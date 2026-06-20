Ông Obama cảnh báo

Ông Obama cho rằng Mỹ đã tiêu tốn hàng tỷ USD và chịu nhiều tổn thất nhưng có thể lại đang ở vị thế bất lợi hơn trước khi xung đột với Iran nổ ra.

Cựu Tổng thống Barack Obama đặt câu hỏi về kết quả chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng Washington dường như quay lại điểm xuất phát sau nhiều tháng giao tranh. Ảnh: NBC News.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News phát sóng ngày 19/6 (giờ địa phương), ông Obama đặt câu hỏi về tính hiệu quả cũng như cơ sở chiến lược của cuộc chiến mà chính quyền Trump tiến hành đối với Tehran.

“Chúng ta đã trải qua một cuộc chiến, tiêu tốn hàng tỷ USD, đặt quân đội dưới sức ép rất lớn. Nhiều người đã thiệt mạng. Và giờ đây, cảm giác như chúng ta lại quay về đúng vị trí trước khi cuộc chiến bắt đầu, thậm chí có thể còn tệ hơn một chút”, ông Obama nhận định.

Những phát biểu trên được đưa ra khi ông Obama trao đổi với NBC trước lễ mở cửa chính thức Trung tâm Tổng thống Obama, đồng thời được yêu cầu bình luận về bản ghi nhớ (MOU) vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran.

Cựu tổng thống cho biết ông hoan nghênh việc hai bên đạt được lệnh ngừng bắn sau nhiều tháng xung đột.

“Tôi rất vui khi thấy một thỏa thuận ngừng bắn được thiết lập và hy vọng nó sẽ được duy trì”, ông nói.

Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hoài nghi về những gì cuộc chiến đã thực sự mang lại. Ông Obama nhắc lại rằng trong thỏa thuận hạt nhân được ký dưới thời chính quyền của ông, Iran đã chấp nhận các cam kết nhằm ngăn chặn việc phát triển vũ khí hạt nhân.

“Theo thỏa thuận đó, Iran đã đồng ý không phát triển vũ khí hạt nhân”, ông nói.

Cựu tổng thống cho rằng chính quyết định rút khỏi thỏa thuận của chính quyền Trump đã góp phần khiến chương trình hạt nhân của Iran mở rộng trở lại.

“Chính quyền này, hoặc một phiên bản trước đó của chính quyền này, đã rút khỏi thỏa thuận, và điều đó khiến Iran phát triển thêm năng lực hạt nhân”, ông Obama nhận định.

Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm cường quốc thế giới.

Văn kiện này quy định một lộ trình kéo dài hơn 25 năm với hàng loạt biện pháp kiểm soát nhằm hạn chế khả năng Tehran phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, bản ghi nhớ mới được ký giữa Mỹ và Iran sau cuộc xung đột vừa qua chưa giải quyết triệt để tương lai chương trình hạt nhân của Tehran - một trong những vấn đề cốt lõi gây tranh cãi giữa hai bên.

Tổng thống Trump đã ký văn kiện này trong bữa tối tại Cung điện Versailles của Pháp hôm 18/6. Theo nội dung thỏa thuận, các nhà đàm phán có 60 ngày để đạt được một hiệp định toàn diện và lâu dài hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột.

Khoảnh khắc Tổng thống Mỹ - Iran chính thức ký thỏa thuận hòa bình Giới chức Mỹ ghi lại khoảnh khắc Tổng thống Mỹ đã ký thỏa thuận hướng đến chấm dứt chiến sự đã kéo dài gần 4 tháng.

Theo cựu tổng thống, nước Mỹ hiện đang trải qua một giai đoạn đầy biến động và phân cực chính trị.

“Không thể phủ nhận rằng chúng ta đang sống trong thời kỳ của những xáo trộn và chia rẽ sâu sắc”, ông nhận định.

Ông cho biết hiểu được tâm trạng lo lắng của nhiều người dân Mỹ khi cảm thấy nền dân chủ, các chuẩn mực công dân và sự đồng thuận xã hội đang dần bị bào mòn.

“Nhiều người cảm thấy như nền dân chủ của chúng ta, những thói quen và giá trị công dân, cũng như cách chúng ta đối xử với nhau, đang bắt đầu rạn nứt”, ông nói.

Ông Obama cho rằng Trung tâm Tổng thống Obama và bảo tàng đi kèm không nhằm mục đích tôn vinh quá khứ, mà hướng tới việc khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trong mỗi người dân Mỹ.

“Tôi hy vọng nơi này sẽ nhắc nhở mọi người không phải về quá khứ, mà về những điều luôn tồn tại trong mỗi chúng ta”, ông nói.

Theo cựu tổng thống, mọi công dân đều có trách nhiệm tham gia vào đời sống chính trị và bảo đảm hệ thống chính quyền vận hành hiệu quả.

“Tất cả chúng ta đều có khả năng cảm nhận trách nhiệm công dân để bảo đảm chính phủ hoạt động đúng chức năng của mình”, ông nhấn mạnh.