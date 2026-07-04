Ông Putin cảnh báo mở rộng vùng đệm khi Ukraine tấn công sâu hơn

Cùng với cảnh báo nêu trên, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đồng thời tuyên bố Moskva sẽ giành chiến thắng và bảo vệ người dân trước các cuộc tấn công của Ukraine do phương Tây kích động, bất kể điều gì xảy ra.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu trong cuộc họp báo tại Moskva. Ảnh: AA/TTXVN.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ làm “mọi điều cần thiết” để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự tại Donbass cũng như sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga, đồng thời cảnh báo Kyiv cùng các nhà tài trợ và những thế lực “xúi giục” nước này rằng có thể sẽ phải đối mặt với những “quyết định lớn” trong tương lai.

Theo kênh RT, ngày 3/7, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã đến thăm một sở chỉ huy dã chiến, nơi ông làm việc cùng các chỉ huy quân sự cấp cao và quan chức Bộ Quốc phòng.

Tại đây, Tổng thống Putin được báo cáo về đà tiến quân của quân đội Liên bang Nga ở Donbass, bao gồm việc giành quyền kiểm soát Konstantinovka, thành trì chiến lược quan trọng của Kyiv.

Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng Liên bang Nga sẽ giành chiến thắng, sau khi một trong các chỉ huy khẳng định rằng “chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga nhấn mạnh rằng các chỉ huy của lực lượng vũ trang nước này “phải hành động một cách nhịp nhàng và hợp lý, làm mọi điều cần thiết để bảo toàn sinh mạng của các quân nhân và bảo đảm hoàn thành vô điều kiện các nhiệm vụ chiến đấu”.

Ông Putin cho rằng: “Những tuyên bố huênh hoang của giới lãnh đạo chế độ Kyiv về các thành công thực chất lại có lợi cho chúng ta”, đồng thời nhận định “những hành động và tuyên bố của họ chắc chắn đang làm rối loạn chính bản thân họ cũng như các nhà tài trợ của họ”.

Tuy nhiên, để duy trì những “thành công hư cấu trên chiến trường” và “củng cố các huyền thoại cùng những lời dối trá của mình”, Kyiv có thể tiến hành một số hành động mang “tính chất phá hoại và khủng bố”, bao gồm các cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Liên bang Nga, ông cảnh báo.

Ông Putin cảnh báo: “Đối phương càng tìm cách tiến hành nhiều cuộc tấn công hơn nhằm vào các mục tiêu dân sự của chúng ta… thì vùng đệm an ninh mà chúng ta buộc phải thiết lập trên lãnh thổ tiếp giáp sẽ càng rộng hơn”.

Tổng thống Liên bang Nga cũng đưa ra một lời cảnh báo kín đáo đối với các nước thành viên NATO hậu thuẫn Kyiv và những thế lực mà ông gọi là “kẻ xúi giục chiến tranh”, đồng thời chỉ thị quân đội phân tích mức độ tham gia trực tiếp của họ vào các hoạt động tác chiến trên thực địa.

Tổng thống Putin cảnh báo: “Việc phân tích này là cần thiết để chúng ta có thể đưa ra những quyết định lớn trong tương lai”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kyiv. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN.

Cảnh báo của Tổng thống Putin được đưa ra trong bối cảnh vào ngày 25/6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã phê duyệt kế hoạch để Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) triển khai chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gia tăng sức ép đối với Liên bang Nga.

Theo báo The Kyiv Independent, thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và quyền lãnh đạo SBU Yevhenii Khmara.

Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nghe báo cáo về các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của cơ quan này, đồng thời phê duyệt chiến dịch kéo dài 40 ngày nhằm gây sức ép buộc Liên bang Nga chấm dứt các hoạt động quân sự.

Ông Zelensky không công bố chi tiết về nội dung chiến dịch. Tuy nhiên, ông đánh giá cao vai trò của SBU, đặc biệt là đơn vị đặc nhiệm Alpha, trong các hoạt động nhằm vào lực lượng và khí tài của Nga.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nhiều tháng qua, SBU đã góp phần hỗ trợ bảo vệ các vị trí của Ukraine ở tiền tuyến thông qua việc sử dụng nhiều loại thiết bị bay không người lái (UAV).