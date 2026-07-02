Đối thủ mới thách thức ông Zelensky trong bầu cử

Cựu Tổng tư lệnh Valery Zaluzhny được cho là đã quyết định sẽ tham gia cuộc đua tới ghế Tổng thống Ukraine, trong bối cảnh các cuộc thăm dò cho thấy ông có thể vượt qua đương kim Tổng thống Zelensky ở vòng bầu cử quyết định.

Đài RT dẫn nguồn báo Ukrainskaya Pravda cho biết, cựu Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny đã thông báo với Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng ông sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo. Theo kết quả thăm dò được báo Ukrainskaya Pravda dẫn lại, ông Zaluzhny có thể đánh bại đương kim tổng thống Ukraine trong một cuộc bỏ phiếu vòng hai (chỉ có hai ứng viên).

Dẫn các nguồn tin, Ukrainskaya Pravda cho biết ông Zaluzhny, hiện là Đại sứ Ukraine tại Anh, đã được triệu tập về Kyiv vào tuần trước. Về mặt chính thức, chuyến đi nhằm trao đổi về tình hình chính trị tại Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer thông báo sẽ sớm từ chức. Tuy nhiên, theo tờ báo, lý do thực sự là những lo ngại của ông Zelensky về khả năng ông Zaluzhny tham gia tranh cử tổng thống.

Trong cuộc gặp riêng, ông Zelensky được cho là nhận định tình hình chiến sự hiện nay đã tạo ra một "cửa sổ cơ hội" để tổ chức bầu cử, song nhấn mạnh tiến trình này phải được thực hiện theo cách không gây chia rẽ đất nước.

Theo nguồn tin của Ukrainskaya Pravda, ông Zelensky đã hỏi cựu Tổng tư lệnh rằng: "Nếu bầu cử được tổ chức vào mùa Thu, ông có ra tranh cử không?". Ông Zaluzhny được cho là trả lời ngắn gọn: "Có".

Tờ báo cho biết ông Zelensky không đề nghị đối thủ tiềm tàng đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào, dù một số nguồn tin trong chính phủ nói rằng nhà lãnh đạo Ukraine sẵn sàng thảo luận gần như mọi vị trí, kể cả chức Thủ tướng. Về phần mình, ông Zaluzhny được cho là nói rằng ông chưa bao giờ theo đuổi sự nghiệp chính trị, nhưng cũng không thể phụ lòng tin của những người dân Ukraine đang kỳ vọng vào mình.

Sau đó, một số đồng minh thân cận của ông Zelensky tiếp tục tìm cách thuyết phục ông Zaluzhny thay đổi quyết định nhưng không thành công.

Ông Zaluzhny bị miễn nhiệm chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 2/2024 và sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ tại Anh. Động thái này khi đó được nhiều người xem là nỗ lực của Tổng thống Zelensky nhằm đưa một đối thủ tiềm năng ra khỏi chính trường trong nước.

Theo kết quả một cuộc thăm dò kín được Ukrainskaya Pravda dẫn lại, ông Zelensky hiện dẫn đầu với 33% tỷ lệ ủng hộ, tiếp theo là ông Zaluzhny với 22% và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Kirill Budanov với 14%. Tuy nhiên, nếu bước vào vòng hai, ông Zaluzhny được dự báo có thể đánh bại ông Zelensky với tỷ lệ 37% so với 32%, đồng thời cũng sẽ vượt qua ông Budanov với tỷ lệ 34% so với 32%.

Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đã kết thúc vào tháng 5/2024, song ông chưa tổ chức bầu cử mới với lý do Ukraine vẫn đang áp dụng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào đầu năm 2022. Nga sau đó tuyên bố ông Zelensky không còn tính chính danh về mặt pháp lý và cho rằng điều này là trở ngại đối với việc ký kết một thỏa thuận hòa bình.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử. Đáp lại, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết sẵn sàng tiến hành bầu cử nếu các đối tác của Kyiv bảo đảm các điều kiện an ninh cần thiết.