thể liên quan khí gas, song nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra, theo Japan Times.

Ông gửi lời xin lỗi tới gia đình các nạn nhân và cam kết "hỗ trợ tối đa" cho những người bị ảnh hưởng. Theo ông Yoshida, có khoảng 3.000 khách hàng đang ở trung tâm thương mại Aeon Mall Kumamoto khi động đất xảy ra.

Nikkei Asia ngày 29/7 dẫn nhận định của các chuyên gia rằng vụ nổ tại Aeon đã làm dấy lên lo ngại về khả năng chống chịu của các trung tâm ứng phó thiên tai trên khắp Nhật Bản - những nơi được sử dụng để sơ tán người dân và phân phát hàng cứu trợ khi xảy ra thảm họa.

Sau trận động đất, có thời điểm 48.000 hộ gia đình tại Kumamoto bị mất điện. Đến 14h ngày 29/7, con số này giảm xuống còn khoảng 34.000 hộ.

Ngoài ra, theo chính phủ Nhật Bản, đã có lúc 84.000 hộ gia đình tại Kumamoto và tỉnh lân cận Nagasaki bị gián đoạn nguồn nước sinh hoạt.

Nhiều doanh nghiệp trong khu vực cũng buộc phải tạm dừng hoạt động.

Toyota Motor Kyushu đã nối lại hoạt động trong thời gian ngắn tại 3 nhà máy ở tỉnh Fukuoka lân cận sau khi hoàn tất kiểm tra an toàn. Tuy nhiên, công ty sau đó quyết định tiếp tục dừng sản xuất từ tối 29/7 đến hết ngày 31/7 để kiểm tra tình hình thiệt hại tại các nhà cung cấp, đồng thời xử lý những vấn đề liên quan đến logistics.

Honda Motor sẽ dừng hoạt động đến hết ngày 31/7 tại nhà máy sản xuất xe máy và động cơ ở thị trấn Ozu, tỉnh Kumamoto. Trong khi đó, Nissan Motor cho biết sẽ tạm dừng một phần hoạt động sản xuất tại hai nhà máy ở tỉnh Fukuoka trong các ngày 30 và 31/7 do nguồn cung linh kiện bị chậm trễ.

Kể từ trận động đất chính mạnh 7,1 độ xảy ra vào chiều 28/7, khu vực Kumamoto liên tục hứng chịu các dư chấn, trong đó có một trận mạnh 5,8 độ vào tối 29/7.