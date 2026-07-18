Giá trị thị trường của SpaceX mất hơn 1.000 tỷ USD so với mức đỉnh

Giá cổ phiếu của SpaceX tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần qua, khiến giá trị thị trường của công ty công nghệ này mất hơn 1.000 tỷ USD so với mức so với mức đỉnh.

Elon Musk muốn biến không gian thành nơi đặt các trung tâm dữ liệu AI. Ảnh: Reuters.

Giá cổ phiếu của SpaceX có thời điểm giảm tới 6,9% xuống 122,12 USD trong phiên 17/7 trên các sàn giao dịch của Mỹ, sau quyết định của công ty về việc hủy bỏ vụ phóng tên lửa Starship do sự cố động cơ.

Giá trị vốn hóa thị trường của công ty giảm xuống 1.610 tỷ USD , so với mức đỉnh 2.640 tỷ USD đạt được vào cuối ngày 16/6, phiên giao dịch thứ ba của cổ phiếu này.

Giá trị vốn hóa thị trường của SpaceX tăng vọt sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất trong lịch sử, nhưng cổ phiếu của công ty xuống giá sau đó và hiện đang giao dịch dưới mức giá IPO là 135 USD .

SpaceX đã gia nhập chỉ số Nasdaq-100 vào đầu tháng này và nhận được nhiều đánh giá tích cực từ các nhà phân tích. Các nhà phân tích Phố Wall đã đặt mục tiêu giá trung bình 12 tháng là 235,34 USD cho cổ phiếu của SpaceX.

Sự sụt giảm giá cổ phiếu của SpaceX ảnh hưởng đến các đợt IPO liên quan đến AI. AI là một phần trọng tâm trong chiến lược IPO của công ty này, với kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian để chiếm thị phần trong thị trường tiềm năng ước tính trị giá 26.500 tỷ USD .