Lãnh đạo Thượng viện Ba Lan trả lại huân chương Ukraine

Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan trả lại hai huân chương nhà nước của Ukraine sau tranh cãi ngoại giao giữa hai nước.

Ông Michał Kamiński, Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan, cho biết ông sẽ trả lại hai huân chương nhà nước của Ukraine do tranh cãi ngoại giao ngày càng gia tăng giữa hai nước, hãng 300Polityka của Ba Lan ngày 22/6 dẫn một bức thư mà cơ quan này có được.

Trong thư gửi Đại sứ Ukraine tại Ba Lan Vasyl Bodnar, ông Kamiński cho biết quyết định của ông xuất phát từ “những hành động và phát biểu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, được tất cả các cựu tổng thống Ukraine và phần lớn giới chính trị Ukraine ủng hộ”.

Vụ tranh cãi mới nhất bùng phát sau khi ông Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo tên “Những Anh hùng (UPA)”.

Ông Michał Kamiński, Phó Chủ tịch Thượng viện Ba Lan. Ảnh: PAP.

UPA là một nhóm nổi dậy dân tộc chủ nghĩa thời Thế chiến II. Lực lượng này từng chiến đấu chống lại cả phát xít Đức lẫn lực lượng Liên Xô và các đơn vị Ba Lan ở khu vực. Người dân Ukraine xem đây là lực lượng từng chiến đấu vì nền độc lập của Ukraine.

Tuy nhiên, tại Ba Lan, tổ chức này chủ yếu được nhắc đến vì vai trò trong các vụ thảm sát Volyn. Ba Lan cho rằng khoảng 100.000 người Ba Lan đã bị các lực lượng dân tộc chủ nghĩa Ukraine sát hại trong giai đoạn 1943-1945.

Quyết định của ông Zelensky đã vấp phải làn sóng chỉ trích rộng khắp tại Ba Lan.Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã tước Huân chương Đại bàng Trắng của Tổng thống Zelensky, phần thưởng nhà nước cao quý nhất của Ba Lan.

Đáp lại, một số cựu tổng thống, cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Ukraine đã trả lại các huân chương nhà nước do Ba Lan trao tặng.

Ông Kamiński, thành viên đảng Liên minh các Nhà Dân chủ châu Âu theo đường lối tự do - bảo thủ, cho biết ông sẽ trả lại 2 huân chương của Ukraine từng được trao để ghi nhận những đóng góp của ông đối với tiến trình Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu.

“Tôi đã nhận những huân chương này như một biểu tượng của các giá trị chung, vốn được kỳ vọng sẽ là nền tảng cho quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine”, vị nghị sĩ nói.

“Ngày nay, tôi không thể tiếp tục giữ chúng, bởi các nhà lãnh đạo cấp cao nhất của Ukraine và một bộ phận đáng kể giới tinh hoa chính trị nước này vẫn chưa thể hiện sự lên án dứt khoát đối với những người gây ra các vụ thảm sát Volyn và các cuộc sát hại hàng loạt công dân Ba Lan”, ông Kamiński nói thêm.

Cuộc tranh cãi mới nhất được xem là một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều năm qua.