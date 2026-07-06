Pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ bắn trúng máy bay

Một máy bay của hãng Delta Air Lines được cho là đã bị pháo hoa bắn trúng khi đang hạ cánh xuống sân bay quốc tế Midway ở Chicago (Mỹ) tối 4/7.

Pháo hoa rực sáng phía trên cầu Brooklyn trong lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, tại thành phố New York, ngày 4/7. Ảnh minh họa: Reuters.

Theo CNN, trong đoạn ghi âm đối thoại giữa phi công điều khiển chuyến bay Delta 1076 và kiểm soát viên không lưu, phi công nói: "Máy bay của chúng tôi vừa bị một quả pháo hoa va trúng. Chúng tôi hy vọng đó chỉ là một quả pháo phát nổ bên dưới, nhưng rõ ràng chúng tôi cảm nhận được tiếng va đập rất mạnh".

Kiểm soát viên không lưu cho biết đã nhận được “báo cáo" về một số sự việc tương tự và yêu cầu tổ bay đưa máy bay vào vị trí đỗ để kiểm tra xem có xảy ra hư hại hay không.

Theo nội dung cuộc liên lạc này, giới chức thành phố Chicago đã được thông báo về nguy cơ pháo hoa có thể ảnh hưởng đến các chuyến bay cất và hạ cánh, tại thời điểm diễn ra bắn pháo hoa.

Khi một chuyến bay khác của Southwest Airlines hạ độ cao để vào sân bay Midway, kiểm soát viên không lưu nói đùa: "Chào mừng đến với vùng chiến sự”. "Nghe vậy thấy yên tâm quá nhỉ", phi công chuyến bay Southwest 223 đáp lại dí dỏm.

Trong báo cáo ban đầu, phi công của hãng Delta Air Lines cho biết sự việc xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hơn 60 m để chuẩn bị hạ cánh. Delta Air Lines cho biết không có ai bị thương trong vụ việc.

Các loại pháo hoa dân dụng cỡ nhỏ thường đạt độ cao 15-60 m, trong khi một số màn trình diễn pháo hoa chuyên nghiệp có thể đạt độ cao lên tới 365 m.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết: "Chuyến bay Delta Air Lines số hiệu 1076 hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Midway ở Chicago vào khoảng 20h30 ngày 4/7 theo giờ địa phương”. FAA đang điều tra thêm về vụ việc.

Cháy trên cầu Brooklyn ở New York vì pháo hoa mừng Quốc khánh Mỹ Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy trên cầu Brooklyn ở thành phố New York (Mỹ) tối 4/7, sau khi màn bắn pháo hoa trên sông Hudson và East River gây ra sự cố nhỏ.