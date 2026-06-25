Belarus ngừng 'trạm dẫn đường UAV Nga' sau tối hậu thư?

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Belarus đã ngừng sử dụng các trạm tiếp sóng mà Liên bang Nga được cho là đã dựa vào để dẫn đường cho các thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed tấn công các mục tiêu tại Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới tại Kyiv. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dẫn các báo cáo từ quân đội và cơ quan tình báo cho biết Belarus đã tắt các trạm tiếp sóng được sử dụng để dẫn đường cho các thiết bị bay không người lái (UAV) Shahed của Liên bang Nga hướng tới Ukraine.

Theo báo The Kyiv Independent, phát biểu với các phóng viên ngày 24/6, ông Zelensky dẫn lại các báo cáo từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky và cơ quan tình báo Ukraine, nói rằng các trạm tiếp sóng đặt trên lãnh thổ Belarus đã ngừng hoạt động.

Ông Zelensky nói: “Theo thông tin tôi nhận được… các thiết bị đó đã ngừng hoạt động trên lãnh thổ Belarus kể từ ngày 22/6”.

Tuy thừa nhận hiện chưa rõ liệu các thiết bị này đã bị tháo dỡ hay chưa, nhưng ông Zelensky nhấn mạnh rằng thực tế là “các trạm tiếp sóng không còn hoạt động nữa”.

Trước đó vào ngày 19/6, Tổng thống Zelensky cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng UAV của Liên bang Nga nhằm vào Ukraine.

Các UAV tấn công kiểu Shahed của Liên bang Nga được cho là phụ thuộc vào các mạng lưới liên lạc vô tuyến và cơ sở hạ tầng mặt đất để định hướng trong các cuộc tấn công tầm xa.

Trong phát biểu ngày 19/6, ông Zelensky cảnh báo Minsk phải tháo dỡ các thiết bị thông tin liên lạc được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công này trong vòng một tuần, nếu không Ukraine sẽ tự mình hành động.

Về phía Liên bang Nga, theo hãng thông tấn TASS tối 22/6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Lukashenko Alexander sẽ thảo luận về những phát biểu của ông Zelensky “trong tương lai gần”.

Ông Peskov lên án tối hậu thư này, cáo buộc Tổng thống Zelensky và Ukraine đang đe dọa “chủ quyền” của Belarus.

Phát biểu với các phóng viên, ông Peskov nói: “Về chính lời đe dọa đó, rõ ràng đây là hành động hoàn toàn mang tính gây hấn: can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác và xâm phạm chủ quyền của quốc gia đó”.

Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh thêm rằng: “Nhưng chúng tôi hoàn toàn không nghi ngờ rằng giới lãnh đạo Belarus cũng như bản thân Belarus có khả năng bảo vệ chủ quyền của mình”.

Sau đó, theo kênh RT của Liên bang Nga chiều 23/6, phát biểu trên trong một cuộc thảo luận bàn tròn về vai trò của phương Tây trong cuộc xung đột Ukraine hôm 22/6, Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov mô tả tối hậu thư này là một lời đe dọa nhằm vào một quốc gia có chủ quyền, đồng thời cho rằng: “Điều này rõ ràng nhằm kéo Belarus trực tiếp vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi các hoạt động thù địch”.

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Liên bang Nga và Belarus đã có một hiệp ước bảo đảm an ninh có hiệu lực từ tháng 3/2025 trong khuôn khổ Nhà nước Liên minh.

Hiệp ước này quy định rằng một cuộc tấn công nhằm vào Liên bang Nga hoặc Belarus sẽ được xem là một cuộc tấn công nhằm vào Nhà nước Liên minh, đồng thời cho phép cả hai bên sử dụng mọi biện pháp quân sự và kỹ thuật sẵn có, bao gồm cả vũ khí hạt nhân, để đẩy lùi hành động gây hấn cũng như các mối đe dọa đối với chủ quyền hoặc toàn vẹn lãnh thổ.

Ông Lavrov nói: “Nếu cần thiết, chúng tôi sẵn sàng triển khai toàn bộ các biện pháp được quy định trong hiệp ước để bảo đảm an ninh cho đồng minh của mình và tất nhiên là cho cả Nhà nước Liên minh”.

Về phần mình, Minsk tuyên bố sẽ không tháo dỡ các thiết bị nói trên cũng như không ngừng cung cấp nhiên liệu cho Liên bang Nga.

Belarus đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Ukraine cũng sẽ vấp phải phản ứng đáp trả.

Tuy nhiên, Minsk chưa đưa ra bình luận tức thời đối với việc Tổng thống Ukraine nói rằng Belarus đã tắt các trạm tiếp sóng được sử dụng để dẫn đường cho các UAV Shahed của Liên bang Nga hướng tới Ukraine.