Ông Trump phát biểu ngắn gọn bất ngờ trong ngày Quốc khánh Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn thực hiện bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ tại công viên National Mall, bất chấp những diễn biến thời tiết khó lường.

Ông Trump phát biểu tại công viên National Mall ở Washington DC đêm 4/7 theo giờ địa phương. Ảnh: Reuters.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định dù sự kiện có chút đảo lộn do thời tiết, nhưng điều đó không thể khiến ông hủy bài phát biểu.

"Tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người vì đã làm điều đúng đắn. Mọi người thấy có sét và lo ngại, nhưng tôi nói rằng dù chỉ phát biểu trước một người vào lúc 4h sáng, tôi vẫn sẽ có mặt tại đây. Không gì có thể ngăn cản chúng ta", ông Trump phát biểu trong tiếng reo hò của đám đông.

Ông Trump khẳng định sự kiện tại công viên National Mall ở thủ đô Washington đêm 4/7 theo giờ địa phương là “một buổi tối rất đáng nhớ, rất đặc biệt, càng ý nghĩa hơn vì có sấm sét”.

“Đúng là có sấm sét, việc tổ chức có phần bất tiện hơn, nhưng điều đó khiến buổi tối này trở nên đặc biệt hơn. Theo cách riêng của nó, tôi nghĩ buổi tối hôm nay còn trở nên đẹp đẽ, ấn tượng hơn", ông Trump nói.

Bài phát biểu ngắn gọn bất ngờ

Trong bài phát biểu, Tổng thống Trump giới thiệu trên sân khấu một trong những lá cờ đầu tiên của nước Mỹ, sau đó, ông ca ngợi các giá trị và lý tưởng của Mỹ.

"Lá cờ này có từ năm 1777, với 13 ngôi sao và 13 sọc tượng trưng cho 13 bang tuyên bố độc lập vào ngày 4/7/1777. Tại National Mall hôm nay, chúng ta đang kỷ niệm chiến thắng của tự do và quyền tự do trước áp bức, cùng chiến thắng trường tồn của tinh thần Mỹ", ông Trump nói.

Sân khấu chính tại sự kiện kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ diễn ra tại công viên National Mall, Washington, Mỹ, đêm 4/7. Ảnh: Reuters.

Sau đó, ông ca ngợi các thành tựu của Mỹ gồm những chiến thắng quân sự, cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng, cũng như hệ thống chính trị của nước này. Ông Trump dành một phần ngắn trong bài phát biểu để kêu gọi thông qua dự luật bầu cử liên bang mang tên Save America.

"Ngày nay, Mỹ đang chiến thắng trở lại và chiến thắng nhiều hơn bao giờ hết. Nước Mỹ đã trở lại và chúng ta muốn giữ cho nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta sẽ làm điều đó bằng cách thông qua Đạo luật Save America, theo đó tất cả cử tri đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu và phải cung cấp bằng chứng về quốc tịch", ông Trump nói về dự luật đang đối mặt nhiều trở ngại tại Quốc hội.

Ông Trump khẳng định "sẽ không còn bỏ phiếu qua thư, ngoại trừ các trường hợp bị bệnh, khuyết tật, đang làm nhiệm vụ quân sự hoặc ở xa”. Ông tin rằng với Đạo luật Save America, “sẽ không còn gian lận trong bầu cử nữa, mọi thứ rất đơn giản".

Theo CNN, ông Trump nhìn chung bám sát kịch bản trong bài phát biểu kéo dài khoảng 40 phút. Bài phát biểu lần này ngắn hơn nhiều so với các bài diễn văn trước đây của ông. Ông dành phần lớn thời gian để nhắc đến những anh hùng của nước Mỹ, gồm các quân nhân từng được trao Huân chương Danh dự và các cựu binh.

Vị tổng thống thứ 45 và 47 của nước Mỹ cũng cam kết sẽ "đưa đất nước lên một tầm cao mới" trong dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc.

"Đây mới chỉ là bình minh trong kỷ nguyên vàng của nước Mỹ. Trong ngày Quốc khánh lần thứ 250 này, chúng ta tuyên bố rằng vì đất nước, vì con cháu và vì sự nghiệp tự do, chúng ta sẽ đưa nước Mỹ lên những tầm cao mới, những tầm cao chưa từng đạt tới. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, vững mạnh hơn và yêu đất nước này nhiều hơn nữa", ông Trump nói.

Trình diễn pháo hoa tại Washington kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ Sau bài phát biểu của ông Trump là màn bắn pháo hoa được giới thiệu là lớn nhất từ trước đến nay tại nước Mỹ, với gần 850.000 quả pháo được phóng từ 10 địa điểm tại Washington.

Giông sét trước sự kiện gây khó cho ban tổ chức và người dân

Không đi theo thông lệ của những người tiền nhiệm vốn hiếm khi xuất hiện trực tiếp trong các sự kiện kỷ niệm nhân ngày Quốc khánh, ông Trump tiếp tục cho thấy bản thân là vị Tổng thống của những ngoại lệ. Ngoài bài phát biểu tương tự do chính ông Trump thực hiện hồi năm 2019, chưa có Tổng thống Mỹ nào phát biểu tại công viên National Mall trong ngày Quốc khánh Mỹ, kể từ năm 1951.

Hàng nghìn người đã chờ nhiều giờ để được vào khu vực tổ chức sự kiện trong điều kiện an ninh siết chặt và nền nhiệt lên tới 39 độ C. Đợt nắng nóng kỷ lục khiến nhiều cuộc diễu hành và hoạt động ngoài trời tại khu vực bị hủy bỏ.

Những người tham dự sự kiện tại công viên National Mall đêm 4/7 đã phải trải qua hai lần kiểm tra an ninh do yếu tố thời tiết bất lợi trước sự kiện. Ảnh: Reuters.

Ngay trước khi sự kiện bắt đầu, một dải giông ập đến, giới chức buộc phải tạm sơ tán đám đông vào các công trình gần công viên, trước khi cho phép họ quay trở lại công viên để tham dự sự kiện.

Tại đây, Lực lượng Mật vụ Mỹ đã phải tiến hành kiểm tra an ninh lại lần nữa đối với toàn bộ những người muốn vào dự sự kiện.

Hoạt động kiểm tra an ninh khiến nhiều người gặp khó khăn khi quay trở lại khu vực tổ chức sự kiện. Nhiều người kiên nhẫn xếp hàng chờ kiểm tra để có thể vào lại khu vực tổ chức sự kiện, một số khác quyết định ra về.

Sau bài phát biểu của ông Trump là màn bắn pháo hoa được giới thiệu là lớn nhất từ trước đến nay tại Mỹ, với gần 850.000 quả pháo được phóng từ 10 địa điểm tại Washington, bao gồm các điểm bắn dọc hồ phản chiếu đặt trước Đài tưởng niệm Lincoln, các sà lan trên sông Potomac và công viên West Potomac.

Màn pháo hoa kéo dài 40 phút thắp sáng bầu trời thủ đô Washington D.C., bất chấp thời tiết xấu. Chi phí cho chương trình pháo hoa được ước tính vào khoảng 850.000 USD .

Người dân Mỹ kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc Các hoạt động kỷ niệm đang diễn ra tưng bừng trên khắp nước Mỹ. Năm nay, thời tiết nắng nóng cực đoan khiến kế hoạch tại nhiều địa phương bị đảo lộn.