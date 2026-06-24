Nga bác tối hậu thư của Kyiv, cảnh báo Moskva sẵn sàng bảo vệ Belarus nếu Ukraine tấn công

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: Reuters

Hiệp ước bảo đảm an ninh trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga hoặc Belarus sẽ được xem là một cuộc tấn công nhằm vào Nhà nước Liên minh, cho phép cả hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi hành động gây hấn cũng như các mối đe dọa đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov cảnh báo Moskva sẵn sàng viện dẫn các cam kết bảo đảm an ninh dành cho Belarus nếu Ukraine thực hiện các lời đe dọa tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Theo Kênh RT của Liên bang Nga chiều 23/6, theo giờ địa phương, ông Lavrov đưa ra phát biểu trên trong một cuộc thảo luận bàn tròn về vai trò của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine hôm 22/6.

Tại cuộc thảo luận này, ông Lavrov đã bình luận về yêu cầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Minsk, theo đó Belarus phải tháo dỡ hoặc vô hiệu hóa những trạm tiếp sóng mà Kyiv cho là có liên hệ với Liên bang Nga dọc theo biên giới Belarus–Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine đã cho Belarus thời hạn một tuần để hành động, đồng thời cảnh báo rằng nếu không, Kyiv sẽ tự phá hủy các thiết bị này.

Ngoại trưởng Liên bang Nga mô tả tối hậu thư này là một lời đe dọa nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, đồng thời cho rằng: “Điều này rõ ràng nhằm kéo Belarus trực tiếp vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi các hoạt động thù địch”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Liên bang Nga và Belarus đã có một hiệp ước bảo đảm an ninh có hiệu lực từ tháng 3/2025 trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Hiệp ước này quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga hoặc Belarus sẽ được xem là một cuộc tấn công nhằm vào Nhà nước Liên minh, đồng thời cho phép cả hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi hành động gây hấn cũng như các mối đe dọa đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Lavrov nói: “Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng triển khai toàn bộ các biện pháp được quy định trong hiệp ước để bảo đảm an ninh cho đồng minh của mình và tất nhiên là cho cả Nhà nước Liên minh”.

Về phần mình, Minsk tuyên bố sẽ không tháo dỡ các thiết bị nói trên cũng như không ngừng cung cấp nhiên liệu cho Liên bang Nga.

Belarus đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Ukraine cũng sẽ vấp phải phản ứng đáp trả.

Ông Lavrov cũng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì điều mà ông cho là sự ủng hộ đối với những lời đe dọa của ông Zelensky.

Ngoại trưởng Liên bang Nga viện dẫn phát biểu của một người phát ngôn của Hội đồng châu Âu, người đã cáo buộc Belarus hỗ trợ Liên bang Nga và cho rằng Ukraine có quyền tự vệ.

Ngoại trưởng Liên bang Nga nhấn mạnh rằng châu Âu không thể đóng vai trò trung gian hòa giải trung lập trong cuộc xung đột trong khi vẫn cung cấp vũ khí cho Ukraine, mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga và ủng hộ các lời đe dọa nhằm vào Belarus.

Liên bang Nga và Belarus cũng bày tỏ lo ngại về hoạt động ngày càng gia tăng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần biên giới hai nước, bao gồm cuộc tập trận Gallant Boar 2026 do Litva (Lithuania), Ba Lan và Pháp tiến hành gần Hành lang Suwalki (Suwalki Corridor), khu vực hẹp nằm giữa Belarus và khu vực Kaliningrad Oblast của Liên bang Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Belarus Igor Sekreta cho biết Minsk đang theo dõi chặt chẽ cuộc tập trận này và cáo buộc châu Âu đang theo đuổi một hệ tư tưởng mang tính quân sự hóa.

“Họ lại đang chuẩn bị chiến đấu với ai nữa đây?”, ông Sekreta nói.

Liên bang Nga và Belarus đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ có kế hoạch tấn công NATO hoặc EU, trừ khi bị tấn công trước.

Hai nước cho rằng các quốc gia phương Tây đang lợi dụng cuộc xung đột Ukraine, các cuộc tập trận của NATO và việc tăng cường hiện diện quân sự ở sườn phía Đông của khối để chuẩn bị cho một cuộc đối đầu trực tiếp với Liên bang Nga và Belarus.