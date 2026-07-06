Cuộc gọi của ông Trump giúp cầu thủ Mỹ xóa thẻ đỏ World Cup?

Tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ vẫn đủ điều kiện thi đấu ở trận tiếp theo gặp Bỉ trong vòng 16 đội tại World Cup, sau khi FIFA đình chỉ án treo giò của anh hôm 5/7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump giơ thẻ đỏ trong cuộc gặp Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 28/8/2018. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, động thái của FIFA diễn ra ngay sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Quốc tế Gianni Infantino.

Theo một nguồn tin nắm được nội dung cuộc gọi, ông Trump đã liên hệ với ông Infantino để đề nghị cơ quan quản lý bóng đá thế giới xem xét lại quyết định truất quyền thi đấu đối với Balogun.

Hiện FIFA cho phép Balogun ra sân nhưng không hủy bỏ thẻ đỏ. Trong thông báo, FIFA nêu rõ: "Căn cứ Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, việc thi hành án treo giò sẽ được tạm đình chỉ trong thời gian thử thách một năm.

"Nếu Folarin Balogun tái phạm hành vi có tính chất và mức độ tương tự trong thời gian thử thách, quyết định đình chỉ thi hành án sẽ bị hủy bỏ, hình phạt sẽ được thực hiện, không ảnh hưởng đến các án phạt bổ sung áp dụng cho hành vi vi phạm mới”.

Cơ quan tư pháp của FIFA có quyền quyết định đình chỉ toàn bộ hoặc một phần việc thi hành án kỷ luật. Reuters đã liên hệ FIFA để đề nghị bình luận về thông tin xoay quanh cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Infantino, nhưng hiện FIFA chưa đưa ra phản hồi.

Ngay sau quyết định của FIFA, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Xin cảm ơn FIFA vì đã làm điều đúng đắn và sửa chữa một bất công lớn". Trong khi đó, Nhà Trắng cũng đăng trên nền tảng X để chào mừng Balogun được trở lại đội hình với thông điệp: "USA-USA-USA".

Balogun ghi bàn thắng thứ 3 của anh tại World Cup trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Bosnia. Tuy nhiên, ở hiệp hai của trận đấu, Balogun phải nhận thẻ đỏ vì giẫm vào mắt cá chân của cầu thủ Tarik Muharemovic.

Sau khi tham khảo VAR, trọng tài quyết định truất quyền thi đấu của tiền đạo 25 tuổi. Huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino ngay lập tức phản ứng, cho rằng đây không phải tình huống đáng bị thẻ đỏ.

Tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ (ngoài cùng bên phải) nhận thẻ đỏ trong trận gặp Bosnia và Herzegovina ở vòng bảng World Cup 2026, diễn ra trên sân San Francisco Bay Area, bang California (Mỹ), ngày 1/7. Ảnh: Reuters.

Hiện Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Bỉ (RBFA) cho biết họ "kinh ngạc" trước quyết định của FIFA khi tuyên bố Balogun đủ điều kiện thi đấu, đồng thời viện dẫn các quy định hiện hành và cho biết RBFA đang xem xét mọi phương án có thể.

RBFA nêu trong thông cáo: "FIFA dựa trên Điều 27 của Bộ luật Kỷ luật FIFA. Điều khoản này quy định Ủy ban Kỷ luật FIFA có thể quyết định đình chỉ việc thi hành một án kỷ luật đã được ban hành trước đó.

"Tuy nhiên, Điều 66.4 của chính Bộ luật Kỷ luật FIFA quy định rõ rằng một thẻ đỏ (truất quyền thi đấu) sẽ tự động dẫn đến án treo giò ở trận tiếp theo của đội bóng, như đã áp dụng đối với mọi trường hợp nhận thẻ đỏ khác tại World Cup lần này".

RBFA cho rằng quyết định của FIFA trong trường hợp của tiền đạo Balogun đi ngược lại các quy định của giải đấu.

Trước đó, đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo cũng được ra sân ở những trận mở màn World Cup sau khi FIFA đình chỉ việc thi hành án treo giò 3 trận mà Ronaldo phải nhận từ năm ngoái vì bị thẻ đỏ.

Tại World Cup 1962, huyền thoại Garrincha của đội tuyển Brazil bị truất quyền thi đấu ở trận bán kết, nhưng sau đó vẫn được phép góp mặt trong trận chung kết, nhờ đơn kháng cáo thành công với sự ủng hộ của người hâm mộ Chile và Tổng thống Jorge Alessandri. Brazil sau đó giành chiến thắng 3-1 trước Tiệp Khắc và trở thành đội vô địch tại giải đấu.