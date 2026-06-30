Ukraine lý giải UAV Nga giảm hiệu quả tấn công

Người phát ngôn Không quân Ukraine giải thích việc các trạm tiếp sóng tại Belarus ngừng hoạt động ảnh hưởng như thế nào đến các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Liên bang Nga.

UAV nhận dạng mục tiêu dựa trên mạng thần kinh nhân tạo. Ảnh: Sputnik.

Việc các trạm tiếp sóng ngừng hoạt động đã làm suy giảm đáng kể khả năng của quân đội Liên bang Nga trong việc điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) theo thời gian thực và thay đổi hướng bay của chúng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine (Ukrinform) ngày 30/6, người phát ngôn Không quân Ukraine Yurii Ihnat đã đưa ra nhận định này trong một chương trình truyền hình.

Ông Ihnat cho biết: “Việc các trạm tiếp sóng ngừng hoạt động thực sự đã làm suy yếu khả năng điều khiển UAV của đối phương theo thời gian thực tại những khu vực có các trạm này”.

Ông Ihnat giải thích rằng các trạm tiếp sóng cho phép truyền tín hiệu đi xa, bảo đảm duy trì kết nối ổn định giữa người điều khiển và UAV.

Người phát ngôn Không quân Ukraine lưu ý rằng bản thân các UAV cũng có thể hoạt động như các trạm tiếp sóng cho nhau, tạo thành một mạng lưới cho phép người điều khiển điều chỉnh đường bay và thay đổi mục tiêu theo thời gian thực.

Ông Ihnat cho biết thêm rằng các trạm tiếp sóng được lắp đặt dọc theo biên giới Ukraine – Belarus cho phép truyền tín hiệu trên khoảng cách xa giữa người điều khiển và UAV.

Ông Ihnat cũng giải thích tầm quan trọng của các trạm tiếp sóng đối với các cuộc tấn công của Liên bang Nga.

Nếu một UAV chỉ bay theo các tọa độ được lập trình sẵn thì nó không thể thay đổi lộ trình hoặc điều chỉnh mục tiêu.

Tuy nhiên, việc truyền hình ảnh trực tiếp và điều khiển theo thời gian thực cho phép người điều khiển thay đổi tọa độ tấn công và đánh trúng cả những mục tiêu đang di chuyển.

Theo ông Ihnat, việc Liên bang Nga sử dụng ít UAV hơn trong cuộc tấn công qua đêm nhằm vào Ukraine 28/6 so với các đợt tập kích quy mô lớn trước đó không đồng nghĩa với việc đối phương đã thay đổi chiến thuật.

Ông Ihnat nói: “Trong cuộc tấn công đêm đó (28/6), Liên bang Nga cũng đã sử dụng các tên lửa Iskander, cùng với các tên lửa chống hạm Zircon và Oniks. Chỉ có một tên lửa đánh trúng mục tiêu, còn tất cả những tên lửa còn lại đều bị đánh chặn. Đây chính là kết quả mà chúng tôi mong muốn đạt được trong thời gian tới”.

Ông Ihnat cho biết thêm Ukraine cần được bổ sung thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, đồng thời Kyiv đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đối tác quốc tế nhằm tăng cường năng lực phòng không của đất nước.

Ông Ihnat nói: “Chúng tôi đã công khai về tình trạng thiếu hụt hiện nay đối với các tên lửa phòng không dẫn đường dành cho các hệ thống Patriot, vốn hiện là phương tiện chủ yếu để đánh chặn các mục tiêu đạn đạo”.

Ông Ihnat cho rằng các hệ thống Patriot còn giúp Ukraine đánh chặn được các tên lửa hành trình chống hạm Zircon, loại vũ khí mà Liên bang Nga gần đây đã bắt đầu sử dụng với tần suất cao hơn, không chỉ phóng từ bán đảo Crimea mà còn từ hướng Bắc.

Vào ngày 19/6, Tổng thống Ukraine Vlodymyr Zelensky cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng UAV của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine.

Các UAV tấn công kiểu Shahed của Liên bang Nga được cho là phụ thuộc vào các mạng lưới liên lạc vô tuyến và cơ sở hạ tầng mặt đất để định hướng trong các cuộc tấn công tầm xa.

Trong phát biểu ngày 19/6, ông Zelensky cảnh báo Minsk phải tháo dỡ các thiết bị thông tin liên lạc được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công này trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẽ tự mình hành động.

Sau đó, phát biểu với các phóng viên ngày 24/6, ông Zelensky dẫn lại các báo cáo từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky và cơ quan tình báo Ukraine, nói rằng các trạm tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus đã ngừng hoạt động.

Ông Zelensky nói: “Theo thông tin tôi nhận được… các thiết bị đó đã ngừng hoạt động trên lãnh thổ Belarus kể từ ngày 22/6”.

Tuy thừa nhận hiện chưa rõ liệu các thiết bị này đã bị tháo dỡ hay chưa, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh rằng thực tế là “các trạm tiếp sóng không còn hoạt động nữa”.