HLV Hàn Quốc tiếp tục bị treo biển 'cấm vào cửa' ở nhà hàng Mỹ

Sau khi từ chức, cựu HLV Hong Myung-bo đến Los Angeles (Mỹ), tiếp tục trở thành tâm điểm chỉ trích. Một số cửa hàng của cộng đồng người Hàn Quốc tại đây treo biển cấm ông vào cửa.

HLV Hong Myung-bo trước trận Hàn Quốc gặp Nam Phi ở lượt cuối vòng bảng World Cup 2026 trên sân Estadio Monterrey, Mexico, ngày 24/6. Ảnh: Reuters.

HLV Hong Myung-bo đến Los Angeles hôm 2/7, vài ngày sau khi từ chức sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026. Quyết định rời ghế huấn luyện được đưa ra trong bối cảnh các nghị sĩ Hàn Quốc chuẩn bị chất vấn lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) về cách điều hành đội tuyển quốc gia, giữa lúc ngày càng nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ trách nhiệm đối với thành tích của đội.

Sự bất bình không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà còn lan tới các cơ sở kinh doanh của cộng đồng người Hàn tại Los Angeles. Những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một số nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng thực phẩm treo biển thông báo từ chối phục vụ ông Hong Myung-bo.

Ý tưởng này được lan truyền trong cộng đồng trực tuyến của người Hàn tại Mỹ sau lời kêu gọi các chủ doanh nghiệp cùng tham gia.

"Ở Hàn Quốc, có lẽ ông ấy nghĩ chỉ cần rời đi thì rồi mọi người sẽ quên. Ở đây có rất nhiều cửa hàng của người Hàn. Hãy cùng treo biển 'Hong Myung-bo, hãy rời đi'", một thành viên viết.

Một chủ cơ sở kinh doanh tại Los Angeles treo biển từ chối phục vụ cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc Hong Myung-bo. Ảnh: Korea Times.

Các diễn đàn trực tuyến phổ biến trong cộng đồng người Hàn tại Mỹ cũng tràn ngập những lời chỉ trích. Phần lớn ý kiến cho rằng chiến thuật của ông Hong đã khiến đội tuyển Hàn Quốc đánh mất cơ hội thi đấu tại Los Angeles ở vòng loại trực tiếp.

"Những người Hàn Quốc ở Los Angeles có lẽ là những người tức giận nhất. Nếu Hàn Quốc đứng nhì bảng thì trận vòng 32 đội đã diễn ra tại Los Angeles. Nhưng ngay cả sau khi bị thủng lưới, đội vẫn liên tục chuyền về và tự đánh mất cơ hội kết thúc ở vị trí thứ hai", một người bình luận.

Theo The Korea Times, những bình luận trên mạng xã hội cùng các tấm biển xuất hiện tại một số cửa hàng cho thấy làn sóng phản đối sau chiến dịch World Cup của đội tuyển Hàn Quốc không chỉ diễn ra trong nước mà còn lan sang cộng đồng người Hàn tại Los Angeles sau khi Hong Myung-bo đặt chân đến Mỹ.

Thực tế, làn sóng tẩy chay ông Hong đã xuất hiện tại Hàn Quốc trước đó. Một nhà hàng ở tỉnh Gyeonggi treo tấm biển "Cấm Hong Myung-bo" ngay sau thất bại 0-1 trước Nam Phi ở lượt cuối vòng bảng hôm 25/6. Tại quận Mapo, Seoul, một quán cà phê cũng đăng ảnh tấm biển cấm lên mạng xã hội kèm dòng chia sẻ: "Dù ông ấy chắc cũng chẳng đến, tôi vẫn chưa hết bực".

Một nhà hàng ở thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc treo biển "cấm cửa" HLV Hong Myung-bo. Ảnh:Yonhap.

Không chỉ các quán ăn, một số cửa hàng tiện lợi cũng dán biển "Cấm Hong Myung-bo", trong khi trên một số xe buýt nội thành xuất hiện dòng chữ "Cấm Hong Myung-bo lên xe! Từ chối phục vụ!". Hàng loạt ảnh chế và bài đăng châm biếm vị HLV tiếp tục được chia sẻ trên các diễn đàn trực tuyến.

Chủ một nhà hàng cho biết ông treo tấm biển nhằm bày tỏ sự thất vọng với thành tích của đội tuyển, đồng thời tạo không khí hài hước cho khách đến quán.

Hàn Quốc khép lại vòng bảng ở vị trí thứ 10 trong số 12 đội xếp thứ ba, không đủ điều kiện giành vé vào vòng 32 đội. Đây là lần đầu bóng đá Hàn Quốc dừng bước ngay từ vòng bảng World Cup kể từ giải đấu năm 2018 tại Nga.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 28/6, Tổng thống Lee Jae Myung cho biết ông "bất ngờ và hoàn toàn không thể hiểu nổi" trước việc đội tuyển bị loại dù nằm ở bảng đấu được đánh giá thuận lợi. Ông yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều tra toàn diện nguyên nhân thất bại, đồng thời đề xuất các biện pháp cải tổ nhằm ngăn tình trạng tương tự tái diễn.

HLV Park Hang-seo dẫn đầu tuyển Hàn Quốc trở về nước Sáng 30/6, đội tuyển Hàn Quốc vừa đặt chân xuống sân bay Incheon đã phải đối mặt làn sóng phản đối dữ dội.