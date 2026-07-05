Tổng thống Putin chúc mừng Quốc khánh Mỹ

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ Donald Trump để chúc mừng kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska, Mỹ, ngày 15/8/2025. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Mỹ Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm Ngày Độc lập của Mỹ đồng thời khẳng định rằng Moscow và Washington có “trách nhiệm đặc biệt” trong việc duy trì an ninh toàn cầu, RT đưa tin.

Trong bức thư được Điện Kremlin công bố hôm 4/7, ông Putin chúc ông Trump và gia đình “dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công”, đồng thời chúc người dân Mỹ “hạnh phúc và thịnh vượng”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng mô tả việc Mỹ ký tuyên ngôn độc lập là “một cột mốc quan trọng trong lịch sử thế giới”.

Ông cũng nhấn mạnh lịch sử chung giữa hai nước và trách nhiệm đặc biệt của hai cường quốc hạt nhân.

“Chúng ta từng là đồng minh trong hai cuộc chiến tranh thế giới, cùng nhau giải phóng nhân loại khỏi những nỗi kinh hoàng của chủ nghĩa Quốc xã, và sau đó đóng vai trò quan trọng trong việc đặt nền móng cho trật tự thế giới hiện đại. Ngày nay, Nga và Mỹ, với tư cách là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, có trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo đảm an ninh và ổn định toàn cầu”, theo bức thư.

Tổng thống Putin cũng nhắc lại rằng Nga đã ủng hộ các thuộc địa Bắc Mỹ trong cuộc đấu tranh giành độc lập khỏi Anh cách đây 250 năm.

“Việc thiết lập quan hệ mang tính xây dựng, công bằng và cùng có lợi giữa Moscow và Washington không chỉ phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước mà còn của toàn thể cộng đồng quốc tế”, ông Putin kết luận.

Theo RT, kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Nhà Trắng nhiệm kỳ hai, Nga và Mỹ đã nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao sau nhiều năm quan hệ căng thẳng.

Ông Putin và ông Trump đã gặp trực tiếp vào tháng 8/2025, đồng thời tiến hành nhiều cuộc điện đàm để thảo luận về xung đột Ukraine, tình hình Trung Đông và quan hệ song phương nói chung.

Tuy nhiên, một số vấn đề tồn đọng, trong đó có các lệnh trừng phạt liên quan cuộc chiến Ukraine và tranh chấp về tài sản ngoại giao vẫn chưa được giải quyết.