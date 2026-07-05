Giông sét tại nơi ông Trump phát biểu, người dân sơ tán khẩn

Dù diễn biến thời tiết tại thủ đô Washington đang khá phức tạp, Tổng thống Trump khẳng định vẫn sẽ thực hiện bài phát biểu mừng Quốc khánh tại công viên National Mall.

Tia sét lóe sáng gần khu vực National Mall tối 4/7. Ảnh: Reuters.

Tối 4/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ tại công viên National Mall. Ông Trump cho biết "dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào", kế hoạch của ông cũng không thay đổi.

Trước đó, giới chức địa phương đã yêu cầu đám đông sơ tán khỏi khu vực gần Đài tưởng niệm Washington nằm trong công viên, đây là nơi ông Trump dự kiến có bài phát biểu. Hiện tượng sét đánh và cơn giông ập tới đã khiến lực lượng an ninh tại sự kiện yêu cầu người dân di chuyển khỏi khu vực có nguy cơ bị sét đánh.

Tuy nhiên, tổ chức Freedom 250 - đơn vị tổ chức các sự kiện - cho biết người dân đang xếp hàng chờ được vào bên trong công viên vẫn sẽ được chào đón. Ông Trump sẽ phát biểu vào lúc 23h theo giờ địa phương, muộn hơn một giờ so với kế hoạch ban đầu.

"Tôi sẽ có mặt ở đó dù thế nào đi nữa. Tối thứ bảy, hãy cùng vui vẻ, kể cả nếu chúng ta phải kết thúc muộn”, ông Trump viết trên mạng xã hội.

Nhiều người đã xếp hàng nhiều giờ để được vào bên trong khu vực tổ chức sự kiện. Tại công viên, điều kiện an ninh được siết chặt, nhiệt độ có lúc lên tới 39 độ C. Dù vậy, cơn giông ập tới có thể giúp không khí mát mẻ hơn.

Các Tổng thống Mỹ trước đây nhìn chung tránh xuất hiện trực tiếp tại các hoạt động chào mừng Quốc khánh Mỹ. Vì vậy, sự xuất hiện của ông Trump cùng bài phát biểu trực tiếp được ông thực hiện tại sự kiện đang thu hút sự quan tâm và chờ đợi rất lớn.