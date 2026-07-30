Động đất tại Nhật: Lãnh sự quán Việt Nam triển khai cứu trợ người Việt

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khi biết tin về trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu.

Thiệt hại sau động đất tại trung tâm mua sắm Aeon Mall ở tỉnh Kumamoto, Nhật Bản ngày 28/7/2026. Ảnh: Kyodo

Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi Điện thăm hỏi về trận động đất ở Nhật Bản

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae khi biết tin về trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu.

Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Kumamoto và khu vực Kyushu, Nhật Bản gây nhiều tổn thất về người và tài sản, ngày 29/7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam triển khai cứu trợ người Việt

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với các hội, nhóm thiện nguyện triển khai phân phát hàng cứu trợ tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt nhất trong vùng chịu ảnh hưởng do động đất .

Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), đến cuối ngày 29/7, chưa ghi nhận thêm trường hợp công dân Việt Nam thương vong trong trận động đất tại tỉnh Kumamoto.

Người Việt trong khu vực cơ bản an toàn, song nhiều người đang cần được hỗ trợ khẩn cấp về nước uống và thực phẩm.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 29/7, ông Vũ Văn Trường, Lãnh sự, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, đã đến làm việc với Tập đoàn Tonan và Đại diện nghiệp đoàn Kumamoto Hiro Zukuri tại trụ sở Công ty chế biến thép định hình Kyushu, trực thuộc Tập đoàn Tonan.

Sau khi kiểm tra tình hình thực tế hiện trường với các bên, Lãnh sự Vũ Văn Trường đã thay mặt Tổng Lãnh sự quán cảm ơn nghiệp đoàn và công ty đã tạo điều kiện tốt nhất cho các bạn thực tập sinh đang làm việc tại công ty.

Lãnh sự Vũ Văn Trường cũng đã làm việc với doanh nghiệp và nghiệp đoàn phái cử cũng như gia đình em Trần Văn Sơn, nạn nhân thiệt mạng trong động đất.

Công ty và nghiệp đoàn cam kết sẽ đảm bảo cao nhất quyền lợi bảo hiểm cho thực tập sinh Trần Văn Sơn. Công ty và nghiệp đoàn khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để đưa thi hài em Trần Văn Sơn về nước theo nguyện vọng gia đình.

Hiện tại, thi hài của em Trần Văn Sơn đang được lực lượng cảnh sát địa phương bảo quản. Do nguồn nhân lực đang tập trung tối đa cho việc cứu trợ nên lực lượng cảnh sát chưa có nhân sự thực hiện công tác giám định pháp y, kết luận tử vong và cấp giấy chứng tử.

Cùng ngày, Lãnh sự Vũ Văn Trường tiếp tục gặp và trợ giúp công dân Việt Nam tại thành phố Yatsushiro, nơi có nhiều thực tập sinh người Việt Nam đang lánh nạn sau động đất.

Theo kế hoạch, trong ngày 29/7, Tổng Lãnh sự quán phối hợp với các hội, nhóm thiện nguyện triển khai phân phát hàng cứu trợ tại 5 địa điểm tập trung đông người Việt nhất trong vùng chịu ảnh hưởng. Điểm đông nhất hiện có khoảng 50-60 người. Công tác bảo hộ công dân, rà soát tình hình người Việt và xác định nhu cầu hỗ trợ tại từng khu vực vẫn đang được tiến hành.

Trong bối cảnh các nghiệp đoàn và chủ doanh nghiệp chưa thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu của người lao động, các tổ chức cứu trợ tại Kumamoto đang khẩn trương thu mua, tập kết nước uống và thực phẩm để chuyển đến những khu vực bị ảnh hưởng. Hoạt động hỗ trợ không chỉ hướng tới cộng đồng người Việt mà còn dành cho nhiều lao động Indonesia và Campuchia đang gặp khó khăn sau động đất.

Theo số liệu cập nhật của chính quyền tỉnh Kumamoto tính đến chiều 29/7, toàn tỉnh đã mở 465 điểm sơ tán, tiếp nhận 9.872 người; khoảng 36.700 hộ gia đình bị mất điện. Lực lượng chức năng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm người mắc kẹt và thống kê thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng.