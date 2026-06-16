Máy bay ném bom B-52 của Mỹ rơi, 8 người thiệt mạng

Một máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress của Không quân Mỹ đã gặp nạn vào thứ Hai, ngay sau khi cất cánh từ Căn cứ Không quân Edwards trên sa mạc Mojave, Nam California.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Abcnews.

Căn cứ này xác nhận toàn bộ 8 thành viên phi hành đoàn được cho là đã tử nạn.

Trong tuyên bố phát đi 4 giờ sau sự cố, căn cứ Edwards cho biết chiếc máy bay ném bom tám động cơ, vốn được thiết kế để mang vũ khí hạt nhân và bom thông thường, đang thực hiện chuyến bay thử nghiệm thường lệ thì gặp nạn.

Hình ảnh từ hiện trường, cách Los Angeles khoảng 161 km về phía bắc, cho thấy một vùng sa mạc bị cháy sém, vẫn còn bốc khói, với diện tích tương đương một sân bóng đá. Không có mảnh vỡ lớn nào được ghi nhận tại vị trí máy bay rơi.

"Chiếc B-52 gặp nạn lúc 11:20 sáng (giờ PDT). Các dấu hiệu ban đầu cho thấy không còn cơ hội sống sót", căn cứ Edwards thông tin trên mạng xã hội X. Đội ứng phó khẩn cấp đã được triển khai tới hiện trường. Hiện Không quân Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin từ quân đội, B-52 Stratofortress do Boeing chế tạo là dòng máy bay cận âm tầm xa, đóng vai trò xương sống trong lực lượng ném bom chiến lược có người lái của Mỹ.

Một chiếc B-52H Stratofortress rời Căn cứ Không quân Edwards, ngày 25/6/2025. Ảnh: Không quân Mỹ.

Máy bay có khả năng mang nhiều loại vũ khí, bao gồm bom chùm và bom trọng trường, hoạt động ở độ cao lên tới 15.166 mét. Trong các cuộc xung đột, B-52 đảm nhiệm các nhiệm vụ tấn công chiến lược, hỗ trợ không quân tầm gần, ngăn chặn đường không và các hoạt động trên biển.

Đây là vụ rơi máy bay B-52 Stratofortress đầu tiên kể từ tháng 5/2016 tại đảo Guam, theo dữ liệu từ Cơ quan Lưu trữ Tai nạn Máy bay (trụ sở tại Geneva). Đáng chú ý, toàn bộ 7 thành viên phi hành đoàn trong sự cố năm 2016 đều sống sót.

Hiện nay, phiên bản H là biến thể duy nhất của dòng B-52 còn nằm trong biên chế của Không quân Mỹ. Máy bay này thuộc biên chế Không đoàn Ném bom số 5 tại căn cứ Minot (North Dakota) và Không đoàn Ném bom số 2 tại căn cứ Barksdale (Louisiana) thuộc Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu, cùng Không đoàn Ném bom số 307 của Bộ Tư lệnh Dự bị tại Barksdale.