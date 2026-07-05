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Ẩm thực Món ngon

Bánh khọt Việt Nam trở thành trào lưu ở Mỹ

  • Chủ nhật, 5/7/2026 14:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau bánh ram ít, bánh khọt tiếp tục gây chú ý khi hàng loạt nhà sáng tạo nội dung Mỹ đăng video mukbang, thu hút hàng triệu lượt xem và lời khen.

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Bánh khọt tại nhà hàng Banh Khot Lady - Little Saigon nằm ở Fountain Valley (California, Mỹ). Ảnh: ĐVCC.

Ngày 2/7, Cami Petyn, nhà sáng tạo nội dung người Mỹ với hàng trăm nghìn người theo dõi trên TikTok, đăng video thưởng thức bánh khọt Việt Nam. Chỉ sau 2 ngày, video đã thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận, tiếp tục đưa món ăn Việt trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm trên mạng xã hội.

Trước khi ăn, Cami không giấu được sự háo hức. Cô cho biết đã xem rất nhiều video về bánh khọt trước đó và luôn tò mò muốn thử vì món ăn trông "ngon xuất sắc".

Chiếc bánh đầu tiên vừa được đưa lên miệng, nữ TikToker lập tức bật cười: "Tôi biết ngay là mình sẽ mê món này mà".

Trong suốt video, Cami liên tục trầm trồ trước lớp vỏ vàng ruộm, giòn rụm của bánh. Cô đặc biệt ấn tượng với lớp bột mỏng, được chế biến tinh tế, đồng thời cho rằng hương vị của bánh càng trở nên hấp dẫn khi kết hợp cùng rau sống và nước mắm.

Nhà sáng tạo nội dung người Mỹ cho rằng bánh khọt mang lại cảm giác "hoàn hảo" vì có độ giòn mà cô thích, vừa đủ để no bụng, vừa tạo cảm giác tươi mát nhờ ăn kèm rất nhiều loại rau thơm.

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Nhiều nhà sáng tạo nội dung và các bạn trẻ ở Mỹ thi nhau đăng video mukbang bánh khọt Việt Nam. Ảnh: Cami Petyn, Emma & EJ.

Không chỉ Cami Petyn, trước đó nhiều nhà sáng tạo nội dung và các bạn trẻ tại Mỹ liên tục đăng video mukbang bánh khọt, tạo nên một làn sóng khám phá món ăn Việt trên TikTok.

Chỉ cần tìm kiếm các cụm từ như "banh khot mukbang Vietnamese" hay "trying Vietnamese banh khot", người dùng có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt video với hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Ngày 30/6, cặp đôi sáng tạo nội dung Emma & EJ cũng chia sẻ video lần đầu thưởng thức bánh khọt được mua tại nhà hàng Banh Khot Lady - Little Saigon nằm ở Fountain Valley (California, Mỹ). Đây là địa chỉ được nhiều thực khách ở Mỹ lựa chọn khi muốn thử món đặc sản này.

Trong video, Emma liên tục thốt lên "ngon quá" sau mỗi miếng bánh, còn EJ nhận xét đây là món ăn "ngon miễn chê". Cả hai đặc biệt thích lớp vỏ giòn, phần nhân tôm và cách ăn cùng rau sống, nước chấm.

Trong khi đó, Jayla Trenyce, nhà sáng tạo nội dung sống tại Chicago (Mỹ), cũng dành nhiều lời khen cho bánh khọt. Cô cho biết bản thân vốn yêu thích những món có lớp vỏ giòn và hương vị chua ngọt nhẹ nên ngay từ lần đầu thưởng thức đã cảm thấy món ăn này "hoàn hảo".

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Bánh khọt Việt Nam từng nằm trong danh sách 100 món ăn ngon nhất châu Á. Ảnh: Vicky Pham.

Không chỉ tạo sức hút trên mạng xã hội, bánh khọt cũng nhiều lần được các chuyên trang ẩm thực quốc tế ghi nhận.

Năm 2024, chuyên trang ẩm thực TasteAtlas đưa bánh khọt vào danh sách 100 món ăn ngon nhất châu Á. Chuyên trang mô tả đây là món bánh mặn với lớp vỏ làm từ bột gạo được đổ trong khuôn chuyên dụng, phủ tôm hoặc nhiều loại nguyên liệu khác, sau đó ăn kèm các loại rau thơm và nước chấm đặc trưng.

Trước đó, CNN cũng đưa bánh khọt vào danh sách 40 món ăn ngon nhất Việt Nam, xem đây là một trong những món mà du khách không nên bỏ lỡ khi có dịp khám phá ẩm thực Việt. Với làn sóng video mukbang đang lan rộng trên TikTok, bánh khọt tiếp tục góp mặt trong danh sách những món ăn Việt được cộng đồng quốc tế biết đến và yêu thích nhiều hơn.

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Nhật Ánh

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