Australia lập kỷ lục Guinness với thỏi vàng lớn nhất thế giới

Ngày 1/8, xưởng đúc tiền Perth Mint ở bang Tây Australia thông báo đã được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là đơn vị chế tác thỏi vàng lớn nhất thế giới.

Xưởng đúc tiền Perth lập kỷ lục Guinness với thỏi vàng nặng 521kg. Ảnh: theindiansun.com.au

Perth Mint xác nhận thỏi vàng đạt độ tinh khiết 99,999%, cao hơn tiêu chuẩn phổ biến hiện nay của ngành là 99,99%. Giám đốc điều hành Perth Mint Paul Graham tự hào tuyên bố việc tinh luyện vàng đạt mức tinh khiết “năm số 9” là thành tựu mà rất ít cơ sở trên thế giới có thể thực hiện.

Thỏi vàng mới đã vượt xa thành tích trước đó của một xưởng đúc tiền tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, nơi chế tác thỏi vàng nặng 300 kg vào năm 2024.

Ý tưởng thực hiện dự án được Perth Mint đưa ra từ khoảng một năm trước. Trước khi bắt tay vào chế tác chính thức, đơn vị này đã tiến hành thử nghiệm quy trình sản xuất. Hơn 35 chuyên gia đã tham gia dự án, trong khi đại diện của Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới có mặt để giám sát toàn bộ quá trình kéo dài khoảng 3 ngày.

Ông Graham cho biết thỏi vàng được đặt tên là “People's Bar” (Thỏi vàng của mọi người). Về giá trị của sản phẩm, riêng giá trị kim loại đã vượt 100 triệu AUD (khoảng 65 triệu USD ), song rất khó xác định giá trị thực tế của một sản phẩm độc nhất vô nhị như vậy.

Perth Mint nhấn mạnh mục đích của dự án là quảng bá năng lực tinh luyện vàng của đơn vị cũng như giới thiệu ngành công nghiệp vàng Australia tới thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, thỏi vàng sẽ được trưng bày tại Perth Mint cùng với đồng tiền vàng nặng một tấn từng lập kỷ lục thế giới vào năm 2011.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh, Hội đồng Khoáng sản Australia dự báo kim ngạch xuất khẩu vàng của nước này sẽ tăng từ 47 tỷ AUD trong năm tài chính 2024-2025 lên 60 tỷ AUD trong năm 2025-2026. Nếu dự báo trên trở thành hiện thực, vàng sẽ trở thành mặt hàng xuất khẩu mang lại doanh thu lớn thứ hai của Australia, chỉ sau quặng sắt.

Theo dữ liệu của nhà cung cấp thông tin tài chính toàn cầu LSEG, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới trong ngày 1/8 ở mức khoảng 4.079 USD /ounce.