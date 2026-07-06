Quán xá đắt hàng, người Mỹ lạc quan nhờ World Cup

Niềm vui từ World Cup đang trở thành một liều thuốc tinh thần gắn kết người Mỹ, bất chấp những khác biệt về quan điểm chính trị hay những chật vật vì kinh tế.

World Cup 2026 giúp người Mỹ có thêm niềm vui trong dịp chào đón 250 năm ngày lập quốc. Ảnh: Reuters.

Ngay khi trái bóng World Cup bắt đầu lăn, sự thăng hoa của các cầu thủ và bầu không khí lễ hội cả ở trong và ngoài sân cỏ đã cho thấy nước Mỹ có lòng hiếu khách hơn những gì thế giới từng biết đến.

Cộng đồng kiều dân từ khắp nơi trên thế giới đổ ra đường ăn mừng sau mỗi trận đấu. Hình ảnh đó phản ánh bức tranh sắc tộc đa dạng của nước Mỹ, khi những người Mỹ gốc Mexico, Brazil, Colombia... cùng ùa ra đường tôn vinh cội nguồn của họ ngay trên mảnh đất quê hương thứ hai.

Sự đoàn kết quý giá đúng dịp đặc biệt

Theo CNN, khẩu hiệu truyền thống của nước Mỹ, “e pluribus unum” (từ nhiều hóa một), được thể hiện rõ nét thông qua đội tuyển Mỹ. Đội bóng được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Argentina, sở hữu dàn cầu thủ nội địa tài năng sát cánh cùng những tân binh trưởng thành tại nước ngoài.

Hậu vệ cánh trái Antonee Robinson nói giọng miền Bắc nước Anh, nơi anh sinh ra và lớn lên. Tiền vệ Malik Tillman, con trai của một quân nhân Mỹ và có mẹ là người Đức, vốn được tôi luyện trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ của Đức.

Tiền đạo Folarin Balogun sinh ra tại Brooklyn (New York, Mỹ) trong một gia đình gốc Nigeria, lớn lên tại Anh, hiện khoác áo CLB Monaco. Balogun sẽ không thể cống hiến cho đội tuyển Mỹ nếu không có nguyên tắc về quyền công dân theo nơi sinh áp dụng tại Mỹ.

Thành công của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 khiến người Mỹ càng thêm phấn khích cổ vũ. Hiện đội tuyển Mỹ đã vào đến vòng đấu loại trực tiếp. Ảnh: Reuters.

Sự thành công của đội tuyển Mỹ tại World Cup là một lý do góp phần tạo nên không khí lễ hội hân hoan trên khắp nước Mỹ, đúng dịp quốc gia này kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc. Dịp này, đội tuyển Mỹ trở thành biểu tượng để tất cả người dân Mỹ cùng cổ vũ, bất chấp các khác biệt về quan điểm chính trị.

Các quán bar và nhà hàng tại Mỹ những ngày này luôn chật kín người cả ngày lẫn đêm để theo dõi các trận đấu. Cổ động viên quốc tế đã giúp hoạt động kinh doanh trở nên nhộp nhịp. Nhiều thành phố lớn tại Mỹ, vốn chịu cảnh đìu hiu từ lâu, nay mới được chứng kiến bầu không khí náo nhiệt tại các quán xá.

Các cổ động viên khoác trên mình những màu áo đấu khác nhau tràn ngập khắp các ngả đường. Nghi thức tụ tập để cùng theo dõi một sự kiện chung vẫn là truyền thống không thay đổi đối với fan túc cầu.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) Gianni Infantino từng kỳ vọng World Cup năm nay sẽ giúp gia tăng không khí hân hoan cho các hoạt động kỷ niệm của Mỹ.

"Khi biết năm 2026 có lễ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ, chúng tôi nghĩ ngay rằng, người Mỹ sẽ tổ chức dịp lễ, còn chúng tôi sẽ tổ chức bữa tiệc".

Thực tế, ngay cả các hoạt động kỷ niệm của Mỹ nhân dịp 250 năm ngày lập quốc cũng vẫn bị bủa vây bởi các tranh cãi chính trị. Nhưng World Cup là ngoại lệ, không vướng vào những tranh cãi chia rẽ này.

World Cup không chỉ làm phong phú thêm cho niềm vui tinh thần của người Mỹ trong dịp đại lễ, World Cup còn đang tạo ra bức tranh đoàn kết hiếm thấy, giữa bối cảnh người Mỹ ngày càng chia rẽ sâu sắc vì những khác biệt trong quan điểm chính trị.

Thay đổi góc nhìn của bạn bè quốc tế

Theo CNN, truyền thông quốc tế khi đưa tin về Mỹ thường tập trung vào các phát ngôn gây sửng sốt của ông Trump, các vụ xả súng hàng loạt, những xung đột, mâu thuẫn, hay tình trạng bất bình đẳng... Nhưng các cổ động viên World Cup tới Mỹ khám phá ra rằng, bên cạnh những tin tức họ đã đọc, nước Mỹ còn là một quốc gia tinh tế hơn nhiều so với những gì họ từng hình dung.

Các thành phố tại Mỹ đã nỗ lực vượt bậc để chào đón cổ động viên quốc tế. Điển hình là việc các cổ động viên của Scotland làm náo loạn quán xá ở Boston, rồi diễu hành qua các con phố trong tiếng kèn túi.

Tờ Boston Globe chào đón sự ồn ào náo nhiệt này và đăng thư cảm ơn, khẳng định người Scotland "đến Mỹ vì World Cup, nhưng đã mang lại cho người dân Boston nhiều điều hơn thế... Chúng tôi sẽ không bao giờ quên niềm vui mà các bạn mang đến cho thành phố Boston".

Nhiều fan túc cầu đến Mỹ xem World Cup bất ngờ nhận ra người Mỹ rất thân thiện và cởi mở với du khách nước ngoài. Ảnh: Reuters.

Tình cảm yêu mến đến từ hai phía. Du khách quốc tế kinh ngạc trước các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Mỹ có quy mô bằng cả một thị trấn nhỏ ở châu Âu, choáng ngợp với những suất ăn khổng lồ kiểu Mỹ và các siêu thị có diện tích cực đại.

Nhiều người hâm mộ đang được trải nghiệm những vùng đất mà ít du khách đến Mỹ từng đặt chân tới. Thông thường, khách du lịch chỉ dừng chân ở New York, các thành phố bờ Đông, hoặc đi nghỉ dưỡng tại Florida, California. Tuy nhiên, phạm vi địa lý của giải đấu quy mô lớn đang đưa fan hâm mộ bóng đá đến những vùng đất ít biết của Mỹ.

Nhiều fan World Cup nhận ra rằng hầu hết người Mỹ đều cởi mở và thân thiện. Các thành phố đều hào hứng chào đón các đội bóng đến đóng đại bản doanh.

Thành phố Lawrence (bang Kansas) đón tiếp đội tuyển Algeria đặc biệt nồng hậu. Các cửa hàng ở trung tâm Lawrence được trang trí theo màu áo đội tuyển Algeria. Ban nhạc của Đại học Kansas đã biểu diễn quốc ca Algeria để chào đón các cầu thủ.

Qua những sự kiện này, người Mỹ đang thổi vào kỳ World Cup năm nay những màu sắc mới. Các cổ động viên quốc tế vốn quen với việc làm nóng bầu không khí trước trận đấu tại các quán bar, nhà hàng, nay được trải nghiệm thêm văn hóa tiệc nướng ở bãi đỗ xe của Mỹ. Đây là một nét đặc trưng trong đời sống người dân Mỹ.

Tại Atlanta, cổ động viên của Mexico, Ghana và Brazil cùng giao lưu vui vẻ tại các khu vực dành cho người hâm mộ, tại đây có bố trí các màn hình lớn. Các đô thị có cộng đồng người nhập cư lớn như Miami, Los Angeles và New York biến thành thiên đường bóng đá đa màu sắc.

Những diễn biến của mùa World Cup năm nay là một liều thuốc tinh thần vui vẻ bất ngờ dành cho người Mỹ.

Dù hai tuần nữa trận chung kết World Cup mới diễn ra, nhưng di sản từ kỳ World Cup 2026 trên đất Mỹ đã được định hình. Giải đấu lần này đang khiến bóng đá thế giới hiểu thêm về màu sắc Mỹ, ngược lại, ngày càng có nhiều người Mỹ phải lòng môn thể thao vua.