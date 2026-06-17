Tổng thống Belarus gửi lời xin lỗi người đồng cấp Ukraine

Tổng thống Belarus khẳng định Minsk không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Ukraine. Ông đồng thời gửi lời xin lỗi Tổng thống Ukraine về những phát ngôn trong quá khứ.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại một hội nghị ở thủ đô Minsk năm 2024. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ông Lukashenko cho biết Belarus không đe dọa Ukraine về mặt quân sự. Nhà lãnh đạo Belarus đồng thời khẳng định rằng những tuyên bố cứng rắn trước đây của ông chỉ nhằm đáp trả điều mà Minsk cho là động thái đe dọa từ Kyiv.

Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh: “Nếu Tổng thống Zelensky cảm thấy bị xúc phạm, tôi gửi lời xin lỗi vì những phát ngôn trước đây. Có lẽ tôi không nên nói như vậy, nhất là khi ông ấy đang ở trong hoàn cảnh chiến tranh. Có lẽ tôi không nên phát biểu thẳng thắn đến mức đó. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cũng cần hiểu điều mà chúng tôi thường nói: 'Gieo gì gặt nấy'".

Tổng thống Lukashenko đồng thời lưu ý rằng Belarus sẽ không có bất kỳ hành động quân sự nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo tại Warsaw, Ba Lan. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN

Trước đó, vào tháng 5, theo Euronews, Ukraine thông báo nước này đang tăng cường các biện pháp an ninh ở khu vực biên giới giáp Belarus.

Theo Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), các đơn vị của cơ quan này và quân đội đang “thực hiện một loạt các biện pháp an ninh tăng cường toàn diện tại khu vực phía Bắc của đất nước”.

Các biện pháp này bao gồm việc tăng cường kiểm tra và kiểm soát đối với cá nhân cũng như tài sản, nhằm ngăn chặn bất kỳ rủi ro an ninh nào có thể xảy ra.