Nhà máy lọc dầu lớn của Nga lại trúng hoả lực Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết lực lượng nước này vừa tấn công nhà máy lọc dầu Ufa lần thứ 2 chỉ trong vòng 1 tuần. Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga.

Hình ảnh cắt từ video do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp ngày 30/6, cho thấy hệ thống phóng tên lửa phun lửa hạng nặng TOS-1 Solntsepyok của Nga đang bắn về phía các vị trí của Ukraine.

Thời gian gần đây, các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở dầu khí của Nga diễn ra gần như hằng ngày, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhiên liệu mà Mátxcơva đang phải đối mặt.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/7, ông Zelensky cho biết nhà máy lọc dầu Ufa là một trong những cơ sở sản xuất dầu nhờn lớn nhất của Nga, nằm cách biên giới Ukraine hơn 1.000 km.

Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã tấn công 1 nhà máy sản xuất linh kiện tên lửa tại tỉnh Penza, nằm ở phía đông nam Mátxcơva và cách Ukraine khoảng 500 km.

Giới chức Nga không xác nhận các vụ tấn công này. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ đã đánh chặn 179 máy bay không người lái Ukraine lao vào 16 khu vực, bao gồm bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.

Ông Oleg Melnichenko -Thống đốc tỉnh Penza, cho biết UAV của Ukraine đã tấn công 2 nhà máy công nghiệp tại TP. Penza trong ngày 1/7. Ông không nêu tên nhà máy cũng như mức độ thiệt hại.

Trong nhiều tháng qua, UAV và tên lửa do Ukraine tự phát triển đã liên tục tấn công các cơ sở dầu khí của Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, bến trung chuyển, kho chứa nhiên liệu và các trạm bơm đường ống.

Nhiều khu vực của Nga đã phải áp dụng biện pháp phân phối nhiên liệu theo định mức, dù vốn là một trong những quốc gia sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới.

Theo các quan chức phương Tây, Ukraine đã phát triển nhiều loại vũ khí mới và giành được lợi thế nhất định trong những tháng gần đây, làm chậm đáng kể đà tiến công của quân đội Nga.

“Binh lính Nga hiện gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa bộ binh ra tiền tuyến và bảo đảm tiếp tế cho lực lượng này”, Bộ trưởng Chuyển đổi số kiêm phụ trách công nghệ quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov phát biểu ngày 1/7.

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine, gần đây tập trung vào hệ thống trạm xăng của đối thủ.