Hàng chục tên lửa xuyên thủng lá chắn phòng không Ukraine

Ukraine cho biết Kyiv vừa hứng đợt tấn công có số tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô cao kỷ lục. Hệ thống tàu điện ngầm ghi nhận hơn 52.000 người tìm nơi trú ẩn chỉ trong một đêm.

Bầu trời Kiev rực sáng trong đêm giữa đợt tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Ảnh: Reuters.

Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Liên bang Nga đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine, nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) đã dội xuống Kyiv vào đêm 1, rạng sáng 2/7.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết “đó là một đêm khủng khiếp đối với Kyiv” khi “mọi quận của thành phố đều bị thiệt hại”, đồng thời mô tả đây là cuộc tấn công “quy mô lớn nhất” nhằm vào thủ đô Ukraine kể từ khi xung đột với Liên bang Nga bùng phát vào tháng 2/2022.

Về phần mình, không quân Ukraine cho biết Liên bang Nga đã phóng 74 tên lửa và 496 thiết bị bay không người lái tầm xa trong cuộc tấn công, phần lớn nhằm vào Kyiv.

Lực lượng phòng không đã bắn hạ hoặc chế áp được 48 tên lửa và 476 thiết bị bay không người lái, nhưng vẫn có 25 tên lửa đạn đạo và 12 thiết bị bay không người lái đánh trúng 33 địa điểm.

Theo người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat, có tới 28 tên lửa đạn đạo được phóng nhằm vào Kyiv, là mức cao kỷ lục trong một cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào thủ đô Kyiv.

Đến 7h sáng 2/7, theo giờ địa phương, báo The Kyiv Independent cho biết, thiệt hại và sự tàn phá đã được ghi nhận tại hơn 30 địa điểm trên khắp tất cả các quận của Kyiv.

Trong một diễn biến liên quan, theo báo The Kyiv Post, trong cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái của Liên bang Nga vào đêm 1, rạng sáng 2/7, gần 52.500 người, trong đó có khoảng 4.500 trẻ em, đã trú ẩn tại các ga tàu điện ngầm ở Kyiv.

Đây là số người sử dụng hệ thống tàu điện ngầm làm nơi trú ẩn cao nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Báo The Kyiv Post cho biết hệ thống tàu điện ngầm Kyiv có 46 ga ngầm được sử dụng làm nơi trú ẩn công cộng mỗi khi có cảnh báo không kích.

Tất cả các lối vào ga tàu điện ngầm đều được mở để người dân có thể xuống trú ẩn, trong khi nhân viên tàu điện ngầm vẫn tiếp tục vận hành hệ thống giao thông và hỗ trợ hàng nghìn người dân tìm nơi lánh nạn.

Cơ quan Tàu điện ngầm Kyiv khuyến cáo những người có kế hoạch ở lại qua đêm trong các ga tàu điện ngầm nên đến trước thời điểm các ga ngừng đón hành khách theo lịch hoạt động thông thường, thông báo với nhân viên tàu điện ngầm hoặc cảnh sát về ý định ở lại qua đêm và tuân thủ hướng dẫn về khu vực được bố trí trên sân ga.

Chính quyền thành phố Kyiv cũng khuyến nghị người dân mang theo quần áo ấm, chăn hoặc tấm lót ngủ, vì nhiệt độ bên trong các ga thường chỉ dao động từ 17 - 18°C.

Người dân cũng được khuyến khích mang theo nước uống, các loại thuốc thiết yếu và đồ dùng vệ sinh cá nhân. Những người mang theo vật nuôi được khuyên nên chuẩn bị tấm lót dùng một lần và túi đựng chất thải cho thú cưng.

Một số ga tàu điện ngầm ở khu vực trung tâm thường ít đông đúc hơn trong thời gian có cảnh báo không kích, vì vậy có thể cung cấp nhiều không gian hơn cho những người đến trú ẩn khi điều kiện cho phép.

Nhân viên tàu điện ngầm vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của các nhà ga suốt đêm để bảo đảm hệ thống có thể hoạt động bình thường trở lại phục vụ hành khách ngay sau khi cảnh báo không kích được dỡ bỏ.

Hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander được Liên bang Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Ảnh: Sputnik/Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Về phía Liên bang Nga, ngày 2/7, Bộ Quốc phòng nước này cho biết lực lượng của họ đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự và công nghiệp quốc phòng tại Kyiv cùng khu vực lân cận, trong đó có nhà máy sản xuất hệ thống điều khiển cho các loại tên lửa Flamingo và Fire Point.

Đài Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đưa tin một trong những mục tiêu bị tập kích là doanh nghiệp Radionix - đơn vị chuyên sản xuất linh kiện và tổ hợp thuộc lĩnh vực điện tử vô tuyến, đồng thời được mô tả là cơ sở nghiên cứu và sản xuất chủ chốt chế tạo hệ thống điều khiển cho tên lửa hành trình tầm xa phóng từ mặt đất Flamingo, cũng như các tên lửa chiến thuật Fire Point-7 và Fire Point-9.

Ngoài ra, Liên bang Nga cho biết các cuộc không kích còn phá hủy một kho nhiên liệu và chất bôi trơn được sử dụng để cung cấp dầu diesel cho lực lượng đồn trú của Ukraine tại Kyiv và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, các đòn tấn công cũng nhằm vào một nhà máy lắp ráp tại Kyiv chuyên cung cấp thiết bị bay không người lái An-196 Liutyi và Magura cho quân đội Ukraine, cùng một cơ sở sản xuất, lắp ráp tên lửa và linh kiện. Cơ sở này cũng đảm nhiệm việc nâng cấp hệ thống ngắm bắn cho xe bọc thép và sản xuất linh kiện phục vụ UAV.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết thêm các trạm phân phối khí đốt tại thành phố Kyiv và vùng Kyiv, vốn bảo đảm hoạt động của các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, cũng nằm trong số các mục tiêu bị tập kích.