Mỹ hủy lễ diễu hành Quốc khánh vì nắng nóng kỷ lục

Vòm nhiệt bao trùm miền Đông và miền Trung nước Mỹ khiến lễ diễu hành kỷ niệm 250 năm Quốc khánh tại Washington D.C. cùng nhiều sự kiện ngoài trời phải hủy hoặc hoãn.

Nhiều người tranh thủ đứng dưới làn nước phun để giải nhiệt trong dịp lễ Quốc khánh Mỹ. Ảnh: Reuters.

Lễ diễu hành mừng 250 năm Quốc khánh Mỹ tại thủ đô Washington D.C. đã bị hủy do nắng nóng cực đoan, trở thành sự kiện mới nhất bị ảnh hưởng bởi "vòm nhiệt" (heat dome) đang bao trùm khu vực miền Trung và miền Đông nước Mỹ, Bloomberg cho biết.

Theo Ban tổ chức, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã phát cảnh báo nắng nóng cực độ đối với Washington D.C., khi chỉ số cảm nhận nhiệt được dự báo dao động từ 43-46 độ C trong ngày 4/7. Vì lý do an toàn, cuộc diễu hành dự kiến diễn ra vào 10h30 sáng nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ tuyên bố độc lập đã buộc phải hủy bỏ.

"Quyết định này được đưa ra sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, với ưu tiên hàng đầu là bảo đảm an toàn cho người tham gia, khán giả và đội ngũ tổ chức", thông báo của ban tổ chức nêu rõ.

Không chỉ lễ diễu hành, hàng chục sự kiện kỷ niệm Ngày Độc lập Mỹ (4/7) trên khắp miền Trung và miền Đông nước này cũng phải hủy hoặc lùi lịch, bao gồm các chương trình hòa nhạc và màn bắn pháo hoa ngoài trời.

Người dân tập trung tham dự lễ thả quả cầu lăn ở Quảng trường Thời đại để đánh dấu ngày Quốc khánh Mỹ 4/7. Ảnh: Reuters.

Một trong những sự kiện chịu ảnh hưởng đáng chú ý là Great American State Fair trên khu vực National Mall ở Washington D.C. - hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy nhằm kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ. Hội chợ, nơi giới thiệu văn hóa và đặc trưng của cả 50 bang, đã phải tạm đóng cửa vào chiều 4/7 khi nhiệt độ ngoài trời lên tới 38 độ C.

Đợt nắng nóng hiện nay bắt nguồn từ hiện tượng "vòm nhiệt", khi một vùng áp cao mạnh giữ khối không khí nóng bên dưới trong nhiều ngày liên tiếp, khiến nhiệt độ và độ ẩm cùng tăng cao. Hiện tượng này đã khiến nền nhiệt kỷ lục lan từ khu vực Trung Tây sang miền Đông nước Mỹ trong tuần qua, theo Reuters.

Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, hơn 185 triệu người, tương đương hơn một nửa dân số nước này, đang nằm trong khu vực được cảnh báo nắng nóng. Riêng ngày 3/7, khoảng 197 triệu người, từ bang Kansas đến bang Maine, chịu các mức cảnh báo nắng nóng hoặc nắng nóng cực đoan.

Tại nhiều nơi, chỉ số cảm nhận nhiệt có thể lên tới 46 độ C, trong khi nhiều thành phố ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục.

Thời tiết khắc nghiệt cũng tạo nên nhiều hình ảnh bất thường. Tại Manhattan, nhiệt độ cao khiến lớp keo trên mặt đường mềm ra, làm đế giày của người đi bộ bám dính xuống mặt đường.

Các nhà khí tượng và giới chức Mỹ cảnh báo đợt nắng nóng hiện nay có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nếu người dân chủ quan. Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia các hoạt động ngoài trời trong kỳ nghỉ lễ cần uống đủ nước, hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, tìm nơi râm mát và theo dõi các dấu hiệu sốc nhiệt để kịp thời xử lý.