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Thế giới

Giá trị thị trường của SpaceX mất hơn 1.000 tỷ USD so với mức đỉnh

  • Thứ bảy, 18/7/2026 17:49 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Giá cổ phiếu của SpaceX tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần qua, khiến giá trị thị trường của công ty công nghệ này mất hơn 1.000 tỷ USD so với mức so với mức đỉnh.

Elon Musk muốn biến không gian thành nơi đặt các trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Reuters.

Giá cổ phiếu của SpaceX có thời điểm giảm tới 6,9% xuống 122,12 USD trong phiên 17/7 trên các sàn giao dịch của Mỹ, sau quyết định của công ty về việc hủy bỏ vụ phóng tên lửa Starship do sự cố động cơ.

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty giảm xuống 1.610 tỷ USD, so với mức đỉnh 2.640 tỷ USD đạt được vào cuối ngày 16/6, phiên giao dịch thứ ba của cổ phiếu này.

Giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX tăng vọt sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử, nhưng cổ phiếu của công ty xuống giá sau đó và hiện đang giao dịch dưới mức giá IPO là 135 USD.

SpaceX đã gia nhập chỉ số Nasdaq-100 vào đầu tháng này và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phân tích. Các nhà phân tích Phố Wall đã đặt mục tiêu giá trung bình 12 tháng là 235,34 USD cho cổ phiếu của SpaceX.

Sự sụt giảm giá cổ phiếu của SpaceX ảnh hưởng đến các đợt IPO liên quan đến AI. AI là một phần trọng tâm trong chiến lược IPO của công ty này, với kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian để chiếm thị phần trong thị trường tiềm năng ước tính trị giá 26.500 tỷ USD.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

> Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://baotintuc.vn/thi-truong-tien-te/gia-tri-thi-truong-cua-spacex-mat-hon-1000-ty-usd-so-voi-muc-dinh-20260718212845779.htm

TTXVN

SpaceX Argentina Mỹ Thái Lan Pháp Mark Zuckerberg Nasdaq SpaceX trí tuệ nhân tạo AI cổ phiếu SpaceX

  • Mark Zuckerberg

    Mark Zuckerberg

    Mark Elliot Zuckerberg là nhà đồng sáng lập Facebook, và hiện đang điều hành công ty này với chức danh chủ tịch kiêm giám đốc điều hành. Vào tháng 12/2016, Zuckerberg đứng thứ 10 trong danh sách những người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Forbes.

    • Ngày sinh: 14/5/1984
    • Nơi sinh: White Plains, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,8 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Priscilla Chan (2012)
    • Con: 2

  • NASDAQ

    NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation System) là sàn giao dịch chứng khoán điện tử Mỹ với khoảng 3.200 công ty niêm yết và số lượng cổ phiếu giao dịch bình quân nhiều hơn bất kỳ sàn giao dịch khác ở Mỹ. NASDAQ có giá trị vốn hoá thị trường đứng thứ 3 trên thế giới.

    • Thành lập: 4/2/1971
    • Sáng lập: Hiệp hội Giao dịch Chứng khoán Quốc gia

  • Argentina

    Argentina
    • Diện tích: 2.780.400 km²
    • Dân số: 44,27 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 637,59 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Thủ đô: Buenos Aires
    • Mã điện thoại: 54
    • Đơn vị tiền tệ: Peso

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

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