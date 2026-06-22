Bí mật về resort biệt lập diễn ra đàm phán Mỹ - Iran

Khu resort Burgenstock Lake Lucerne đã đón tiếp nhiều nhân vật giàu có và quyền lực bậc nhất thế giới trong hơn một thế kỷ.

Resort Burgenstock Lake Lucerne cùng nhiều công trình tiện ích phụ trợ nằm trải dài trên diện tích gần 600.000 mét vuông đất phủ rừng. Ảnh: Resort Burgenstock.

Các quan chức Iran và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán mới trong ngày 21/6 tại khu nghỉ dưỡng biệt lập nằm trên vùng núi cao của Thụy Sĩ. Resort Burgenstock Lake Lucerne là địa điểm vốn được nhiều chính trị gia và ngôi sao điện ảnh yêu thích.

Công trình hơn 150 năm tuổi

Burgenstock là tên của ngọn núi, nơi tọa lạc khu nghỉ dưỡng Burgenstock Lake Lucerne, công trình trông ra hồ Lucerne. Trong gần 150 năm qua, nơi đây đã đón tiếp nhiều nhân vật giàu có và quyền lực bậc nhất thế giới.

Theo New York Times, khu nghỉ dưỡng nhiều lần đổi chủ trước khi được tập đoàn Katara Hospitality mua lại hồi năm 2007. Tập đoàn này đã tiến hành dự án tái phát triển công trình kéo dài suốt gần một thập kỷ. Katara Hospitality là đơn vị chuyên phát triển các hệ thống khách sạn trên toàn cầu, thuộc quỹ đầu tư quốc gia của Qatar.

Nhận định về resort Burgenstock Lake Lucerne, nơi chứng kiến sự khởi động của vòng đàm phán tiếp theo giữa Mỹ và Iran, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định trong ngày 21/6: "Thụy Sĩ mang đến một địa điểm kín đáo và đáng tin cậy, tạo điều kiện lý tưởng cho các cuộc đàm phán nhằm thúc đẩy các bên thực thi bản ghi nhớ đã ký kết”.

Không gian tổ chức đàm phán Mỹ - Iran bên trong khu resort Burgenstock. Ảnh: Reuters.

Resort Burgenstock Lake Lucerne nằm trên ngọn núi Burgenstock cao gần 1.130 m so với mực nước biển. Khu nghỉ dưỡng, nằm ở độ cao khoảng 910 m, bao gồm hệ thống khách sạn, khu biệt thự, spa, sân golf trên núi, sân tennis, bảo tàng, hồ bơi vô cực, loạt nhà hàng, cùng nhiều tiện ích khác trải dài trên diện tích gần 600.000 mét vuông đất phủ rừng.

Trong hệ thống các nhà hàng của resort Burgenstock Lake Lucerne có một nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Ba Tư rất phù hợp với phái đoàn Iran.

Tâm điểm của khu resort là khách sạn Grand Hotel Burgenstock mở cửa từ năm 1873. Công trình do hai doanh nhân Thụy Sĩ Franz Josef Bucher và Josef Durrer phát triển. Họ mua lại khu đất trên núi, san bằng một phần đỉnh núi để xây dựng khu nghỉ dưỡng có tầm nhìn bao quát hồ Lucerne cùng dãy Alps.

Điểm đến quen thuộc của giới sao và chính trị gia

Đàm phán Mỹ - Iran không phải lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng Burgenstock Lake Lucerne đăng cai tổ chức một sự kiện ngoại giao quốc tế.

Một trong những sự kiện ngoại giao gần đây nhất diễn ra tại resort này là hội nghị hồi năm 2024 nhằm tìm cách chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Hội nghị khi ấy quy tụ khoảng 1.000 người tham dự, trong đó có 57 nguyên thủ quốc gia.

Theo đại diện khu resort, đây là sự kiện ngoại giao có quy mô lớn nhất trong lịch sử Thụy Sĩ, chính giới chức Thụy Sĩ đã lựa chọn địa điểm này để tổ chức hội nghị.

Trong resort có nhiều nhà hàng, đặc biệt có một nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực Ba Tư rất phù hợp với phái đoàn Iran. Ảnh: Burgenstock Resort.

Dù nằm biệt lập và khó tiếp cận, khách sạn Grand Hotel Burgenstock nằm trên đỉnh núi nhanh chóng thu hút du khách ngay sau khi mở cửa hồi năm 1873.

Hai doanh nhân Franz Josef Bucher và Josef Durrer nhanh chóng mở rộng quy mô bằng cách xây thêm phòng khách sạn, hệ thống đường sắt cáp treo leo núi, mở những con đường ngắm cảnh men theo các vách đá, lắp đặt thang máy ngắm cảnh.

Để đến khu nghỉ dưỡng, du khách đi thuyền qua mặt hồ Lucerne thường phủ lớp sương mờ. Nhiều khi, du khách được chứng kiến hiện tượng ảo giác khi ngồi thuyền trên hồ lúc sương dày, khi ấy, những dãy núi như thể lơ lửng phía trên mặt nước.

Sau khi rời thuyền, du khách sử dụng tuyến đường sắt leo núi chạy điện lâu đời nhất Thụy Sĩ để tới resort nằm trên đỉnh núi.

Sức hút của resort được duy trì suốt nhiều thập kỷ, nhiều ngôi sao Hollywood nổi tiếng hồi giữa thế kỷ XX từng thường xuyên ghé thăm nơi này.

Thiết kế phòng khách sạn tại resort Burgenstock. Ảnh: Burgenstock Resort.

Nữ minh tinh Audrey Hepburn từng kết hôn với đạo diễn Mel Ferrer tại nhà nguyện nằm trong khu nghỉ dưỡng hồi năm 1954. Hai minh tinh Audrey Hepburn và Sophia Loren đều từng sở hữu biệt thự tại đây và thường gặp gỡ nhau ở sân golf nằm trong resort. Năm 1964, khu nghỉ dưỡng từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Goldfinger làm về điệp viên 007 James Bond.

Qua năm tháng, khu nghỉ dưỡng từng là điểm đến được nhiều nhà lãnh đạo thế giới ghé thăm, trong đó có cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, các cựu Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru và Indira Gandhi, các cựu Thủ tướng Israel David Ben-Gurion và Golda Meir, cùng cựu Thủ tướng Đức Konrad Adenauer.