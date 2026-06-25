Ông Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga

Ngày 24/6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí thuộc Hạm đội Baltic của Liên bang Nga gần St. Petersburg.

Ngày 24/6/2026, trong bài đăng trên kênh Telegram, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), ông Oleh Ivashchenko đã báo cáo rằng trong số những đòn tấn công hiệu quả gần đây trên lãnh thổ của Liên bang Nga, đáng chú ý là việc “phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần St. Petersburg”.

Theo báo The Kyiv Post tối 24/6, tình báo Ukraine đã báo cáo lên Tổng thống Volodymyr Zelensky việc phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần St. Petersburg sau các đợt tập kích bằng thiết bị bay không người lái (UAV) gần đây.

Sau đó, nhà lãnh đạo Ukraine dẫn lại báo cáo của người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng (HUR), ông Oleh Ivashchenko, đăng tải thông tin này trong một tuyên bố trên Telegram hôm 24/6.

Ông Zelensky cho biết: “Đầu tiên, chúng tôi đã thảo luận về việc thực hiện kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi đối với Liên bang Nga trong cuộc chiến này và những bước đi cần thiết để đưa hòa bình đến gần hơn”.

Theo ông Zelensky, trong số những đòn tấn công hiệu quả gần đây trên lãnh thổ của Liên bang Nga, đáng chú ý là việc “phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần St. Petersburg”.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời đối với thông tin nêu trên.

Ukraine đã tấn công St. Petersburg vào đầu tháng Sáu và theo ông Zelensky, các đánh giá của cơ quan tình báo đã xác nhận Ukraine đã tấn công thành công các mục tiêu đã được lên kế hoạch tại các cơ sở sản xuất quân sự của Liên bang Nga.

Ông Zelensky cho biết thêm các lực lượng của Ukraine cũng đã tấn công các doanh nghiệp Liên bang Nga sản xuất thiết bị điện tử vô tuyến và các linh kiện quan trọng khác phục vụ quân đội nước này.

Đáng chú ý, Bộ Tổng tham mưu Ukraine hôm 24/6 đã công bố báo cáo về kết quả cuộc tấn công nhằm vào Trung tâm Thông tin Liên lạc Không gian Dubna (SCC) tại tỉnh Moskva của Liên bang Nga.

Cơ sở này là tổ hợp thông tin liên lạc vệ tinh mặt đất lớn nhất của Liên bang Nga và được sử dụng cho các hoạt động thông tin liên lạc quân sự, bao gồm điều khiển các bộ lặp tín hiệu vệ tinh được Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sử dụng cho liên lạc, trinh sát và phối hợp tác chiến.

Theo báo cáo, cuộc tấn công diễn ra vào rạng sáng 22/6.

Tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Tài liệu phân tích bổ sung đã xác nhận việc đánh trúng tổ hợp thiết bị và mô-đun của ăng-ten MARK-IV đường kính 32 mét, được sử dụng cho liên lạc vệ tinh, cũng như tòa nhà kỹ thuật nằm liền kề với ăng-ten”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận tòa nhà sản xuất chính và tòa nhà hành chính, bao gồm các hệ thống phần cứng và phần mềm của cơ sở này đã bị hư hại, trong đó một phần bức tường của tòa nhà đã bị phá hủy.

Tòa nhà này chứa các thiết bị thông tin liên lạc trung tâm, thiết bị của tổ hợp điều khiển mặt đất và bảng điều khiển trung tâm của mạng lưới vệ tinh.

Ông Zelensky cho biết tình báo Ukraine đã thu được các tài liệu nội bộ của Liên bang Nga đánh giá tác động của các cuộc tấn công tầm xa do Ukraine tiến hành.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng Liên bang Nga đã bắt đầu điều chuyển các hệ thống phòng không để bảo vệ Moskva và cầu Kerch, cây cầu nối bán đảo Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga với lãnh thổ chính của nước này.

Ông Zelensky cũng đề cập đến một báo cáo tình báo riêng về hoạt động sản xuất tên lửa và lực lượng không quân chiến lược của Liên bang Nga, đồng thời cho biết Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp đáp trả tiếp theo đối với cuộc chiến mà Liên bang Nga vẫn đang tiến hành.